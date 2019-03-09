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Все про:журналистика (2362) запрет (1325) СБУ (13293) Вершютц (1)

 "Чтобы обеспечить безопасность": в СБУ объяснили, почему запретили въезд австрийскому журналисту Вершютцу

СБУ подтверждает информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершютцу въезда в Украину сроком на один год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрийскому журналисту Вершютцу запретили въезд в Украину. В ЕС отреагировали

"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране, СБУ в соответствии с законодательством приняла решение о запрете ему въезда", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что журналист с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей"", которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и отрицают агрессию России.

Чтобы обеспечить безопасность: в СБУ объяснили, почему запретили въезд австрийскому журналисту Вершютцу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115677
 
   
 Топ комментарии
 
"Чтобы обеспечить безопасность": в СБУ объяснили, почему запретили въезд австрийскому журналисту Вершютцу - Цензор.НЕТ 5101 так и надо троллить цапов и подцапников))))
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Это правильно.
Коротко, ясно и доступно объяснили.
Нечего унижаться и разводить дискуссии на тему, почему того или иного кацапского жополиза, не пускают в Украину.
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Не понимаю, почему что-то нужно объяснять. Ну морда не нравится - и все.
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так и надо троллить цапов и подцапников))))
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В чем же "троллинг", Змей? Спецслужба призналась, что не контролирует ситуацию в стране и допустила, что народ у нас нецивилизованный, к членству в ЕС не готовый, поэтому может накостылять любому иностранцу на свое усмотрение? ))
А слабо было написать, что персонаж регулярно нарушает законы Украины, шастает через Орду на оккупированные территории, собственно, является преступником, поэтому, чтобы не сажать говно в тюрьму, "из уважения к европейским ценностям решили запретить въезд", чтоб другим путинским шлюхам неповадно было?
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Это правильно.
Коротко, ясно и доступно объяснили.
Нечего унижаться и разводить дискуссии на тему, почему того или иного кацапского жополиза, не пускают в Украину.
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В Израиль украинцев уже не пускают. Правильно, нечего никому ничего объяснять. Пусть и в Германию перестанут пускать, а потом вообще ЕС закроют для дебилов. "Щоб гарантувати безпеку": в СБУ пояснили, чому заборонили в'їзд австрійському журналісту Вершютцу - Цензор.НЕТ 6609
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к твоему сведению в израиль не только украинцев не пускают. Там вся система безопасности устроена так, что могут любого развернуть на границе без каких-либо объяснений. И такое там происходит постоянно и не только с гражданами Украины
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А я казав, коли був введений ВС і заборонили в"їзд козломордим чоловічої статі, а машкизахєрови і Ко почали верещати "накакомаснавании?!" що погранцям потрібно поставити на пункті контролю телевізор і транслювати там передачі сєкєльТВ - соловьйоба, **********, шейнініих і тд, де ведучі і запрошені гості конкретно пояснюють, чому козломордим небезпечно їхати в Україну.
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закормлять таки кацапа и поховають...
400 раз салом по пици? - смертельно....
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Причому тут потрібне не м'яке смачне сало (таке ми й самі з'їмо під горілочку з перцем), а жорстке, смердюче та некузяве сало кнура.
400 ударів по мармизі кнурячим салом - це фатально.
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Не понимаю, почему что-то нужно объяснять. Ну морда не нравится - и все.
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Если б они так же авторитетов не пускали. В тч и рашинских.
Вот там нацбезопасность точно заинтересована.
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***.... во тупые... Надо просто чётко разграничить контен: где - журналистика и где- пропаганда
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Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.

Так какого хера сюда шастать, если завалить могут? Восьмой десяток скоро разменяет, дома бы сидел, отдыхал на пенсии.
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Как сообщила в Facebook замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова, СБУ запретила въезд журналисту по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности", передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3115619
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Ну а может он парень рисковый и желает со смертью в прятки поиграть? "Щоб гарантувати безпеку": в СБУ пояснили, чому заборонили в'їзд австрійському журналісту Вершютцу - Цензор.НЕТ 1889
Не надо такие благие намерения пресекать, может быть где-то по дороге и грохнут. ))
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Чёрт, что-то генератор поэзии до сих пор не работает... но есть подборка заскриненных шедевров - и среди них кое-что в тему. Так вот, ИИ не против, чтобы этот "атональный" (т.е. фальшивый, лживый) пропагандон приехал - с намёком на то, что его тут по-бандеровски "сформируют", хе-хе-хе.
Интересно, а "понурый бардак", который промок - что имеется в виду? Срусский мир или толерастически-подслеповатый ЕС?..

"Щоб гарантувати безпеку": в СБУ пояснили, чому заборонили в'їзд австрійському журналісту Вершютцу - Цензор.НЕТ 9620
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ИИ плохого не скажет. )))
Тока его не сформировать нужно, а отформатироватть по полной.
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Он скорее не Вершютц, а Verschmutzt (грязный, загрязнённый, испачканный)
А вот слова Verschutz что-то не нахожу, но есть Schutz - охрана, защита, укрытие... То есть получается, что Verschutz - это "защищённый", "охраняемый"... Вот пусть себе сидит в безопасности, ибо таким, как он, шастать в Украину не рекомендуется.
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***.... во тупые... Надо просто чётко разграничить контен: где - журналистика и где- пропаганда
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псу прикацапленому нечего делать в Украине - все обьяснялово...
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У Климкина скоро начнут седеть волосы - на следующей неделе по вопросу этого журналиста собираются все министры иностранных дел стран ЕС! Что решат, одному Богу известно!
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А соевых не интересует результат,им главное пиар и создание видимости действия
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ага... соберутся. Соберутся и примут решение - журналист нарушил законы Украины, россия - агрессор. Всё, тема будет закрыта
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А СБУ не пробовало выдворить кого нибудь из Партии регионов?
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У Антона Павловича Чехова рассказ есть. Называется "Пересолил". Там землемер уездный точно так же "пургу гнал" извозчику, что не только "сам себя напугал", но и извозчика, который его вёз...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Чтобы обеспечить безопасность": в СБУ объяснили, почему запретили въезд австрийскому журналисту Вершютцу
 
 
 
 
 
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