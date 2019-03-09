 МИД РФ обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести в Шереметьево мину

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, – заявил собеседник агентства. – Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса".
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Сотрудник американской дипмиссии находился в России в командировке. По словам представителей МИД РФ, он утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции".
"Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины", – указали в министерстве.
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Госдепартамент США пока не прокомментировал заявление российского МИД.
От просмотра багажа работника посольства до его отпуска восвояси.
Работнику хоть сказали, что мину нашли?
-- пачку неиспользованных презервативов, что ли?
...шо токо Санкции животворящие не делают...
...прошёл контроль и шо теперь делать? Бегаю тудой--сюдой...
Девки на таможне: Да что вы маетесь? Выйдете в общий коридор -- вторая дверь направо -- скажите, что забыли в салоне телефон.
...вышел, постучал, сказал, пропустили, зашёл в самолёт, нашёл мобилу, вернулся обратно наружу без контроля, через ту же дверку... -- Демократия, однако! *)
Ну это как бутерброд с колбасой, но уже без колбасы
Руские, жгите дальше
что сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт
Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества ....
ну и как тут не обоссаться?
Может посол то же празднует.
а могла б скарабеева такой скандал раздуть своим сливным бачком...
столько на ветилятор наметать... ой...что-то не сложился тетрис...