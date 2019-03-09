EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия
  3786  66
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4212) граната (644) Нацполиция (9040) Харьковщина (1283)

 В частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

На Харьковщине в частном домовладения произошел взрыв гранаты. В результате происшествия в больницу с осколочными ранениями доставлены мужчину и женщину. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья другого пациента удовлетворительное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"8 марта в 21-36 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Чугуеве по улице Осиновской соседи услышали взрыв в доме.

На месте происшествия было установлено, что по указанному адресу проживает 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.

Полицейские выяснили, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь. Во время застолья нетрезвый мужчина решил показать женщине гранату. В результате неосторожного обращения с боеприпасом он упал на пол, произошел взрыв и указанные лица получили ранения", - сказано в сообщении.

В частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция 01

Отмечается, что с места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты "Ф-1". Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве. Водитель госпитализирован. ВИДЕО

Следователи квалифицировали данное событие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция 02

Досудебное расследование продолжается.

В частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3115683
 
 
 Топ комментарии
 
сидят два кацапа пилят ножовкой гранату, заходит украинец, видит эту картину :
- вы что ? дебилы ?! она же сейчас взорвется !
на что кацапы отвечают :
- да похрен ! у нас еще одна есть !

 показать весь комментарий
 
Лучше так =Заходит Украинец и видит этих кацапов ,молча развернулся и пошёл вареныки їсты . В частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция - Цензор.НЕТ 1794 .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не--аааа он не бэбил.... он наследник.... может быть... если мамка умрет то будет через суд отстранен от наследства...
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво чи він дебіл від народження чи десь вчився? Може в нього є диплом по дебілізму.
 показать весь комментарий
 
Ещё повезло, что живые остались... Ф-1 - не "наступалка", типа ГРД-5, а серьёзная вещь... Хороший подарок маме, на 8 марта...
 показать весь комментарий
 
 
И не говори! Там все должно быть посечено осколками, если Ф-1.
 показать весь комментарий
 
 
Маман, воспитавшая рецидивиста, этого достойна.
 показать весь комментарий
 
 
Да я так понимаю, они друг друга стоят...
 показать весь комментарий
 
 
сидят два кацапа пилят ножовкой гранату, заходит украинец, видит эту картину :
- вы что ? дебилы ?! она же сейчас взорвется !
на что кацапы отвечают :
- да похрен ! у нас еще одна есть !

 показать весь комментарий
 
 
Лучше так =Заходит Украинец и видит этих кацапов ,молча развернулся и пошёл вареныки їсты . В частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция - Цензор.НЕТ 1794 .
 показать весь комментарий
 
 
Тьху!
Ты хоть понял как мерзко перековеркал? Кроме того как специально этого не сделаешь.

\\\\\\\\\\\\\\\пошёл вареныки їсты\\\\\\\\\\\\\\\\

Омерзительно!
 показать весь комментарий
 
Ти по буквах прочитай висер. Мало шо недобукву "йо-йо" вислав, так ще й спеціально переключив на укр. розкладку, всучив нашу "ї", а потім рашкованську "Ы".
Більшої мерзоти я тут певно ще не бачив. Ще й плюсують. Це так як ржати над висерами Зеленського про "проститутку" і "тупих хохлів-свинопасів".
 показать весь комментарий
 
В прошлом году, в ОРДЛО, один "новоросс", подобным образом, "изучал" боевой "выстрел" от РПГ... И живой... Правда, пах порвало...
 показать весь комментарий
 
 
мораль сей басни такова - добро всегда побеждает зло, а кто с этим не согласен - тому отстрелят яйца ! (С) камеди клаб
 показать весь комментарий
 
Если-бы так... Чаще бывает наоборот... Если-бы было по-вашему - мир становился-бы, лучше...
 показать весь комментарий
 
 
Не, давай так:
- Ви що робите, вона ж вибухне!
- Что? По-русски говори!
- Говорю пилите посильнее!
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы показать нужно чеку выдернуть, что ли? Неясно что там произошло.
 показать весь комментарий
 
Когда берёшь в руку гранату, кольцо, часто, "само собой", поворачиваясь, или на указательный палец надвигается, или на большой... А там написано, что он, после этого, упал... Видно, "крепко упал...", что "усики", от рывка, сами сжались...
 показать весь комментарий
 
 
та да, усики расправить еще уметь надо. а с разведеными даже Чак Норрис чеку не вырвет.
 показать весь комментарий
 
 
Не всегда... Одного сослуживца,"из-за речки", мы похоронили... Насмотрелся "подпольных" фильмов, про "Рембо", а там они частенько, к "лифчику", гранаты за кольца подвешивали... Так и он делал... Пару раз предупредили, чтобы не "понтовался", так отмахнулся... А когда под обстрел попал, и из кабины "Урала", выпрыгивал, упал, и по камням "на пузе" проехался... Так весь живот взрывом вырвало...
 показать весь комментарий
 
Самовыпиливание дебилов..Пора их уже кончать при задержании за сопротивление, как это делают в Гамерике.
 показать весь комментарий
 
у них достаточно гуманные копы, сначала электрошоком прорубят :
https://www.youtube.com/watch?v=ElU9zNe3LUQ
 показать весь комментарий
 
Должностная инструкция велит стрелять на поражение без всяких электрошоков, если человек не выбрасывает предмет, похожий на оружие. Электрошок применяют к простым хулиганам.
 показать весь комментарий
 
 
это я вкурсе ) вы видео по ссылке посмотрите со звуком ))) "короля" тазером срубили как бревно ))
 показать весь комментарий
 
Если бы у него в руке был предмет, похожий на золодное или огнестрешльное оружие, он получил бы свинца в тулуб без всяких шоков.
 показать весь комментарий
 
 
Несмертельные ранения от Ф-1, взорвавшейся почти в руках? Странно.
 показать весь комментарий
 
Граната взорвалась от падения на пол? Серьёзно?
 показать весь комментарий
 
 
Дядя, 15 прОцентов всех боеголовок не срабатывают по заводским параметрам.
 показать весь комментарий
 
Как относится к статье или моему комментарию? Не уловил связи.
 показать весь комментарий
 
Так, что всё имеет вероятность, что опасность, что безопасность...
 показать весь комментарий
 
Поешьте натурального шоколаду и перечитайте камент.
 показать весь комментарий
 
Даже без шоколада понятно, что 15 % несрабатывания не говорят о том, что безопасности тоже не бывает 100%.
 показать весь комментарий
 
 
А у нонконформистов вообще ничего не срабатывет. Вот и думайте что первично, материя или сознанье.
 показать весь комментарий
 
_Значит не от "падения на пол", а главным образом из-за выдернутой чеки. Все равно как написать, что родила из-за большого живота...
 показать весь комментарий
 
 
Может она обо что-то ударилась ударно-спусковым и вилка, удерживающая ударник погнулась...
Я же выше написал, что 100% гарантии нет не на опасность не на безопасность, а если ещё ударно-спусковой пролежал лет 20, то мог со временем согнуть вилку...
 показать весь комментарий
 
Так гранаты РГО и РГН, как раз от удара и детонируют.
 показать весь комментарий
 
последнее время сложилось мнение что имеет. даже целый министр сказал что у них лишняя хромасома.
 показать весь комментарий
 
 
То что есть лишняя хромосома у наших министров да и у многих депутатов, согласен.
 показать весь комментарий
 
"ваш" - это Мединский ? министр культуры РФ ? это ведь он так сказал :
У приватному будинку в Чугуєві пролунав вибух: 8 березня син вирішив показати матері гранату, - поліція - Цензор.НЕТ 5077
 показать весь комментарий
 
 
...кхм... -- тёще, в 1994, в Донецке, пистолет показывал кадысь... -- даже стрельнул разок от нервов -- но промахнулся! ... аж на все последующих 20 лет...*)
 показать весь комментарий
 
по реке плывет кирпич из города Чугуева,
ну и пусть себе плывет, железяка куева
 показать весь комментарий
 
 
Утюг...в Чугуеве по реке плывет утюг..😀
 показать весь комментарий
 
 
Достойная семейка. И главное выжили. Дуракам везет, а дебилы вообще в рубашке наверно раждаются
 показать весь комментарий
 
 
Жаль что выжили...такие идиоты жить не должны..
 показать весь комментарий
 
 
Надо было снаряд 152 мм болгаркой разрезать!
Куда более впечатляюще, чем какая то граната!

 показать весь комментарий
 
 
лучше ФАБ-250М разрезать автогеном - что бы от всего квартала ничего не осталось.
 показать весь комментарий
 
В Чугуеве эта улица Осиновская в "микрорайоне" Осиновка очень длинная и заселенная.
Этот район Чугуева в конце 17 в начале 18 веков заселили только донские казаки.
Сейчас там проживают в основном их потомки.
 показать весь комментарий
 
Cколько помню себя и эту идиотскую притчу для кого и когда и вот она , девочка в поле гранату нашла папе она показала дёрни колечко папа сказал долго над полем сандалик летал.Идиоты что писать и всё по синьке буха...
 показать весь комментарий
 
сынуля маме колечко хотел подарить к празднику?)
 показать весь комментарий
 
.....я даже на "учениях " не хотел эту ХРЕНЬ бросать ((((( не люблю ДЭБИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ !!!! а тут дома , при МАМЕ (((((( ненормальный !!!! ЛЮДИ НЕ БЕРИТЕ это даже в руки !!! а не то чтобы вертеть перед носом своим !!! его надо брать только когда ВОЙНА и ты в ОКОПЕ или в городском массиве в БОЮ !!! хранить в ДОМЕ в мирный час это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ частном доме в Чугуеве прогремел взрыв: 8 марта сын решил показать матери гранату, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх