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 Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат ее истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон

Американское военное ведомство впервые пообещало Анкаре отмену поставок военной продукции в случае, если та не откажется от контракта с Россией на закупку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Чарльз Саммерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", – сказал Саммерс журналистам.

В американских СМИ отмечают, что это, по всей видимости, первый случай, когда Пентагон конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35, если она приобретет российские С-400.

Читайте на Цензор.НЕТ: США пересмотрят аспекты военного сотрудничества с Турцией в случае приобретения ею российских ЗРК С-400, - Госдеп

Турция вместе с рядом других стран уже долгое время участвует в разработке F-35, однако не может получить эти самолеты из-за несогласия некоторых американских конгрессменов на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Анкарой в целом ряде сфер. В настоящее время турецкие пилоты обучаются полетам на F-35 на базе ВВС США в Аризоне.

Турция до сих пор занимала твердую позицию в вопросе о закупке С-400 у России, подчеркивая, что темы закупки российских ЗРК и американских Patriot никак не связаны. Согласно заключенной сделке, Турция получит от России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что развертывание С-400 на территории его страны начнется уже в октябре.

Также на Цензор.НЕТ: Эрдоган о закупке российских ЗРК: Сделка уже состоялась. Вслед за С-400 мы переключимся на С-500

Источник: https://censor.net.ua/n3115667
 
   
 Топ комментарии
 
Классную вилку эрдогану Штаты устроили😀
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Этот идиот сам себе ее устроил
Эрдоган диктатор по натуре,еще и трус.
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Чучмек думал , что он хитрее всех, но не тут то было. США прочитали его заигрывания с пуйлом и наказали.
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МиГ почти разрушен, но индусам особой веры тоже нет. Это их обычная тактика, перед закупкой новой партии оружия. В 2010 получили самолёты,через 8 лет раздуплили что они бракованные
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Это опытные летные образцы.
«22 августа 2018 года был подписан контракт на поставку первых двух Су-57 со сроком действия на 2018-2020 годы.»
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F - 22 США уже и сами не выпускают.
F - 35 имеет несколько другое назначение нежели Су - 57. Типа "один самолёт на все случаи жизни". А Су - 57 - чистый истребитель. Напрямую их не заменишь друг другом. Придётся покупать и Су - 57 и Су 34.
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Пустая болтовня. Что у вас еще в методичках?
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То что Су-57 чистый истребитель это пока только предположения. И на мой взгляд какие-то странные предположения. Уж если под МиГ-31 присобачили противокорабельную хрень, то и под Су-57 повесить бомбы не проблема.
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...правда он тогда перестанет быть малозаметным... (ну или надо делать малозаметные бомбы)
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Да в том то и фигня что у истребителя - они маленькие. Слишком много не напихать.
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Не только в размерах дело. Самолет с бомбами и без них будет по-разному вести себя на режимах полета, близких к критическим. Для бомбера это не особо важно, а истребителю может стоить жизни.
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Так он и не позиционируется как малозаметный...
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F-35 откровенно слабый самолёт. Он возможно лучше Су-35, что тоже не факт. Но в перспективе у него нет шансов против Су-57. И Эрдоган это похоже понял. Вот если бы ему предложили F-22, был бы другой коленкор.
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Вам на Топвар, к профессорам-единомышленникам.
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Я бы тут обратил внимание на другое: Когда речь идёт о покупке F35 - Турция находится в роли просящего, ей ставят условия (неприятные под час). Если речь зайдёт о Су - 57 - в роли просящего будет уже РФ. Условия будет ставить уже Турция. По моему второй вариант открывает гораздо больше возможностей.
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Даже если Су-57 пойдёт в серию как планируется, туркам его ещё долго не продадут. Но Су-35 продадут вполне, уже сейчас могут продать, как китайцам.
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На мой взгляд тут не до того чтоб выбирать. Су - 57 чертовски дорогая программа. Любой ценой надо увеличить его серии выпуска. Иначе он будет так дорог, что его и для себя станет не купить.
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Ядерное оружие и МБР тоже дорогие, но их как-то особо не продают.
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SU-57 poka netu mozno skazat.Ocen mnogo problem imejet etot samoliot.Jesly tak sravnit kak goncyki gde na koniax prygajet cerez barjery,tak tut tebe korova popalas vmesto konia, i nado prygat cerez barjer.Tak govoriat pro nejio liocyki izpytateli
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Кому нужно ваше барахло анало Говнет, разве только на пальмовое масло махнуть...
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Жириновський: Залишки Туреччини та Ірану увійдуть до складу Росії. Ми будемо змушені включити їх замість України
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/zhirinovskij-zalishki-turechchini-ta-iranu-uvijdut-do-skladu-rosiji-mi-budemo-zmusheni-vkljuchiti-jih-zamist-ukrajini-245977.html
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Бу-га-га! То залишки кацапії скоро будуть поділені між країнами сусідами
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...а нафига турке и С-400 и Пэтриот?.. только на обслуживание млрд. доляров уйдет, а толку то?...вражины бесновато-дурноватой рядом то нет?...пусть берет себе эти эСы руцке, заодно пиндосы хорошо их изучат, а нам займет и поставит на время где нить под Херсоном свои Патриоты...пусть у нас караульную службу понесут до лучших времен, пока колченогий упырь издохнет, Якщо Туреччина не відмовиться від російських ЗРК С-400, США позбавлять їх винищувачів F-35 і ЗРК Patriot, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3522 они заодно и турку прикроют...
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У турок есть С-400, покупают F-35, приглашают русских и те тренеруются, доводят свою технику до совершенства? Да не будет этого никогда. "Или крестик снимите, или трусы оденьте, Моисей Соломоныч".
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Ещё один, тренЕруются)))) у вас там что, всё школы позакрывали ?
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Ээээ... Чукча конечно не филолог а инженер, но по вашему что - тренИруются?! Якщо Туреччина не відмовиться від російських ЗРК С-400, США позбавлять їх винищувачів F-35 і ЗРК Patriot, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4876
(а проверочное слово очевидно тренИр?!)
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чукча точно не филолог... "Kaк пишeтcя cлoвo "тpeниpoвaтьcя"? Kaк нaпиcaть cлoвo (cлoвocoчeтaниe) тpeниpoвaтьcя? Kaк пpaвильнo пocтaвить yдapeниe и кaкиe имeeт cлoвoфopмы cлoвo (cлoвocoчeтaниe) тpeниpoвaтьcя? Tpeниpoвaтьcя ⇒ Пpaвильнoe нaпиcaниe: тpeниpoвaтьcя cлoвo oтнocитcя к cлoвapным; cмoтpитe пoдpoбнee, кaк зaпoмнить пpaвoпиcaниe cлoвapнoгo cлoвa "тpeниpoвaтьcя" ⇒ Глacныe бyквы в cлoвe: тpeниpoвaтьcя Иcтoчник: http://orf.textologia.ru/definit/trenirovatsya/?q=532&n=144885"...
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Турция возможно хочет купить с400 для прикрытия Кипрнаш.
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Эрдоган упёртый , но таки осел ))
Он недавно заявил , что не только С400 вопрос решённый , но и в дальнейшем Турция закупит С500 ,)
Короче самолётов ему не видать . Вот только не пойму зачем ему комплексы которые в Сирии показали свою несостоятельность .
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Возможно он лучше информирован, чем мы с Вами. Да и в чём несостоятельность С-400? Ни одна кацапская база не пострадала от ударов с воздуха (исключая мелкие потери от мелких дронов).
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ЗРК Патриот за время своего существования посбивал кучу самолётов и ракет преимущественно на Ближнем Востоке, а вот распиаренный С-300, С-400, С-500 в боевой обстановке не сбил НИ ОДНОЙ подтверждённой воздушной цели
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Поэтому нам с Вами ничего нельзя сказать об его эффективности. Но раз закупают, значит полигонные стрельбы внушают покупателям оптимизм.
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Ну если по ним не стреляли , то от чего же они пострадают . А вот по сирийским отрабатывали успешно , и хваленые С не рыпались , хотя возможность показать эффективность была , так как орки заявляли о том , что будут работать . Странно ненаходите ?
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Не нахожу. Древние кацапские Су-24 бомбили сирийский мирняк, а рядом летали американские F-15 и наблюдали. По-Вашему выходит F-15 - барахло? Не согласен. Просто стороны (США, Израиль, паРашка, Франция) договорились не трогать друг дружку - вот и вся загадка.
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Російські й турецькі війська починають спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб, повідомляє Anadolu Agency
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Сколько спецов, аж плакать хочется.
Если Эрдогану не продали Пэтриот и F-35, то почему ему не купить то, что он может купить? Вроде страна независимая. Да и не похоже, что Эрдоган дурак, в отличие от многих местных экспертов.
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с-400 йде як бонус за дозвіл збудувати "турецький потік". Ердоган цей хлам не купляє
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будем знати, чи пацієнт Ердоган підлягає лікуванню, чи в нього синдром сцаря
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С-400 конечно говно не имеющее аналогов, но никто не даст гарантии, что они не будут напичканы шпионским оборудованием, которое позволит кацапсинам снимать сигналы с американской техники, поэтому заявление Пентагона оправдано на все 100%.
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Не надо все упрощать. В 2016 году, в Турции была попытка преворота, и многое говорит о прямой причастности турка, проповедника, по фамилии Гюлен, который постоянно проживает в США. Американцы не выдали Гюлена по требованию Турции, а я уверен, что Эроган знает гораздо больше написанного в СМИ. Кстати перед попыткой переворота, Эрдоган спешно покинул гостиницу, которую хотели бомбить, и отдал пликаз блокировать базу США "Инжерлик". Еще позже, Эрди поблагодарил "великого друга Владимира", за помощь в подавлении путча. Не надо много ума, против кого будут нацелены эти комплексы.
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Турки, походу с Пуйлом станут лишенцами Якщо Туреччина не відмовиться від російських ЗРК С-400, США позбавлять її винищувачів F-35 і ЗРК Patriot, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9760
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат ее истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон
 
 
 
 
 
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