 В частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"8 марта в 21-36 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Чугуеве по улице Осиновской соседи услышали взрыв в доме.

На месте происшествия было установлено, что по указанному адресу проживает 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.

Полицейские выяснили, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь. Во время застолья нетрезвый мужчина решил показать женщине гранату. В результате неосторожного обращения с боеприпасом он упал на пол, произошел взрыв и указанные лица получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты "Ф-1". Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве. Водитель госпитализирован. ВИДЕО

Следователи квалифицировали данное событие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.