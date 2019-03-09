 В частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.
"8 марта в 21-36 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Чугуеве по улице Осиновской соседи услышали взрыв в доме.
На месте происшествия было установлено, что по указанному адресу проживает 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.
Полицейские выяснили, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь. Во время застолья нетрезвый мужчина решил показать женщине гранату. В результате неосторожного обращения с боеприпасом он упал на пол, произошел взрыв и указанные лица получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты "Ф-1". Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.
Следователи квалифицировали данное событие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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- вы что ? дебилы ?! она же сейчас взорвется !
на что кацапы отвечают :
- да похрен ! у нас еще одна есть !
Ты хоть понял как мерзко перековеркал? Кроме того как специально этого не сделаешь.
\\\\\\\\\\\\\\\пошёл вареныки їсты\\\\\\\\\\\\\\\\
Омерзительно!
Більшої мерзоти я тут певно ще не бачив. Ще й плюсують. Це так як ржати над висерами Зеленського про "проститутку" і "тупих хохлів-свинопасів".
- Ви що робите, вона ж вибухне!
- Что? По-русски говори!
- Говорю пилите посильнее!
https://www.youtube.com/watch?v=ElU9zNe3LUQ
Я же выше написал, что 100% гарантии нет не на опасность не на безопасность, а если ещё ударно-спусковой пролежал лет 20, то мог со временем согнуть вилку...
ну и пусть себе плывет, железяка куева
Куда более впечатляюще, чем какая то граната!
Этот район Чугуева в конце 17 в начале 18 веков заселили только донские казаки.
Сейчас там проживают в основном их потомки.