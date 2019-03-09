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 Общество, За рубежом
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Все про:книги (451) культура (621) поэзия (89) США (14736) Жадан (51)

 The New York Times рекомендует читать Жадана

Поэтический сборник украинского писателя и поэта Сергея Жадана "Те, чим ми живемо, те, заради чого помираємо" The New York Times внесла в список рекомендованных книг года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт издания.

Сборник Жадана — одна из 114 книг со всего мира, который The New York Times советует своим подписчикам прочитать в этом году. Книга в переводе Вирланы Ткач и Ванды Филиппс выйдет 16 апреля в издательстве Yale University Press.

Издание охарактеризовало сборник как "избранные стихи, изучающие культурный ландшафт постсоветских разрушений".

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Это единственная украинская книга, которая попала в список рекомендаций The New York Times. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте издания.

Сергей Жадан анонсировал презентации сборника в начале апреля в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии.

Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Писатель – одна из высочайших фигур современного литературного процесса. Сергей Жадан принадлежит к когорте украинских авторов, которых чаще всего переводят за рубежом – его произведения можно прочесть на тридцати языках.

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Писатель живет и работает в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Западной Европы – в частности, в сопровождении украинских музыкантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3115666
 
   
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Пол минуты сидел в ступоре: перепутал с Бажаном. Совсем отстал от жизни.
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Та Жадана можна не тільки читати, а й слухати The New York Times рекомендует читать Жадана - Цензор.НЕТ 3232
Особливо альбом "Пси".

Сергій Жадан та Собаки в космосі · Пси
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Цензор.НЕТНовостиОбществоThe New York Times рекомендует читать Жадана
 
 
 
 
 
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