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 Киевские новости, Общество
  2017  102
Все про:КГГА (2156) Киев (17259) призыв (481)

 Подготовка к весеннему призыву на срочную службу стартовала в Киеве: ВКК начнет работу с 11 марта, а уклонистов будет искать полиция

В Киеве накануне началась подготовка к проведению очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2019 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские Новости", об этом говорится в распоряжении КГГА.

Городскую призывную комиссию возглавит замглавы столичной администрации Дмитрий Давтян.

Главам РГА столицы поручено подвести итоги призывной кампании прошлого года, создать и утвердить состав районных призывных комиссий, направить в военкоматы техработников, обеспечить РВК транспортом, укомплектовать районные ВКК и обеспечить их всем необходимым, организовать своевременное прибытие призывников в военкоматы.

Помощь военкоматам будет оказывать полиция - она будет искать уклонистов и охранять правопорядок на призывных участках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Майор ВСУ хотел за взятку в $1200 помочь в уклонении от службы: его задержали на горячем. ФОТО

ВКК Киевского горвоенкомата будет работать с 11 марта по 15 июля.

Как сообщалось, в 2018 военный комиссар Киева заявлял, что призывная кампания в столице находилась на грани срыва.

80% призывников в Киеве не реагировали на повестки в военкомат.

Источник: https://censor.net.ua/n3115663
 
 
 Топ комментарии
 
петя освободится от должности президента и с удовольствием пойдет служить.
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может и сынку депутата заберет с собой.
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та почему уклонисты...он их скоко уже набрано в армии израиля, польши...
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Когда приезжали в гости амереканские военослуж. делиться опытом, им придоставили все цивильные условия и горячий душ в том чтсле, почему для всех такого нет?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПодготовка к весеннему призыву на срочную службу стартовала в Киеве: ВКК начнет работу с 11 марта, а уклонистов будет искать полиция
 
 
 
 
 
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