 УГКЦ отказалась от плана провести 7 апреля богослужение в церкви Софии Киевской

7 марта глава УГКЦ Блаженнейший Святослав встретился с предстоятелем ПЦУ Блаженнейшим Епифанием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Украинской греко-католической церкви. Во время встречи предстоятелей уведомили, что Софийский собор в ближайшее время будет недоступен для богослужения любой из церквей из-за реставрационных работ.

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"Предстоятели украинских Церквей подтвердили неизменное стремление обеих сторон к согласию, сотрудничеству и совместного служения украинскому народу. Блаженнейший Святослав отметил, что дорожной картой такого сближения является исследование нашего общего корня, межцерковное примирения и исцеления исторической памяти", – сказано в сообщении.

Ранее Украинская греко-католическая церковь попросила правительство разрешить ей проводить богослужения в Софийском соборе трижды в год: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля ежегодно), Сошествие Святого Духа (16 июня в 2019 году) и Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября ежегодно).

Напомним, что до недавнего времени богослужения в Софийском соборе не проводились.

По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, в 1929-2018 годах (за исключением периода нацистской оккупации) в Софийском соборе было только два полных литургийных служения: в начале 90-х и в 2008 году.

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В 2019 году новая Православная церковь Украины уже дважды проводила службы в Софии: на Рождество 7 января в честь получения Томоса и во время интронизации митрополита Епифания 3 февраля.

Министр культуры Евгений Нищук сказал, что Православная церковь сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников, таких как Рождество, Пасха, Троица.