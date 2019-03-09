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Все про:София Киевская (65) УГКЦ (178) Шевчук Святослав (54) Епифаний (108) ПЦУ (278)

 УГКЦ отказалась от плана провести 7 апреля богослужение в церкви Софии Киевской

Украинская греко-католическая церковь в связи с реставрационными работами отказалась от плана провести 7 апреля богослужение в храме Софии Киевской. В целом церковь по-прежнему хочет проводить в этом соборе по 3 богослужения в год.

7 марта глава УГКЦ Блаженнейший Святослав встретился с предстоятелем ПЦУ Блаженнейшим Епифанием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Украинской греко-католической церкви. Во время встречи предстоятелей уведомили, что Софийский собор в ближайшее время будет недоступен для богослужения любой из церквей из-за реставрационных работ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать

"Предстоятели украинских Церквей подтвердили неизменное стремление обеих сторон к согласию, сотрудничеству и совместного служения украинскому народу. Блаженнейший Святослав отметил, что дорожной картой такого сближения является исследование нашего общего корня, межцерковное примирения и исцеления исторической памяти", – сказано в сообщении.

Ранее Украинская греко-католическая церковь попросила правительство разрешить ей проводить богослужения в Софийском соборе трижды в год: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля ежегодно), Сошествие Святого Духа (16 июня в 2019 году) и Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября ежегодно).

Напомним, что до недавнего времени богослужения в Софийском соборе не проводились.

По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, в 1929-2018 годах (за исключением периода нацистской оккупации) в Софийском соборе было только два полных литургийных служения: в начале 90-х и в 2008 году.

Также на Цензор.НЕТ: Синод ПЦУ постановил направить главе УГКЦ письмо по вопросу богослужения в Софийском соборе в Киеве

В 2019 году новая Православная церковь Украины уже дважды проводила службы в Софии: на Рождество 7 января в честь получения Томоса и во время интронизации митрополита Епифания 3 февраля.

Министр культуры Евгений Нищук сказал, что Православная церковь сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников, таких как Рождество, Пасха, Троица.

Источник: https://censor.net.ua/n3115685
 
   
 Топ комментарии
 
..толковый мужик этот Шевчук, однако. Точно не мамоне, а Господу служит...респект ему и всческая уважуха.
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рассея - выкидыш и продолжение Орды, на 99% территории Орды, на 90 % ее народы. Какие общие истоки? Что за бред? У тебя, наверное, жар.
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Ну, что, пора "по-взрослому" начинать "зраду разгонять"... Порошенка уже зацепили, теперь пора подтянуть "депутан", Парубия, и Гройсмана с Турчиновым... Ну, и заодно - Епифания и "турецкий патриархат"...
А кто кому поклоняется... Есть такой припев к "частушкам" - "А кому какое дело, Что резинка без трусов?!" У меня хороший знакомый есть - порядочный человек, весь Майдан проторчал, медпомощь оказывая... Но за ВАНУ - "кирпичами срёт"... Так мне что - в морду ему наплевать?...
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..толковый мужик этот Шевчук, однако. Точно не мамоне, а Господу служит...респект ему и всческая уважуха.
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От богослужений в памятниках древнерусской архитектуры следует вообще отказаться...
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Россия, Украина, Белоруссия - имеют общие славянские корни...
А современные государства - конечно разные...
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А может правильней все же, архитектура древней Руси, а древнеруской.
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рассея - выкидыш и продолжение Орды, на 99% территории Орды, на 90 % ее народы. Какие общие истоки? Что за бред? У тебя, наверное, жар.
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У него не жар, а просто вата. Обычное явление у вяликих мокшей. Или их потомков.
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...нет никаких общих корней нас и быть не может...пропаганда мокрожпых комми - писцов со Старой площади не катит уже...читай археологические исследования и смотри древние карты...у белоруссов корни польско-литовско -шведские немного, у кацапов-финско на севере и далее ордынские. Тартария- Московия, это конгломерат космополитов-вурдалаков, или по простому людей без родины и совести, где все, начиная с истории, названия, атрибутов государственных и пр. ознак хоть какой государственности-спизжено с кровопусканием в разные годы у доверчивых соседей....Вот почему история Украины им так важна, без Украины их просто нет и по ходу скоро не будет.
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Толку от этих служений кроме разогрева атмосферы? Может у Путина насморк хотя бы появится? Нет, он тоже пойдет в цырковь, к тому же божку(иудейскому) что и тут. И с точно таким же результатом. Только полагаю Путин знает что все это чепуха, а наш ПОП походу реально больной на ПГМ. Додуматься же - колотить лбом во славу чужого боха, к-рый мог тупо затопить весь мир по велению левой пятки.
Правда, все остальные кроме ноев и прочих симонов не знали о "Потопе", поэтому и не утонули УГКЦ отказалась от плана провести 7 апреля богослужение в церкви Софии Киевской - Цензор.НЕТ 6122
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А шо там -- какой-то поп перед Софией закопан под асфальтом? -- помню, свара была -- лютая!
Мне не нравится... ...Святая София не мавзолей! ...да и Богдан там, мимо кассы булавой тычет.
Хотя... -- у Богдана, была традиция лет со 100, примерно -- шо невесты там фотографировались. У меня и обе Бабули под ним и Мамка, и Тётки... ...и жинка.

Сейчас этой традиции уже нет -- Богдана можно, вместе со Щёрсом -- куды-нить в Музей -- на Пироговку...
Я непротив...*)
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По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, в 1929-2018 годах (за исключением периода нацистской оккупации) в Софийском соборе было только два полных литургийных служения: в начале 90-х и в 2008 году. Источник: https://censor.net.ua/n3115685\\\\\\\\\\\\

Ага, так немцы позволяли бесноваться, да? И сколько было шабашей? 100, 200? А результатом - обосрались все от красножопых варваров, от которых "бох" должен был защитить. Немцы же вообще имели настолько же смищной лозунг, насколько "эффективный" - "снамебох", ага - мывяликие.
Эта рылигиозная зараза - причина сотен лет тьмы и мракобесия. Комми хоть в одном были правы - человеку не нужно размахивать руками и просить всяких божков помочь, дрожа от страха наказания "вечно гореть"(Лубофф, Мялосредие, Боброта, ага)
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Ну, что, пора "по-взрослому" начинать "зраду разгонять"... Порошенка уже зацепили, теперь пора подтянуть "депутан", Парубия, и Гройсмана с Турчиновым... Ну, и заодно - Епифания и "турецкий патриархат"...
А кто кому поклоняется... Есть такой припев к "частушкам" - "А кому какое дело, Что резинка без трусов?!" У меня хороший знакомый есть - порядочный человек, весь Майдан проторчал, медпомощь оказывая... Но за ВАНУ - "кирпичами срёт"... Так мне что - в морду ему наплевать?...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУГКЦ отказалась от плана провести 7 апреля богослужение в церкви Софии Киевской
 
 
 
 
 
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