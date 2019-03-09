 Госдеп будет продвигать свободу Интернета в Украине

Тендер размещен на сайте Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ. На продвижение свободы в Украине Штаты готовы выделить от $500 тысяч до $1,18 млн на программу продолжительностью от 1 года до 3 лет.

"Государственный департамент США, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в представлении заявок на программы, способствующие свободе Интернета в Украине", – отмечается в обнародованном документе.

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Предполагается, что цель новой программы будет направлена ​​на политику, способствовать свободе слова в Интернете в Украине; объединять экспертов технической сферы, юристов, представителей гражданского общества, СМИ и частного сектора в этом направлении; усиливать взаимодействие между секторами по борьбе с угрозами свободе Интернета и тому подобное.

"Программа должна сосредоточиться на консенсусе среди заинтересованных сторон в Украине о свободе выражения мнений во время конфликта, в частности по решению вопросов самоцензуры, а также пересечения между вопросами национальной безопасности и свободы слова в Интернете", - отмечается в документе.

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При этом предусмотрено, что программа будет продолжаться от одного до трех лет. Американская сторона готова профинансировать инициативу в размере от 500 000 до $ 1,180,500.