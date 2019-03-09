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 Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб

Террористы грубо нарушили объявленное очередное перемирие на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Сегодня утром, с 7:15 до 7:40, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Обстрел из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов осуществлялся в районе города Попасная с  временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое … Потерь среди наших военнослужащих нет ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данный "факт является свидетельством срыва перемирия со стороны российских оккупационных войск и пренебрежением ими любых договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала перемирия осуществил один обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, потерь нет, - штаб ОС

Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб 01

Напомним, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3115676
 
 
 Топ комментарии
 
Чи не збирається українська сторона дотримуватись перемир'я в односторонньому порядку? Якщо ці падлюки мають наглість стрілти під час перемир'я, то слід їм відповідати як належить - щоб більше й не кортіло.
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У меня впечатление что в МО одни ИДИОТЫ !!! Назовите мне хоть одно "перемирие" за 5 лет которое выполнялось КАЦАПАМИ !!!! Может уже хватит играть в миротворцев а пора их уже ипашить! Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб - Цензор.НЕТ 4963
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все дело в мыролюбном плане по сдачи Украины, который очень успешно выполняла лолита. И она знает что это мыролюбие вылезет ей боком.
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А що хтось повірив російсько-фашистським загарбникам ?
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Перемир'я скінчилось.
Валіть рашистів.
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Чи не збирається українська сторона дотримуватись перемир'я в односторонньому порядку? Якщо ці падлюки мають наглість стрілти під час перемир'я, то слід їм відповідати як належить - щоб більше й не кортіло.
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У меня впечатление что в МО одни ИДИОТЫ !!! Назовите мне хоть одно "перемирие" за 5 лет которое выполнялось КАЦАПАМИ !!!! Может уже хватит играть в миротворцев а пора их уже ипашить! Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб - Цензор.НЕТ 4963
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нет они не идиоты, они просто выполняют план по мыролюбным перемириям и реформаторской безальтернативности.
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все дело в мыролюбном плане по сдачи Украины, который очень успешно выполняла лолита. И она знает что это мыролюбие вылезет ей боком.
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А я ржу над словом "грубо".
А шо.... когда то было "нежно"?
Ид-ты блин.
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Можно "любить", а можно - "трахать", хотя и то и то, это коитус.
Поэтому, если пара придурков на каком-то одном опорнике по пьянке спалят одну ленту патронов, из Утеса даже, то это нарушение перемирия. А вот когда по всей линии жахнут из минометов, даже 82-х и даже по одной мине из каждой позиции, то это - "грубо нарушить".
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Вы сексопатологом работаете?
Не то переводить военные действия на язык интима - это как то извращение!
Но Поржал, спасибо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб
 
 
 
 
 
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