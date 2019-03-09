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Все про:Великобритания (2095) Европарламент (1366) Brexit (153) Мэй Тереза (137) Таяни (19)

 Brexit могут отложить, - глава Европарламента Таяни

Выход Великобритании из Евросоюза может произойти на несколько недель позже, чем было запланировано изначально. Если Лондон так и не договорится с Брюсселем об условиях Brexit, это станет катастрофой для британской экономики.

Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Крайним сроком тогда станет начало июля, добавил он. При этом британцы "в любом случае должны назвать нам причину переноса", подчеркнул Таяни.

Читайте на Цензор.НЕТ: Парламенты Шотландии и Уэльса проголосовали против предложенного Мэй соглашения о Brexit

Председатель Европарламента особо выделил необходимость "избежать величайшей ошибки" – хаотичного Brexit без заключения соглашения с Брюсселем. Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", отметил он. В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Великобритания намерена выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Украина надеется на двусторонний безвиз с Британией после Brexit, - Климкин

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед работниками одного из предприятий в портовом городе Гримсби на севере страны, заявила, что Brexit может вовсе не состояться. "Поддержите соглашение, и Великобритания покинет Европейский Союз. Отклоните его, и никто не будет знать, что случится дальше", – заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3115664
 
 
 Топ комментарии
 
у вас таежный вот и чешитесь там
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Дали таки маху британці з брекзітом.
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Швейцария хранит бабки все мировых воров, они могут себе позволить.
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ОДНИ УХОДЯТ ПОТОМУ ЧТО СМЫСЛА НЕ ВИДЯТ В ЕВРОСОЮЗЕ. А НАМ ЧЕШУТ ЧТО ТАМ ШОКОЛАД...
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Говорят, что английские предприятия начали перерегистрацию в зону ЕС ( чтобы было проще работать на еврозоне) и Англия серьезно теряет в налогах
Вот так! Популизм до хорошего не доведет
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Это не популизм, это вражеский удар по ЕС и Британии. Думаю, мэйд ин раша.
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Британцы не хотят быть частью колхоза, где о тебе позаботится добрый председатель.
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Может для этой ненависти есть обоснованные причины?
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Mozet i tak.Otnimajet rabocyje mesta.Tut poliaky v pervuju ocered.No samy tak prutsia rabotat v EC,tut oni cytajet normalno
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Da ecio studenty k nim ucytsia dolzny jexat s EC za ciot EC fondov toze,tam 3 milardov v god eto stojit EC.Cias im zdelajet sto diplomy tak nezacytajet v EC stranax,a vot eto toze nexocet.Eti sto teper ucitsia im ecio budet platyt s EC fondov,a novyje vsio tuda nepojedut.
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Иностранные компании. Начинают закрывать автозаводы в Англии , т к будет проблема с рабочими из ЕС.
Автозаводы могут перевезти в восточную Европу- Венгрию , Румынию .
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280 krupnix zavodov usli iz angliji tolko v Golandiju.Japoncy pervuju ocered
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Даже не сомневаюсь что Евроколхоз попытается наказать по полной отбившуюся овцу. Независимости им захотелось, пусть расплачиваются.
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NU da pust platyt kak norvegi i Sveicarija.Statistika jest takaja sto teper norvegy dajut 0.81% a Sveicarija 0.42% toj sumy sto dajiot brity.No tut nado ucest sto sami brity iz tex sto dajut 10 miliardov sebe obratno zabirajet 6 miliarda.Tak sto perecytaja na odnogo celoveka norvegi i sveicarija platyt bolse i sami necego krome svobodnoj torgovli neimejet
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2150-й год. Брексит отложили в 45-й раз. СМИ грозят очередным концом света, если соглашение не будет подписано, но как то вяло и обыденно.
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Te kotoryje pridumali vyjti iz EC vobce nicego nedumajet to jest tersa may i ejio soratnyki,im glavnoje vyjti.Brexit izza migrantov iz afriki?Da net brity 2015 godu neprisodinilis k etomu projektu po migrantam i ix eto nekosalos prinimat bezencev.A v 2016 u nix byl Brexit,Vizy oni toze po svojemu usmotreniju davali
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очень хитрожопые эти саксы, уходишь уходи, **** топтаться в дверях))
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Есть старая притча о Ходже Насреддине: "Идёт Ходжа по улице. Слышит, из дома муллы стоны доносятся. Заходит, видит - сидит мулла на полу, со спущенными штанами, весь в крови. Ходжа спрашивает:
- Что случилось, уважаемый?
Мулла отвечает:
- Сегодня, после намаза, я сидел, размышляя о том, что аллах наделил человека полезными членами... Ногами - чтобы ходить, руками - чтобы брать, глазами - чтобы видеть, ушами - чтобы слышать, языком - чтобы говорить... Только в этих "ядрах" я пользы не нашёл, поэтому взял, и отрезал их бритвой..."
Британцы поступили точно так же...
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Информация для любителей Зели, который сам ничего не знает и хочет постоянно проводить референдумы, что бы спрашивать у народа, что нужно делать. Так можно страну до цугундера довести.
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В Швейцарии постоянно проводят референдумы, что-то "цугундера" у них не наблюдается.
Но клоуну-Зеленскому неплохо бы понять, что Украина - не Щвейцария, и большинство населения - дети малые, раз вообще клоуна выдвигают в пиризиденты, и денег лишних в Украине нету, чтобы реферндумы проводить по чётным и нечётным
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Швейцария хранит бабки все мировых воров, они могут себе позволить.
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а что у нас от "населения" зависит...- особенно в плане "выборов"....
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Позволили предателям совместно с врагами нанести удар.
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Не понимаю, почему нельзя провести повторный референдум и определиться таки хочет народ выходить из Евросоюза или не хочет и сколько именно теперь сторонников выхода, а сколько противников... Что в этом собственно такого? Почему нельзя дать народу решить повторно сложный вопрос?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомBrexit могут отложить, - глава Европарламента Таяни
 
 
 
 
 
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