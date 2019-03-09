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 Жителям Одесской области обещают по 5 тыс. грн за голос за определенного кандидата на выборах, - полиция

На территории Сараты и некоторых сел района неизвестные лица распространяли листовки с предложением денежного вознаграждения за поддержку на выборах одного из кандидатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области.

"О правонарушениях в дежурную часть Саратского отделения полиции сообщил председатель райгосадминистрации. По словам заявителя, на территории района неизвестные распространяют листовки с информацией от его имени о выдаче в администрации 5000 гривен каждому местному жителю в возрасте от 18 до 80 лет, который на выборах отдаст свой голос за определенного кандидата.

В ходе первоочередных мероприятий подобные листовки  полицейские обнаружили в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Кривая Балка и Заря", - сказано в сообщении.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к этому правонарушению.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3115680
 
 
 Топ комментарии
 
Имя, сестра... имя!!!!
(Порошенко?)
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Похоже- Одесса последний бастион ненасытной банковой
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Провокация. Это, как ездить по киеву и в громкоговоритель кричать: "Платим по 5 штук, проголосовавшим за такого-то".
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как тактично -"определённый кандидат" - это тот что обещает "Петрову тысячу"?
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Похоже- Одесса последний бастион ненасытной банковой
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Бггг) и вся западная Украина -и это как минимум
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Ну и кто этот таинственній кандитат-инкогнито?
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Что значит с "определённого"? Нет такого в списке!
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Провокация. Это, как ездить по киеву и в громкоговоритель кричать: "Платим по 5 штук, проголосовавшим за такого-то".
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От Юлькиного имени.Продолжение 5 миллиолнов .А мы поверили.
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Хоть бы Порох раздавал -бонус в 5 тыщ приятненько)
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шо на минималке сидишь, инвалид? аж от 5 тісяч в екстазє
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так и яж за те - а тои пори рота раззявляй тики на вареник...
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Ну не зубожилому спрашивать) а по мне пойти голосовать за Пороха бесплатно и вдруг получить в подарок денюшку -не плохо
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неплохо слитно пишется.. шо там в Ольгино учителя русского языка для удмурдов уволили? Жителям Одесской области обещают по 5 тыс. грн за голос за определенного кандидата на выборах, - полиция - Цензор.НЕТ 2700
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Гроші потім тоже будуть розкидати? Явна провокація.
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Та не, это неинтересно. Надо весело, с шутками-прибаутками, с маскарадом, с мордой в землю, с задержанными и отпущенными, с лямами наличных(лучше в долларах). А так- серо, пресно и скучно.
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Андрюха - включи первый кацапский канал - все будет,
и ушатые клоуны.. ну вообщем и все Жителям Одесской области обещают по 5 тыс. грн за голос за определенного кандидата на выборах, - полиция - Цензор.НЕТ 1511
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖителям Одесской области обещают по 5 тыс. грн за голос за определенного кандидата на выборах, - полиция
 
 
 
 
 
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