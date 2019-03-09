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 Порошенко вручил в Каневе Шевченковские премии

Президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко выдающимся украинским деятелям культуры и искусства.

Вручение премий состоялось на Тарасовой горе в Каневе Черкасской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году Национальную премию получают выдающиеся украинские художники, которые внесли большой вклад в украинское национальное возрождение, получили не одну блестящую победу на культурном фронте. Да, именно на фронте, потому что теперь язык, культура, искусство, образование, информация для нас – также поле борьбы за единство, за ценности и смыслы нашей жизни, за счастливое будущее Украины", – сказал президент Петр Порошенко.

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Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2019 года присуждена режиссеру Роману Бондарчуку за полнометражный игровой фильм "Вулкан", публицисту Богдану Горыню за эссе-коллаж "Святослав Гординський на тлі доби" в двух книгах, режиссеру-постановщику Ростиславу Держипильскому Ивано-Франковского национального академического драмтеатра имени И. Франко за спектакли "Енеїда" И. Котляревского, "Вона – Земля" В. Стефаника, "НАМLЕТ" Шекспира, "Оскар і Рожева Пані" Э.-Э.Шмитта.

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В числе лауреатов шевченковской премии – писательница Оксана Забужко за книгу "І знов я влізаю в танк ...", художник Василий Чебанык за проект "Графика украинского языка", художественный руководитель-главный дирижер заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейк за аудиозаписи произведений украинских композиторов для Фонда Украинского радио, концертные программы 2013–2018 годов.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко за 2019 год установлена в размере 200 тысяч гривен для каждого лауреата.

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В субботу отмечается 205-я годовщина со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко (1814 – 1861).

Источник: https://censor.net.ua/n3115673
 
   
 Топ комментарии
 
Свадебный генерал мля. В стране война а Оно по свадьбам и гулянкам катается
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Новости из последней гастроли мародера.. Порошенко вручив у Каневі Шевченківські премії - Цензор.НЕТ 8248
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А в цей час в Києві ствюється новий Майдан проти Свинарчуків Поррошенка.
Стрім..
https://www.facebook.com/NatCorpsUA/videos/2265662403490149/
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А в цей час в Києві ствюється новий Майдан проти Свинарчуків Поррошенка.
Стрім..
https://www.facebook.com/NatCorpsUA/videos/2265662403490149/
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А в країні як був бардак, так і залишився.
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странно что порохоботы ещё не написали что Шевченко поддерживал сывого Порошенко вручив у Каневі Шевченківські премії - Цензор.НЕТ 7462
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Свадебный генерал мля. В стране война а Оно по свадьбам и гулянкам катается
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Новости из последней гастроли мародера.. Порошенко вручив у Каневі Шевченківські премії - Цензор.НЕТ 8248
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Присоединяюсь к поздравлениям.
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Фронтовик може вже досить по країні за наш рахунок кататися??? Дістав вже ти хоч АТО заверши за 1,5 - 2 тижні як обіцяв.... ***а продажна.
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кто бы уже вручил тому мародеру пидозру?
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Кусок хліба видер з рота міністра культури та віце-прем'єра з надією, що може запам'ятають пику і проголосують.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко вручил в Каневе Шевченковские премии
 
 
 
 
 
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