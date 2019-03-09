 The New York Times рекомендует читать Жадана

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт издания.

Сборник Жадана — одна из 114 книг со всего мира, который The New York Times советует своим подписчикам прочитать в этом году. Книга в переводе Вирланы Ткач и Ванды Филиппс выйдет 16 апреля в издательстве Yale University Press.

Издание охарактеризовало сборник как "избранные стихи, изучающие культурный ландшафт постсоветских разрушений".

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Это единственная украинская книга, которая попала в список рекомендаций The New York Times. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте издания.

Сергей Жадан анонсировал презентации сборника в начале апреля в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии.

Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Писатель – одна из высочайших фигур современного литературного процесса. Сергей Жадан принадлежит к когорте украинских авторов, которых чаще всего переводят за рубежом – его произведения можно прочесть на тридцати языках.

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Писатель живет и работает в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Западной Европы – в частности, в сопровождении украинских музыкантов.