 Если Турция не откажется от российских ЗРК С-400, США лишат ее истребителей F-35 и ЗРК Patriot, - Пентагон

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Чарльз Саммерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", – сказал Саммерс журналистам.
В американских СМИ отмечают, что это, по всей видимости, первый случай, когда Пентагон конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35, если она приобретет российские С-400.
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Турция вместе с рядом других стран уже долгое время участвует в разработке F-35, однако не может получить эти самолеты из-за несогласия некоторых американских конгрессменов на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Анкарой в целом ряде сфер. В настоящее время турецкие пилоты обучаются полетам на F-35 на базе ВВС США в Аризоне.
Турция до сих пор занимала твердую позицию в вопросе о закупке С-400 у России, подчеркивая, что темы закупки российских ЗРК и американских Patriot никак не связаны. Согласно заключенной сделке, Турция получит от России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что развертывание С-400 на территории его страны начнется уже в октябре.
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«22 августа 2018 года был подписан контракт на поставку первых двух Су-57 со сроком действия на 2018-2020 годы.»
F - 35 имеет несколько другое назначение нежели Су - 57. Типа "один самолёт на все случаи жизни". А Су - 57 - чистый истребитель. Напрямую их не заменишь друг другом. Придётся покупать и Су - 57 и Су 34.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/zhirinovskij-zalishki-turechchini-ta-iranu-uvijdut-do-skladu-rosiji-mi-budemo-zmusheni-vkljuchiti-jih-zamist-ukrajini-245977.html
(а проверочное слово очевидно тренИр?!)
Ущемляют русскоязычных.
Он недавно заявил , что не только С400 вопрос решённый , но и в дальнейшем Турция закупит С500 ,)
Короче самолётов ему не видать . Вот только не пойму зачем ему комплексы которые в Сирии показали свою несостоятельность .
Если Эрдогану не продали Пэтриот и F-35, то почему ему не купить то, что он может купить? Вроде страна независимая. Да и не похоже, что Эрдоган дурак, в отличие от многих местных экспертов.