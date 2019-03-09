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Все про:взрывчатка (632) Греция (530) моряки (651) украинцы (2939)

 Суд в Греции снял обвинения с украинских моряков с корабля "Андромеда"

Суд города Пирей отменил обвинения по делу судна "Андромеда" и всех членов его экипажа. Моряков обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки.

Об этом сообщает посольство Украины в Греции, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, 2 украинских моряка, Алексей Слепнев и Сергей Константинов – капитан и старпом указанного судна – после решения всех формальностей вернутся на родину в ближайшее время", – сообщают в посольстве.

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Экипаж судна был арестован в январе 2017 по обвинению в нелегальной перевозке взрывчатых материалов. Следствие по делу длилось 10 месяцев. Судебный процесс занял более 5 месяцев. В общем состоялось 11 судебных заседаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3115674
 
 
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Так что? Взрывчатка оказалась легальной? Или её вообще не было?... И что значит - "отменил обвинения? Их можно только "снять"... И кто ответит за незаконное задержание? Тут ведь нужно компенсацию выплачивать, и морякам, и собственнику судна, и грузоотправителю, и грузополучателю.... Одна "неустойка" в хорошую сумму может вылиться...
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А чи виплатять греки компенсації екіпажу за два роки?
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А 2 года из жизни у мужиков забрали, как не крути.
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Потрібно звертатись до міжнародного суду.
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Согласен, но мотаться по судам - дорого и нервотрепка еще та! Ребята это не потянут, вот тут бы государство подключиться, помочь своим гражданам.
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хреки маладцы - у них врага старшенее нету чем 2 украинских моряка,,,,,,
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Судно- старая лайба, типа "Ладога", ему уже 40 лет!!! Был под флагом Молдовы. В данный момент ещё круче- Танзании, прет из Александрии в Джибути. Выходит, что судно не было арестовано, что ли??? Странная ИНФА...
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