 "Свинарчуків - за ґрати!", - протест против коррупции в "Укроборонпроме" перерос в столкновения под АП (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места событий.

Накануне акции организаторы обещали устроить "День гнева от Национального корпуса".

Участники акции требуют ареста предполагаемых участников коррупционных схем в "Укроборонпроме" – Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководителей госпредприятий, которые были участниками "схемы". Они настаивают на том, чтобы все виновные получили максимальные сроки наказания, материалы их уголовных производств были обнародованы, а Генпрокурор раз в неделю отчитывался о состоянии расследования связанных с коррупцией в оборонной схеме уголовных дел.

Участники акции собираются отправиться к Администрации Президента. По словам надрепа Андрея Билецкого, если выяснится, что Петра Порошенко сейчас нет на работе, они отправятся "к месту его пребывания". Билецкий не говорит, где находится это место, но утверждает, что о нем известно "из открытых источников".















13:20Участники акции выдвинулись с Майдана Независимости к Администрации Президента.

13:30Как только они добрались до АП, в толпе возникли потасовки. Раздалось несколько громких хлопков, после которых в толпе распылили слезоточивый газ.

13:40Сейчас ситуация стабилизировалась. Участники акции скандируют "Разом і до кінця". Часть из них надели противогазы, другие закрыли лица шарфами и балаклавами.

13:42На месте присутствует Полиция диалога. Участники акции спрашивают ее сотрудников, почему силовики не дают им пройти по улице Банковой.

13:45 Протестующие наклеивают на каски полицейских наклейки с надписью "Свинарчуків – за ґрати".

13:51 Участники акции бросают в полицейских скомканные наклейки, пытаются вызвать кого-то из них "пойти, выйти".

13:56 Под АП скандируют "Свинарчуків – за ґрати", "Україна понад усе", "Разом і до кінця".

14:01 Нардеп Андрей Билецкий призвал всех участников акции, у которых есть транспорт, ехать в Черкассы. По его словам, в 17:00 там должен выступать президент Петр Порошенко.

14:03 Протестующие уходят из-под здания Администрации Президента.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.