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Все про:Госдепартамент США (915) дипломатия (1178) МИД РФ (1207) Шереметьево (12)

 МИД РФ обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести в Шереметьево мину

Министерство иностранных дел России заявляет, что сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Мину отняли, американца выпустили из страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, – заявил собеседник агентства. – Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса".

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Сотрудник американской дипмиссии находился в России в командировке. По словам представителей МИД РФ, он утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции".

"Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины", – указали в министерстве.

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Госдепартамент США пока не прокомментировал заявление российского МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3115684
 
   
 Топ комментарии
 
мина без взрывчатого вещества, то муляж, это как человек без мозгов - просто рускии, оболочка есть, а толку нет.
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мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества.
-- пачку неиспользованных презервативов, что ли?

...шо токо Санкции животворящие не делают...
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Я поставил лайк этой новости, потому что зеленая навозная муха(рф)продолжает грозно жужжать над головой льва ,вопрос-насколько хватит терпения у льва
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весна. у шизофреников перевозбудимость МЗС РФ звинуватив співробітника посольства США в спробі пронести в Шереметьєво міну - Цензор.НЕТ 8078
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Правда торчит из всех щелей.
От просмотра багажа работника посольства до его отпуска восвояси.
Работнику хоть сказали, что мину нашли?
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і де тут логіка? Або знайшли вибуховий предмет, або ні, якщо відпустили, то значить і не знаходили
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мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества.
-- пачку неиспользованных презервативов, что ли?

...шо токо Санкции животворящие не делают...
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мина без взрывчатого вещества, то муляж, это как человек без мозгов - просто рускии, оболочка есть, а толку нет.
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Упустили шпиена, хорошо хоть не ушла нано- технолоия.
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В Шарике 2 -- в 2012 году... -- потерял в самолёте из Берлина мобилу...
...прошёл контроль и шо теперь делать? Бегаю тудой--сюдой...

Девки на таможне: Да что вы маетесь? Выйдете в общий коридор -- вторая дверь направо -- скажите, что забыли в салоне телефон.

...вышел, постучал, сказал, пропустили, зашёл в самолёт, нашёл мобилу, вернулся обратно наружу без контроля, через ту же дверку... -- Демократия, однако! *)
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В МИДеРоссии кокаиновое голодание, раз такую чушь несут?
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похоже они на дезоморфин пересели, мозг разлагаться начал
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Надеюсь сотрудник посольства, не завалящую какую нибудь мину вез?

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Мина без взрывчатого вещества... Однако...
Ну это как бутерброд с колбасой, но уже без колбасы
Руские, жгите дальше МЗС РФ звинуватив співробітника посольства США в спробі пронести в Шереметьєво міну - Цензор.НЕТ 973
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и без хлеба... а так пластиковый судочек в котором возможно носить бутерброд
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Министерство иностранных дел России заявляет,
что сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт
Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества ....
ну и как тут не обоссаться?
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То, что для америкоса музейный экспонат - для паРашкинца секретная мина 1938 г. выпуска... МЗС РФ звинуватив співробітника посольства США в спробі пронести в Шереметьєво міну - Цензор.НЕТ 7331, про которую только мультик начали снимать... МЗС РФ звинуватив співробітника посольства США в спробі пронести в Шереметьєво міну - Цензор.НЕТ 988
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Завтра задержат с полиэтиленовым пакетом для героина, но без героина.
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8-е марта, бояра рулит!!!! Та-а-а-а-а-а-а-а-а-ги-и-и-и-и-л!!!!!
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Международный праздник говорят.
Может посол то же празднует.
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В гнойном образовании весеннее обострение ватанедомозга !
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Кажуть, сліди вибухової речовини там залишились?

МЗС РФ звинуватив співробітника посольства США в спробі пронести в Шереметьєво міну - Цензор.НЕТ 6252
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а чего ж террориста отпустили?
а могла б скарабеева такой скандал раздуть своим сливным бачком...
столько на ветилятор наметать... ой...что-то не сложился тетрис...
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Только перепой 8 марта не позволил ************ в ответ грозить ядерным ударом по всем каналам.
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они по привычке запал в пукане искали )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести в Шереметьево мину
 
 
 
 
 
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