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 Политика Украины, Экономика
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 В 2019 году продолжим капремонт страны. Основной ориентир Кабмина - экономический рост на более чем на 3%, - Гройсман

Основной экономический ориентир работы украинского правительства в этом году - сохранение положительной динамики и ускорения экономического роста на более чем 3%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Вита" (г. Винница).

"В этом году мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла на более чем 3%. Будем продолжать делать капитальный ремонт страны, инвестировать ресурсы в дороги, инфраструктуру, будем строить объекты социальной инфраструктуры ", - сказал Гройсман. - Будем продолжать реформы, внедрять новую украинскую школу, наводить порядок в медицине. На первичке уже состоялись титанические изменения. Теперь их надо закрепить, ситуация будет улучшаться".

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Источник: https://censor.net.ua/n3115681
 
 
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надеюсь что "капремонт" будет уже без вас. Знаем мы ваши ремонты гривна в ремонт 3 в карман
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Грося,там де ви ремонтували,вже все розвалилось,бо крадете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году продолжим капремонт страны. Основной ориентир Кабмина - экономический рост на более чем на 3%, - Гройсман
 
 
 
 
 
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