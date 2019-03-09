 Подготовка к весеннему призыву на срочную службу стартовала в Киеве: ВКК начнет работу с 11 марта, а уклонистов будет искать полиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские Новости", об этом говорится в распоряжении КГГА.

Городскую призывную комиссию возглавит замглавы столичной администрации Дмитрий Давтян.

Главам РГА столицы поручено подвести итоги призывной кампании прошлого года, создать и утвердить состав районных призывных комиссий, направить в военкоматы техработников, обеспечить РВК транспортом, укомплектовать районные ВКК и обеспечить их всем необходимым, организовать своевременное прибытие призывников в военкоматы.

Помощь военкоматам будет оказывать полиция - она будет искать уклонистов и охранять правопорядок на призывных участках.

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ВКК Киевского горвоенкомата будет работать с 11 марта по 15 июля.

Как сообщалось, в 2018 военный комиссар Киева заявлял, что призывная кампания в столице находилась на грани срыва.

80% призывников в Киеве не реагировали на повестки в военкомат.