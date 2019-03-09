 Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
"Сегодня утром, с 7:15 до 7:40, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Обстрел из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов осуществлялся в районе города Попасная с временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое … Потерь среди наших военнослужащих нет ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что данный "факт является свидетельством срыва перемирия со стороны российских оккупационных войск и пренебрежением ими любых договоренностей".
Напомним, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.
Валіть рашистів.
А шо.... когда то было "нежно"?
Ид-ты блин.
Поэтому, если пара придурков на каком-то одном опорнике по пьянке спалят одну ленту патронов, из Утеса даже, то это нарушение перемирия. А вот когда по всей линии жахнут из минометов, даже 82-х и даже по одной мине из каждой позиции, то это - "грубо нарушить".
Не то переводить военные действия на язык интима - это как то извращение!
Но Поржал, спасибо.