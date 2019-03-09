EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2692  59
Все про:ВВС (186) отставка (2323) Пентагон (523) США (14740)

 Глава ВВС США и кандидат на пост министра обороны Уилсон уходит в отставку

Хизер Уилсон, 2 года занимавшая пост главы военно-воздушных сил Соединенных Штатов, готовится покинуть свой пост ради карьеры руководителя Университета Техаса.

Об этом Уилсон сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я проинформировала президента, что уйду в отставку с поста главы ВВС, чтобы стать президентом Техасского университета в Эль-Пасо. Для меня было честью служить вместе с нашими летчиками – я горжусь тем прогрессом, которого мы достигли в восстановлении готовности ВВС", – написала Уилсон.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат их истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон

Это увольнение следует за другой громкой отставкой – Джима Мэттиса, который в декабре 2018 года оставил пост министра обороны США из-за разногласий с президентом Трампом. Мэттис хотел, чтобы Уилсон стала его преемницей на посту главы Пентагона. Уилсон могла бы оказаться первой женщиной на посту министра обороны в истории США.

И Уилсон, и Мэттис выступали за то, чтобы вкладывать большую часть сил не в борьбу с "ИГИЛ", а в сотрудничество в рамках НАТО и конкуренцию с Россией и Китаем. Она хотела, чтобы за следующие 10 лет американские ВВС выросли на 25%, – по мнению Уилсон, это позволило бы опередить Москву и Пекин.

Также на Цензор.НЕТ: Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе провела встречу с чиновниками Пентагона о предоставлении военной помощи Украине

"Все, с кем она разговаривала, хотели, чтобы она осталась, но она считает, что настало время принять новый вызов", – заявило агентству Reuters неназванное должностное лицо из США.

Преемнику Уилсон предстоит выполнить ряд непростых задач, в том числе – создать Космические силы США.

Источник: https://censor.net.ua/n3115670
 
 
 Топ комментарии
 
От трампа бегут как от чумного , шо то знают
 показать весь комментарий
 
с доней работать? - та лучше пенсия...
 показать весь комментарий
 
Каких еще тебе блять реформ не хватает Глава ВВС США и кандидат на пост министра обороны Уилсон уходит в отставку - Цензор.НЕТ 4577
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ivan Nielsen 470d4cef - не фейк....

Глава ВВС США и кандидат на пост министра обороны Уилсон уходит в отставку - Цензор.НЕТ 6101 Alex Gord‏ @K3fCPRYT 6 ч.6 часов назад
О. Нескорений

Цей жах в Бердянській зоні де згвалтували бійця кавалера ордена за Мужність!
Після цього відео при етапуванні трапилося це ЧП. Це робота адміністрації, сумніву нема жодного. Винні повинні бути покарані. Смерть ворогам!
Концтабір в Бердянську

ВИДЕО
https://youtu.be/U9NaiLHDThw

Глава ВВС США и кандидат на пост министра обороны Уилсон уходит в отставку - Цензор.НЕТ 3220



 показать весь комментарий
 
 
От трампа бегут как от чумного , шо то знают
 показать весь комментарий
 
 
Этот трамп - универсальное чучело: хоть в огороде выставляй, хоть в Вашингтоне.
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты точно зануда! Или не в курсе, что Обамиха еще когда на лужайке перед Белым домом огород разбила? Так Трампу туда, тут ты прав.
 показать весь комментарий
 
 
Не знал! Я не за всеми сапиентированными гоминидами конспектирую - тем более за бабамками. Они - не Айра Олдридж или Дэвид Блекуэлл.
 показать весь комментарий
 
Еще суд будет , это только начало для предателей США.
 показать весь комментарий
 
 
Согласна. Но что делать с трамповским лохторатом? Ковбоями дикого запада? Белыми тупыми расистами?
 показать весь комментарий
 
 
Лохторат Трампа - да. Я не всех белых имела в виду.
 показать весь комментарий
 
 
насколько я понимаю, это был своего рода протест против доставшей многих безумной политкорректности..
 показать весь комментарий
 
 
Трамп - лучший друг и пример для подражания всех украинцев!
 показать весь комментарий
 
Иди это напиши на сайтах сру, кокошник.
 показать весь комментарий
 
 
Рыжего ушлепка уберут и успокоятся!
 показать весь комментарий
 
 
Только не физически - импичментом и через суд. А это такая канитель!
 показать весь комментарий
 
Да понятно, что через суд. Америка демократическая страна.
 показать весь комментарий
 
Трамп змусив звільнитися Метіса після скарг путлера на дії армії США у Сирії по знищенню батальону вагнерівців. А перед тим особисто не зустрічався пару місяців з міністром оборони. Але вже скоро виборча кампанія почнеться в США праймеріс, трампліна попустить.
 показать весь комментарий
 
Трамп хочет (и действует!) узурпировать власть. Путлер его учитель.
 показать весь комментарий
 
Трамп позавчера провел встречу с премьером Чехии . Его Мелания беседовала с женой премьера - обе славянки и язык словацкий и словенский похожи
 показать весь комментарий
 
 
И зачем ты нам это сообщила? Почему это важно для тебя?
 показать весь комментарий
 
 
Потому что с Земаном Трамп не общается.
 показать весь комментарий
 
 
Удивляюсь вашими интересами... Я до вашего поста даже не знал кто такой Земан и почему так важно с кем Трамп общается.
 показать весь комментарий
 
Украина - большая страна. Потому важно все , что происходит и может отразиться на политике в отношении Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Удивляюсь, что ольнцы даже не знают кто такой Земан) наверное недавно на работу вышел)
 показать весь комментарий
 
 
Если и кокетничаю, то только в общении с тобой, милая Ксения.
 показать весь комментарий
 
Слово запорожского казака крепче договора. Верь мне, милая Ксения.
 показать весь комментарий
 
На Запоріжжі не було казаків ))
вони би за таке і голову відтяли Глава ВВС США і кандидат на пост міністра оборони Вілсон йде у відставку - Цензор.НЕТ 9938
 показать весь комментарий
 
Хм... Я специально для тебя, Ксения, написал через "а", думал так тебе больше нравится. Но в любом случае я в детстве сотни раз вплавь переплывал Днепр с правого берега на остров Хортица. Так что я - запорожский козак и твой почитатель.
 показать весь комментарий
 
Через "А" ? Що це за натяки ? Глава ВВС США і кандидат на пост міністра оборони Вілсон йде у відставку - Цензор.НЕТ 8732
Ви облесливий і хитрий ))
 показать весь комментарий
 
 
Без намёков. Согласись, здесь неудобно общаться. Я в которой раз предлагаю перейти на личное общение. Станешь агентессой, это почётно и интересно.
 показать весь комментарий
 
Мені зручно і тут. Глава ВВС США і кандидат на пост міністра оборони Вілсон йде у відставку - Цензор.НЕТ 5522
Чого це ти нік змінив ?
 показать весь комментарий
 
Ну а как ты думаешь, прелестная Ксения? Меня опять забанили, при том что я не пишу ничего антиукраинского. Никому не хамлю и т.д.

Отказываешься? Но я тебя уговорю...
 показать весь комментарий
 
Давай я напишу тут свою временную почту, а ты мне ответишь, Ксения?
 показать весь комментарий
 
А зачем общаться с российским кошельком, что Земаном, что Орбаном?
 показать весь комментарий
 
 
Софа, а в Чехии что, словацкий язык? Или словенский? Ты меня совсем запутала, я думал, таки чешский.
 показать весь комментарий
 
От рыжего начали бежать! Это хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Это вам на московии привыкать нужно, что рыжегоушлепка посадят и его семейку! Мюллер еще не всё сказал)
 показать весь комментарий
 
 
Даже не мечтай! К Трампу на приём очередь из бпп и нф лет на восемь расписана, номера на руках пишут! Сам в шоке.
 показать весь комментарий
 
Методичку смени, шокированный ты не наш))
 показать весь комментарий
 
 
сбегают от токсичного рыжего агента путлера и кое-кого еще, кого озвучивать на цензоре баноопансно.. Глава ВВС США и кандидат на пост министра обороны Уилсон уходит в отставку - Цензор.НЕТ 6549
тут правда об этом https://www.youtube.com/watch?v=6SjSyqyDtsM&t=625s
 показать весь комментарий
 
 
Так, нічого особистого, більше заради підвищення грамотності Цензора -"ВВС" - це тобі не "ВПС".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава ВВС США и кандидат на пост министра обороны Уилсон уходит в отставку
 
 
 
 
 
 вверх