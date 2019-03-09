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 Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат их истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон

Американское военное ведомство впервые пообещало Анкаре отмену поставок военной продукции в случае, если та не откажется от контракта с Россией на закупку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Чарльз Саммерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", – сказал Саммерс журналистам.

В американских СМИ отмечают, что это, по всей видимости, первый случай, когда Пентагон конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35, если она приобретет российские С-400.

Читайте на Цензор.НЕТ: США пересмотрят аспекты военного сотрудничества с Турцией в случае приобретения ею российских ЗРК С-400, - Госдеп

Турция вместе с рядом других стран уже долгое время участвует в разработке F-35, однако не может получить эти самолеты из-за несогласия некоторых американских конгрессменов на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Анкарой в целом ряде сфер. В настоящее время турецкие пилоты обучаются полетам на F-35 на базе ВВС США в Аризоне.

Турция до сих пор занимала твердую позицию в вопросе о закупке С-400 у России, подчеркивая, что темы закупки российских ЗРК и американских Patriot никак не связаны. Согласно заключенной сделке, Турция получит от России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что развертывание С-400 на территории его страны начнется уже в октябре.

Также на Цензор.НЕТ: Эрдоган о закупке российских ЗРК: Сделка уже состоялась. Вслед за С-400 мы переключимся на С-500

Источник: https://censor.net.ua/n3115667
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Классную вилку эрдогану Штаты устроили😀
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Этот идиот сам себе ее устроил
Эрдоган диктатор по натуре,еще и трус.
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Таких диктаторов полно - россия , Белоруссия , Украина , Казахстан , Туркменистан , Алжир , Северная Корея , Венесуэла. Это только кого вспомнил из диктаторов.
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После развала СССР - Турция потеряла для США ценность, как передовой рубеж против кацапской агресси... На сегодняшний день роль такого рубежа выполняет Украина - поэтому все эти F-35 и ЗРК Patriot, штаты могли бы поставлять в Украину... сдерживает только вопрос выборов - США опасаются как бы это оружие не попало в руки кремлевской подстилки...
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"сдерживает только вопрос выборов - США опасаются как бы это оружие не попало в руки кремлевской подстилки..."

потому пока и не поставляют..?
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Чучмек думал , что он хитрее всех, но не тут то было. США прочитали его заигрывания с пуйлом и наказали.
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Вашим нашим вместе спляшем-- эрдоган наусидишь на двух верблюдах
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хм..а если откажутся - то кацапы отключат туркам газ...и тут турки напряглись и призадумались.. Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат их истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7242
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Не відключать... Південна гілка газогону - сильний козир.
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где могут взять в Сирии? и накуя они тогда строят с кацапами газопровод?
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Так турки и проливі могут ,того , на ремонт закрыть
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Вот это уже серьезный разговор. Посмотрим прогнутся ли турки.
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И Госдеп прав, чёрт побери... или-или.. А Пэтриоты можно будет в Украину отправить ! (и самолёты тоже)
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_НАТО и Европа расколоты. Маньяк путлер активно действует, Запад пассивно трепется. В пределе это ведёт к ядерному финалу.
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Ну,Петріоти й до нас можна перегнати.Разом з екіпажами,щоб не украли!
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Прежде чем писать глупости...не мешало бы узнать значение слова "экипаж"...и узнать что такое комплекс "пэтриот"..😀
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Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", - сказал Саммерс журналистам Источник: https://censor.net.ua/n3115667

Свои ЗРК Патриот США забрали из Турции еще в 2015 году.
О каких "получениях" идет речь?
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Турция хочет построить свою систему ПВО независимую от НАТО.
И правильно делает.
Потому что Обама уже показал Турции чего стоит этот договор.
У них нет своего производства поэтому они купят у раши?
В чем проблема?
В расколе этом виновато ссыкло Обамо.
Когда раша нарушала воздушное пространство и они сбили самолет Обамо слил Турцию.
Кому нужны такие союзники...
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Строить систему пво основаную на рассеянской технике...это все одно что пользоваться дырявым презервативом...
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"Потому что Обама уже показал Турции чего стоит этот договор."

Неужели турки потеряли часть СВОЕЙ территории? Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат их истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4018
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проблема в том, что зря турки берут у раши пво.
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Вся это возня из-за того, что ЗРК Patriot не распознает израильские самолеты как чужие. Поэтому турк надеяться на С-400. А зря, израильтяне показали в Сирии, что могут их легко обходить.
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Турки не в курсе? Вы на цензоре считаете себя экспертами в этом вопросе, а турки, которые непосредственно воюют в Сирии, конечно же, лохи? Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат их истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5394
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так как как они воюют, конечно лохи. Обычный распил бабла по Эрдогановски.
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В Сирии С-400 не использовался, т.к. он прикрывает только базу РФ. По базе РФ наносились удары? Сирийцам поставили старые С-300, и то только в качестве пугала. Реально израильтяне:
- во-первых, всегда предупреждают российских военных о нанесении ударов по иранско-сирийским объектам;
- они спокойно обходят сирийские ПВО, не входя в их зоны поражения.

П.С. Как Вы думаете, зачем Нитаньяху регулярно посещает Москву?
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С400 не стреляют на шарообразной земле,если земля была плоской,тогда да
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Покупать дерьмо в паРаше может только идиот...
В теории там...опытные образцы подоченные надфилем...может быть и работают...а все что делается типа серийно..на потоке...это все фуфло....болты забитые молотком...трещины заклееные суперклеем...
Нет в паРаше культуры произволства...нет...никогда не было и не никогда не будет...
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даже хуже того, могут специально подставить из мести за сбитый самолетик...
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Интересно, почему в таком случае РФ на 2 месте (или на 3-м - вроде бы, Франция обогнала...) по продажам оружия в мире?
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продавать оржие папуасам не показатель его качества.
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если оно не качественное, зачем папуасы его покупают?
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А они прут железо Асаду и прочим обезьянам, к-рый ни копейки не платит, но все эти миллиарды считаются в статистике.
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Тот случай когда ни рискнешь ни на какие прогнозы. Эрдоган- пацанчик с приколами, хрен зна, шо от него ждать.
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Da nenado im nicego i davat oni malo sto obcego imejet s NATO.Na bumagax tolko,a tak ix soldaty pocty nikde neucastvovali krome konecno Siriji no eto uze cysto ix interes.
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Если кто в авиации служил, то со мной согласится - тут "дело пахнет керосином"... Есть такая штука - "регламентные работы". При этом на самолётах проводится плановая замена тех или иных агрегатов и узлов, которые отслужили срок, выработали установленный ресурс... В авиации ресурсы не сильно длительные, потому что это влияет на вес деталей и агрегатов... Если американцы применят "печально известный Закон о противодействии врагам США", то турки не только Ф-35-е не получат, но и запчасти для тех же Ф-16-тых... (сомневаюсь я, что у них развёрнуто своё производство этих запчастей...).
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Иранцы на себе это ощутили ,когда один боинг летал а два на земле стояли в виде ЗИПа
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никак до америкашек не дойдет, что на турков бесполезно давить и угрожать, они теперь на принцип пойдут
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Что крысы Мавзолейные,не нравицца.дохните дальше Стадо баранов
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Хорошо разыгранная сценка:
турки, типа очень хотят купить кацапский металлолом, но злые американцы не разрешают. И помидоры можно беспрепятственно продавать и деньги на кацапскою рухлядь не потрачены будут.
Кацапы который раз сглотнут это обстоятельство и отметят Турцию, как своего союзника в войне против Запада. Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат их истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9599
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат их истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон
 
 
 
 
 
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