 Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат их истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Чарльз Саммерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", – сказал Саммерс журналистам.
В американских СМИ отмечают, что это, по всей видимости, первый случай, когда Пентагон конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35, если она приобретет российские С-400.
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Турция вместе с рядом других стран уже долгое время участвует в разработке F-35, однако не может получить эти самолеты из-за несогласия некоторых американских конгрессменов на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Анкарой в целом ряде сфер. В настоящее время турецкие пилоты обучаются полетам на F-35 на базе ВВС США в Аризоне.
Турция до сих пор занимала твердую позицию в вопросе о закупке С-400 у России, подчеркивая, что темы закупки российских ЗРК и американских Patriot никак не связаны. Согласно заключенной сделке, Турция получит от России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что развертывание С-400 на территории его страны начнется уже в октябре.
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Эрдоган диктатор по натуре,еще и трус.
потому пока и не поставляют..?
Свои ЗРК Патриот США забрали из Турции еще в 2015 году.
О каких "получениях" идет речь?
И правильно делает.
Потому что Обама уже показал Турции чего стоит этот договор.
У них нет своего производства поэтому они купят у раши?
В чем проблема?
В расколе этом виновато ссыкло Обамо.
Когда раша нарушала воздушное пространство и они сбили самолет Обамо слил Турцию.
Кому нужны такие союзники...
Неужели турки потеряли часть СВОЕЙ территории?
- во-первых, всегда предупреждают российских военных о нанесении ударов по иранско-сирийским объектам;
- они спокойно обходят сирийские ПВО, не входя в их зоны поражения.
П.С. Как Вы думаете, зачем Нитаньяху регулярно посещает Москву?
В теории там...опытные образцы подоченные надфилем...может быть и работают...а все что делается типа серийно..на потоке...это все фуфло....болты забитые молотком...трещины заклееные суперклеем...
Нет в паРаше культуры произволства...нет...никогда не было и не никогда не будет...
турки, типа очень хотят купить кацапский металлолом, но злые американцы не разрешают. И помидоры можно беспрепятственно продавать и деньги на кацапскою рухлядь не потрачены будут.
Кацапы который раз сглотнут это обстоятельство и отметят Турцию, как своего союзника в войне против Запада.