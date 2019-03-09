 Мы освободились от культурной оккупации и, сегодня позиции украинского языка сильны как никогда, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии награждения национальной премии им. Т.Шевченко в субботу в Каневе Черкасской области.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая никак не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас, и что чрезвычайно важно, в наших сердцах - в сердцах всех украинцев", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что украинский язык занял, наконец, надлежащее ему место.

"И сделать мы это смогли мудро, никак не нарушая прав носителей других языков, мы прекратили многолетнее унижение, поскольку украинский язык в Украине приходилось буквально спасать и сегодня его позиции сильны как никогда", - отметил Порошенко.

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По его словам, сегодня у Украины более высокие амбиции – "так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир надлежаще оценил их красоту и их силу".

В субботу отмечается 205-я годовщина со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко (1814-1861).