 "Чтобы обеспечить безопасность": в СБУ объяснили, почему запретили въезд австрийскому журналисту Вершютцу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", - сообщили в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.
"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране, СБУ в соответствии с законодательством приняла решение о запрете ему въезда", - добавили в СБУ.
Напомним, ранее замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что журналист с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей"", которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и отрицают агрессию России.
А слабо было написать, что персонаж регулярно нарушает законы Украины, шастает через Орду на оккупированные территории, собственно, является преступником, поэтому, чтобы не сажать говно в тюрьму, "из уважения к европейским ценностям решили запретить въезд", чтоб другим путинским шлюхам неповадно было?
Коротко, ясно и доступно объяснили.
Нечего унижаться и разводить дискуссии на тему, почему того или иного кацапского жополиза, не пускают в Украину.
400 раз салом по пици? - смертельно....
400 ударів по мармизі кнурячим салом - це фатально.
Вот там нацбезопасность точно заинтересована.
Так какого хера сюда шастать, если завалить могут? Восьмой десяток скоро разменяет, дома бы сидел, отдыхал на пенсии.
Не надо такие благие намерения пресекать, может быть где-то по дороге и грохнут. ))
Интересно, а "понурый бардак", который промок - что имеется в виду? Срусский мир или толерастически-подслеповатый ЕС?..
Тока его не сформировать нужно, а отформатироватть по полной.
А вот слова Verschutz что-то не нахожу, но есть Schutz - охрана, защита, укрытие... То есть получается, что Verschutz - это "защищённый", "охраняемый"... Вот пусть себе сидит в безопасности, ибо таким, как он, шастать в Украину не рекомендуется.