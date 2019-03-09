 Суд в Греции снял обвинения с украинских моряков с корабля "Андромеда"

Об этом сообщает посольство Украины в Греции, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, 2 украинских моряка, Алексей Слепнев и Сергей Константинов – капитан и старпом указанного судна – после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время", – сообщают в посольстве.

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Экипаж судна был арестован в январе 2017 по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. Следствие по делу длилось 10 месяцев. Судебный процесс занял более 5 месяцев. В общем состоялось 11 судебных заседаний.