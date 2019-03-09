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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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 "Свинарчуків - за ґрати!", - протест против коррупции в "Укроборонпроме" перерос в столкновения под АП (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция против коррупции в "Укроборонпроме" под лозунгом "Свинарчуків - за ґрати!" переросла в столкновения у здания Администрации Президента на Банковой. Протест организовали "Национальный корпус" и "Национальные дружины", к акции присоединились ветераны АТО и организаторы инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?". Протестующие собрались на Майдане Независимости и отправились к Администрации Президента, откуда нардеп Билецкий призвал их ехать в Черкассы. По его словам, там сегодня будет Президент.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места событий.

Накануне акции организаторы обещали устроить "День гнева от Национального корпуса".

Участники акции требуют ареста предполагаемых участников коррупционных схем в "Укроборонпроме" – Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководителей госпредприятий, которые были участниками "схемы". Они настаивают на том, чтобы все виновные получили максимальные сроки наказания, материалы их уголовных производств были обнародованы, а Генпрокурор раз в неделю отчитывался о состоянии расследования связанных с коррупцией в оборонной схеме уголовных дел.

Участники акции собираются отправиться к Администрации Президента. По словам надрепа Андрея Билецкого, если выяснится, что Петра Порошенко сейчас нет на работе, они отправятся "к месту его пребывания". Билецкий не говорит, где находится это место, но утверждает, что о нем известно "из открытых источников".

Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 01
Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 02
Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 03
Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 04
Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 05
Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 06
Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 07

13:20Участники акции выдвинулись с Майдана Независимости к Администрации Президента.

13:30Как только они добрались до АП, в толпе возникли потасовки. Раздалось несколько громких хлопков, после которых в толпе распылили слезоточивый газ.

Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 08

Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 09

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13:40Сейчас ситуация стабилизировалась. Участники акции скандируют "Разом і до кінця". Часть из них надели противогазы, другие закрыли лица шарфами и балаклавами.

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Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 12

13:42На месте присутствует Полиция диалога. Участники акции спрашивают ее сотрудников, почему силовики не дают им пройти по улице Банковой.

Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 13

Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 14

13:45 Протестующие наклеивают на каски полицейских наклейки с надписью "Свинарчуків – за ґрати".

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Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 16

13:51 Участники акции бросают в полицейских скомканные наклейки, пытаются вызвать кого-то из них "пойти, выйти".

13:56 Под АП скандируют "Свинарчуків – за ґрати", "Україна понад усе", "Разом і до кінця".

14:01 Нардеп Андрей Билецкий призвал всех участников акции, у которых есть транспорт, ехать в Черкассы. По его словам, в 17:00 там должен выступать президент Петр Порошенко.

14:03 Протестующие уходят из-под здания Администрации Президента.

Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 17

Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 18

Свинарчуків - за ґрати!, - протест против коррупции в Укроборонпроме перерос в столкновения под АП (обновлено) 19

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Также на Цензор.НЕТ: Тендер по выбору аудитора займет 2 месяца, аудит "Укроборонпрома" будет закончен до конца года, - Порошенко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115671
 
   
 Топ комментарии
 
Априори прав‏ @aprioriprav

Ви хоть уявляєте, скільки в Україні свинарчуків, семочків, розенблатів про яких ми нічого не знаємо? А Порошенко знає.
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Какие две тыщ? Миллиард там целый)))))))) а если серьезно, тухло как обычно...
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І саме Зеленський і Юля - єдині двоє, хто не промосковський з усієї шобли кандидатів. А самий промосковський - Порошенко.
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И опять кремлеботы топят за 3Е и Юлю. Ноу коментс..
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И опять кремлеботы топят за своего ставленника пуйла Порошенеко
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Вот бы этих орлов на фронт.Через неделю были бы под Ростовом.
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Ага, продавали бы амуницию и форму на рынках.
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щоб врятувати країну "Свинарчуків - за ґрати!",
бо буде пізно.



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А что у билецкого и его наркоманов в униформе нет реакции на подкупы юлей или активного заробитчанина в россии зели-термоса??? Надо же, чтобы по справедливости. Жаль Бигуса, когда узнают, чей он заказ выполнил. Его будущее будет страшным, если не придет к власти его хозяин.
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Фактически это демонстрация националистов за то, чтобы страну возглавили ставленники
Москвы Тимошенко или Зеленский. Убедиться в том,чем эта парочка является можно посмотрев российское ТВ, например
передача «60 мин.» и другие. Там напрямую говорят, что «с Зеленским мы договоримся».
За что и против чего выступают демонстранты? Против воровства в оборонном секторе, но
воровство там, как и вообще воровство и махинации в гос. секторе носит
перманентный характер, т. е. они были всегда. Особенно много воровали и
распродавали имущества из армии, когда министром обороны был Гриценко. Почему
же против него не протестуют? Потому что на это не давали деньги, а против
Порошенко дают деньги без ограничений.
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За сволотою Свинарчуком стоїть мародер Порошенко.
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Пацаны Вам не впадлу идти на службу чтоб защищать этих Свинарчуков... "Свинарчуків - за ґрати!" - протест проти корупції в "Укроборонпромі" переріс у зіткнення під АП - Цензор.НЕТ 7126 или вы наследники "беркута" Януковича.
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Я так понимаю, что это первые репетиции того, что будет в стране, когда пан Порошенко решит втюхать нарисованные "результаты" выборов...
И что-то мне подсказывает, что, в отличии от Заманы, Муженко ни секунды не сомневаясь введет войска в Киев..
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Навпаки. Зараз вже не ті часи і військові проти людей не підуть. Муженко зробить, як під Іловайськом - заведе росіян і роздушить ними всі протести. А ті вагатись не будуть, заллють кров'ю все. У Мародера на керівних посадах одні шпигуни сидять, про який організований супротив може йтись мова
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Билецкий уже рассказал откуда у него 4 миллиона на квартиру в Киеве?
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Если убрать Нацкорпус которые протестуют то вааще -жопа ! Все сидят у телевизоров и жопу лень оторвать от дивана . А тут некоторые хто финансирует ...хто финансирует..? Да плевать кто -правильно делает ! Пока мы еще как нация не встали с колен
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Ну да, плевать что их финансирует Ахмедка который уже устроил Домбабве в одном регионе. Правильно делает для кого, для Путлера?
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Треба ходити на вибори, а не пиво пити. За кого Олександр голосував у Травні 2014го?
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В Украине никто и пальцем не шевельнет, если деньги не
заплатят. Тем больше денег, тем больше действий. Ни в какие идеологии в Украине
я не верю категорически, есть только идеология денежных знаков. Причины этих «протестных
актов» очевидны - кто-то отвал очень
много денег на это. Ну а кто сейчас
может это сделать? Только Москва, естественно через десятые руки. Цель
ясна - устранение Порошенко и переход власти в руки фактически московских ставленников
Тимошенко и Зеленского. Потому, что Белецкий вчера наговорил на промосковском канале Фирташа "Интер" против Порошенко для меня это совершенно очевидно. Я хочу одного, чтобы все думали головой и меньше брехали, иначе для всех все это плохо кончится. Беспредел всегда плохо кончается.Не надо делать из Порошенко суперзлодея, который все контролирует и днем и ночью и за все берет деньги себе в карман. Это наглая, ничем не обоснованная ложь.
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Героин по 85 кг. по Украине возят, а Аваков свою титушню на площадь выгуливать выводит.
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смотрю трансляцию бухого пєти из Черкасс
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я против карманных армий депутатов и против таких разборок. Где Аваков с его непредвзятостью... Всех этих в масках к ответу. Пора прекратить махать кулаками, а решать дела как в Европе. Достало уже, молодые и накачанные, а работают как по наему...
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Рюкзаков армяно-осетин, он по другому не может, на Жульку уже работает.
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отак гебняві і працюють,зіштовхують лобами Українців,нехай мов самі чуби повисмикують у себе,а ми поки бояру хильнемо та посміємось,зробимо ставки.... ось така куйня малята....
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поднимайте МАЙДАН - свинья на Банковой, сама не уйдет
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Чудик, в рашке у себя поднимай там хоть что нибудь.
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Национальной корпус это титушная!!! А не националистичекая организация!!! Тяготеющая к марксизму и социализму!!!!!!
Я обращаюсь к националистам!!! Истинным!!! КУН и ДИЕ!!!! Окей если там воровство в тюрьму!!!
А если выяснится, это заказ РФ и Коломойского??? И это нанесет ущерб национальной обороне???? Что делать с парнями из "нац бригада??? В какой лес вети??? В какой реке топить???
На прошлой неделе ген.конструктор Артема Коростылев проводил брифинг по этой теме. В отличии от даунов!!! Он поставил в войска Стугну, Корсар, авиационные рпкеты, начал производство Упаравляемые Смерчей! Доводит до производса Крылатую ракету, запусти новые версии С 125, как ПВО и противокарабельная ракета!!
Задумайтеь, что с ними делать!!!!
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Жуле пофигу, у нее очень крупный заказ.
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Кто будет выяснять, есть ли причастность Порошенко к воровству из Укроборонпрома?
Кум Порошенко - Генпрокурор Юрик?
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Самое смешное, что Жуля не проголосовала в Раде за расследование.
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я бы судила вместе с организатором. Уже не смешно, сделали посмешище с Украины этими потоками кандидатов, спровоцировали скандалы в оборонке и дальше угрожают этими наемниками. Такое приветствовать нельзя, за такое судить надо...
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щири , млять, украинцы- вальцманы поцманы, розенблаты, гройсманы
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Что-то я не пойму логики налетевшей сюда соевой ботвы. Билецкий привел своих ребят требовать посадить в тюрягу уйобков, грабящих армию и народ.
Объясните, граждане порохоботы, вы против посадки воров? Вы убеждены, что никто ничего не грабил? Вы уверены, что свынярчук грабил Оборонку, а Порошенко "ничего не знал"? Вы убеждены, что "Петинская кузня" имеет выход в Черное море? За что конкретно вы здесь рвёте гланды?
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Они за мародёрство... Ольгинским нравится Порошенко, за то что он обворовывает Укроборонпром, оборонный бюджет, тем самым подрывая боеготовность ВСУ... в угоду своему хозяину пуйлу.
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Яка різниця, хто обкрадатиме Україну наступний строк Порат Вальцман чи Жуля Абрамовна чи Зелень Мойский? Коли врешті Україна переросте роль підтанцовки у розборках між іудами.
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ПОХОЖЕ , ЧТО ПОРОШЕНКО ЗАКОНЧИТ , КАК ЧАУШЕСКУ .
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дать свинарчуков народу на майдан!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Северного соседа сегодняшние события определённо порадуют. Кому кому, а им это на руку. Если бы не было этих идиотов в реале, то россиянские спецслужбы просто обязаны бы были их создать. Кстати, а почему они не протестуют против недавнего решения КСУ?, что не надо всех подряд коррупционеров подставлять?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Свинарчуків - за ґрати!", - протест против коррупции в "Укроборонпроме" перерос в столкновения под АП (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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