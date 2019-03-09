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 Политика Украины, Общество
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Все про:культура (623) Порошенко (16516) украинский язык (622)

 Мы освободились от культурной оккупации и, сегодня позиции украинского языка сильны как никогда, - Порошенко

Украина за последние пять лет освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял надежное место в жизни граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии награждения национальной премии им. Т.Шевченко в субботу в Каневе Черкасской области.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая никак не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас, и что чрезвычайно важно, в наших сердцах - в сердцах всех украинцев", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что украинский язык занял, наконец, надлежащее ему место.

"И сделать мы это смогли мудро, никак не нарушая прав носителей других языков, мы прекратили многолетнее унижение, поскольку украинский язык в Украине приходилось буквально спасать и сегодня его позиции сильны как никогда", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вручил в Каневе Шевченковские премии

По его словам, сегодня у Украины более высокие амбиции – "так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир надлежаще оценил их красоту и их силу".

В субботу отмечается 205-я годовщина со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко (1814-1861).

Источник: https://censor.net.ua/n3115678
 
   
 Топ комментарии
 
Петя - вернись, тебя Билецкий ждет дома....
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Мы освободились от культурной оккупации и, сегодня позиции украинского языка сильны как никогда, - Порошенко

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Как же он хочет остаться у власти.
Дня не проходит без его эпических речей.
Про таких говорят: пи...дит- как дышит...
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Он про Пороха.
Порох токо на людях говорит на мове.
В остальных случаях он разговаривает и матерится на кацапском наречии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы освободились от культурной оккупации и, сегодня позиции украинского языка сильны как никогда, - Порошенко
 
 
 
 
 
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