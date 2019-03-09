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 Общество, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (915) интернет (1466) свобода слова (975)

 Госдеп будет продвигать свободу Интернета в Украине

Государственный департамент США объявил тендер на программу по продвижению свободы слова в украинском сегменте Интернета.

Тендер размещен на сайте Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ. На продвижение свободы в Украине Штаты готовы выделить от $500 тысяч до $1,18 млн на программу продолжительностью от 1 года до 3 лет.

"Государственный департамент США, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в представлении заявок на программы, способствующие свободе Интернета в Украине", – отмечается в обнародованном документе.

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Предполагается, что цель новой программы будет направлена ​​на политику, способствовать свободе слова в Интернете в Украине; объединять экспертов технической сферы, юристов, представителей гражданского общества, СМИ и частного сектора в этом направлении; усиливать взаимодействие между секторами по борьбе с угрозами свободе Интернета и тому подобное.

"Программа должна сосредоточиться на консенсусе среди заинтересованных сторон в Украине о свободе выражения мнений во время конфликта, в частности по решению вопросов самоцензуры, а также пересечения между вопросами национальной безопасности и свободы слова в Интернете", - отмечается в документе.

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При этом предусмотрено, что программа будет продолжаться от одного до трех лет. Американская сторона готова профинансировать инициативу в размере от 500 000 до $ 1,180,500.

Источник: https://censor.net.ua/n3115662
 
   
 Топ комментарии
 
лучше бы они лишили свободы 450 мудаков сидящих в раде.
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Конечно же нет, даже здесь на цензоре удаляют неугодные комменты без мата и оскорблений, не сталкивались с таким?
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Уже сейчас за интернет тариф 200 гривень в месяц. + за телефон 150грн/месяц. Куда уж свободнее. Что еще свободнее будет? По $100/месяц как в Европе и США?
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Фейсбук,Твитер полностью контролируется кацапами,а так да свободный.
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не правда. На моей странице что там что там орков нет. Я не пускаю кого не хочу и не читаю кого не хочу.
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у меня в друзьях кацапов нет...Бутусов есть, Луценко тоже, даже Тарас Чорновол...а вот орков нет. Так что мои комменты прозрачны и пишу как могу и хочу.
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Вот я пишу в фуйсбуке что путин гандон и пуйло и терорист и меня не банят,а на украинском ресурсе напиши что порошенко покрывает свинарчуков своих кумовей корупционеров и могут забанить.
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Ты брешишь,как Порошенко))
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Это грантоедов прикормленных так маскируют .
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Конечно же нет, даже здесь на цензоре удаляют неугодные комменты без мата и оскорблений, не сталкивались с таким?
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это за критику постов самих модераторов цензора
они тут регулярно умничают
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В стране где шоколадный сцарь запрещает целые соцсети. Желаю удачи.
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Какие соц сети? Рашистские вк и однокласники?
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если бы ОК были экстримистами, то Германия бы их тоже прикрыла, но нет. Значит есть проблема цензуры? Госдеп будет продвигать свободу Интернета в Украине - Цензор.НЕТ 6346
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Брехливая свинья просто боится за свою власть. Если бы он мог, бараны смотрели бы только 5-й канал.
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так! треба продвігати* інтернет та й Порошенка!
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По и-нету вопросов нет, а вот пэдру "задвигать" нужно, иначе продвигать скоро вообще нечего будет.
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маєш на увазі, що рузбкого міра скоро не буде?
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Я маю на увазі, що незабаром повна дупа буде, як що "сивочолий" зі своєю "бригадою" геть не піде.
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Чомусь Вова пукін теж так вважає! Совпаденіє?
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........ага, одна рошенія залишиться.(той самий "рюській мір", але вид з боку парашенки).
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лучше бы они лишили свободы 450 мудаков сидящих в раде.
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ти забув дописати зіг хайль! З таким погонялом.
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Уже сейчас за интернет тариф 200 гривень в месяц. + за телефон 150грн/месяц. Куда уж свободнее. Что еще свободнее будет? По $100/месяц как в Европе и США?
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Не знаю как у вас а у меня год назад было 35грн телефон и 60грн интернет домашний. Инфляция за год налицо.
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о какой Свободе. Куда больше! сегодня ольинцы оскорбили все украинское, зайдите на анонс Омельяна с пенсиям, а работники Цензора держат марку открытого ресурса, а не украинского. Дисскусии должны быть по теме, а не отбиваться от орков. А это видео с героином, там что написано-НЕ мука, Героин. Что за сенсации субботнего утра.
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Валя, не путай своїх баранів з колгоспними. Держдеп просуватиме свободу Інтернету в Україні - Цензор.НЕТ 5541
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Сегодня 66 лет назад в Москве похоронили идола советского дебилизма Джугашвили.С праздником РАБссиянцы Госдеп будет продвигать свободу Интернета в Украине - Цензор.НЕТ 4872
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Слова Свобода для РАБссии не подходит,они её боятся сильнее чем брата Молотова,Гитлера.РАБссия Свободной была с 1 марта 1917 года до 7 ноября 1917 года.За этот промежуток времени построить нормальное государство было невозможно.
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Да у нас столько свободы, что уже некоторых затыкать надо.
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Ми такі свободні та незалежні, що треба щоб треті держави керували нашими думками?
Так нафіга нам наше керівництво державою.
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Тобто організації ,що будуть нам засовувати типу Аднокласнікі-Вкантактє ? Бо в Україні тільки кацапським ресурсам обмежено свободу.
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А как же быть теперь
с Мальдивами и Панамами для Блока Панамских П а т р и о т о в -

( вопрос).
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Деньги на ветер. Вы бы ещё их "на развитие демократии" выделили, а то уже заканчиваются.
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продвигать данный проэкт в Украине ,это что ,запустить кацапов сюда пусть гадят и агитируют?
так было уже ,рано еще нас инфекцией испытывать ,у нас еще противоядие и иммунитет не выроботался,нам послесовковье еще лечить и лечить.
И потом,выбор в президенты Трампа в США уже показал ,что неконтролируемый интернет сродни мощнейшему оружию,которое оставили без присмотра.
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наш офис Ютуба в России, оттуда и банят наших блогеров.....
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Тоисть все наши данные пока ещё находятся в КГБ расеи,ау СБУ!
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Хорошо бы для начала продвинуть свободу неограниченного ДОСТУПА в интернет в частности в сельской местности, а то ситуация в этом секторе способствует к образованию целых анклавов информационных люмпенов. Ответственное государство давно бы взяло на себя издержки, ведь значимость интернета в век информационных технологий сложно недооценить.
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