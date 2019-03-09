 Brexit могут отложить, - глава Европарламента Таяни

Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Крайним сроком тогда станет начало июля, добавил он. При этом британцы "в любом случае должны назвать нам причину переноса", подчеркнул Таяни.

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Председатель Европарламента особо выделил необходимость "избежать величайшей ошибки" – хаотичного Brexit без заключения соглашения с Брюсселем. Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", отметил он. В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Великобритания намерена выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.

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Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед работниками одного из предприятий в портовом городе Гримсби на севере страны, заявила, что Brexit может вовсе не состояться. "Поддержите соглашение, и Великобритания покинет Европейский Союз. Отклоните его, и никто не будет знать, что случится дальше", – заявила она.