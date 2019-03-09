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 Политика Украины
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Все про:день рождения (338) поздравление (721) Порошенко (16514) Шевченко Тарас (228)

 Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей, - Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Кобзаря

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с днем рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня особая дата - украинцы отмечают 205-ю годовщину рождения нашего великого Кобзаря - Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей", - написал Порошенко.

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Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей, - Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Кобзаря 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115655
 
   
 Топ комментарии
 
"Неначе суки з кобелями
Жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна... - й понині
Гаса по нашій Україні".
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"Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить.
І на апостольськім престолі
кабан годований сидить"

Вот что вы построили.
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А під заможніми він має на увазі себе і своє оточення? Пане президенте, Тараса Григоровича ви не обдурите і не підкупите. І українців не знищите, бо ми невмирущі!
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"Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей", - написал Порошенко." - может Порошенко не знает, что украинцы под его руководством стали самыми бедными в Европе и заняли первое место по смертности населения, противно смотреть на него, скорей бы выборы.
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Молодец, ***** не виноват, виноват - Порошенко...
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УКРАИНЦАМ НЕОБХОДИМО ЗАЖИТОЧНЫХ КАК КОРОВ ДОИТЬ !!!
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петя добавь поэтому моя кодла и ворует на всем
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Да,классный у нас президент,ну нет просто альтернативы выбора из-за такого завывания с мокшанских болот,спасибо ,вам,татаромордва позорная оккупантская за мощную рекламу ПАПа накануне выборов! И да ,к ожоговой поверхности сразу же прикладывай лед,как рекомендует У.Супрун , на баляляйке игрец...
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Порошенко немножко приврал, его "страна свободных и зажиточных" весьма невелика, в ней всего несколько тысяч семей высших буржуев, политиков и чиновников.
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Это каких украинцев поздравил соевый мародер? Этих?
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"Справа про розкрадання в "оборонці": директора "Спецтехноекспорту" випустили із СІЗО під заставу."
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Еще раз нарисуете карикатуру на Шевченка, будете смотреть на своего цадика нахмана с поросячим пятаком, ду ю андесенд ми?
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И тут... " Украинские пограничники пропустили авто с 84кг героина"
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зажиточная страна только для свинарчуков и поросенко
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Кобзарь в России нахаляву пристрастился к рому.От него и помер.
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шой то не совсем то гутарит парашенко... кто разбогател? он - да... а народ как был бедным так и остался...
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Разве бездари и балабольі могут построить зажиточную страну?
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Я скажу так ,Хватит уже зажиточному ворью гулять на свободе ,ХВАТИТ !
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"Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають".

Тарас Шевченко.
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До чого це тобою втулене не від великого розуму? Бо розпинаютьУкраїну і знищують українців вже більше ста років зовсім не українці...
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УНР уничтожили не украинцы? Тогда кто её ослабил, что стало возможным уничтожить?
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К сожалению я её читал и там написано, если кратко сказать, "где два украинца - там три гетмана"...
А в твоей истории украинцы выкопали Чёрное море и от Польши спас "славянский православный брат"?
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Читал, а не понял, что там написано про украинцев и "гетьманов", ну и ясное дело тут украинцьі по твоей версии виноватьі, что им на голову вьілезло три гетьмана.

Еще всю жизнь прожил, но только недвавно начало встречаться про черное море, скинь ссьіль на легенду.
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Про море кацапский высер ,даная падаль там и пасется . Бульбі и кацапі братья
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Мне тебе, "украинцу", рассказывать - какие были раздоры в то время?
Ты хотя бы знаешь - где находится Украина?
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Ну раскажи, мьі послушаем как украинцьі опять во всем виноватьі.
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Ты за бульбашию переживай чипсятина ,батька торгует твоей родиной как шлюхой а ты в Украине шхеришься
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Про московских вшей и украинских гнид тоже "чипсятина" сказал? :D D
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Это как рабу внушить, что на самом деле он свободен. Это будет идеальный раб. Так и у тебя случилась подмена понятий.

Добро всегда побеждает, а победить никак не может, потому что произошла подмена понятий: добро обязательно победит в отдалённом будущем.
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Это чушь собачья. Зло всегда побеждает добро. По одной простой причне - добро ограничено в методах, для него допустимы только разрешеные законом и моралью методы. Зло же может применять любые методы - разрешенные, аморальные и даже преступные (если уверено что его не покарают). Поэтому на верхушке нашего социума собрались самые отвратительные люди, которые не брезговали ничем, чтобы туда попасть.
Почему же зло не победило окончательно, раз оно так выгодно для выживания и процветания? Тут есть две причины:
1. Злодеи на верхушке социума не монолитны. Они постоянно конкурируют между собой. Дерутся за власть, за бабки, тратят свой потенциал на межусобицы. Если же злодеи прекращают конкуренцию и собираются в единую вертикаль власти под руководством одного Темного Властелина, то тогда горе всем - и своим и чужим. Такое в истории бывает при различных диктатурах - типа сталинского Совка или гитлеровской Германии.
2. Злодеев сравнительно мало и они не заинтересованы в увеличении своего числа. Ведь тогда на всех не будет хватать ресурсов. Поэтому злодеи, получая власть, через различные каналы влияния стараются воспитывать добрых (но при этом слабых) людей. Для этого служат телевизор, школа, церковь, которые буквально с детства вбивают нам голову определеные стандарты поведения - будь добрым и хорошим, прощай, подставляй щеку, не мсти, не твори насилия (даже если это оправдано). В итоге вырастает овечье стадо, которое не признает даже самообороны, и с которым можно творить что угодно.
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Вот именно, вместо того, чтобы увидеть, что ***** нанесло агрессией против Украины только прямых убытков 100 миллиардов Долларов США, начинают войну внутри Украины, не видя дальше "процветания" при убийце-Янковиче и всё время сравнивая с ним...
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А мародёр не убийца? Сколько народа погибло на фронте ОТ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАПЧАСТЕЙ пороха--свинарчука???
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Скупий жидюга дав би гривню,
Щоб позирнуть на тi дива.


Степи мої запроданi Жидовi...


Чигрине, Чигрине..,
Спи ж повитий жидовою...

Вже ж i Сiч їх бiсновата
Жидовою поросла.

Щоб крадене перекупать,
Як тi жиди...

...Якби вiн знав,
Яке-то лихо з його вийде,
З того лукавого Давида,
То, мов гадюку б, розтоптав
I ядовитую б розтер
Гадючу слину.
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Степи мої запроданіЖидові, німоті,Сини мої на чужині,На чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає,Мене покидає,І могили мої миліМоскаль розриває...Нехай риє, розкопує,Не своє шукає,А тим часом перевертніНехай підростаютьТа поможуть москалевіГосподарювати,Та з матері полатануСорочку знімати.Помагайте, недолюдки,Матір катувати».
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Правильно сделал Петр Алексеич, что покончил с преступной традицией президентов-папередникив, которые лично возлагали цветы в этот день у памятника Шевченко. В фейсбуке оно и спокойней и удобней ней и агенты кремля не будут завадать агентокремлевские вопросы. Респект лидеру нации!
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особисто для мене, Петро Олексійовича по значенню для України, можно поставити в один рядок з Шевченко. ОДнозначно мій голос лише за Пороха
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Так дуже кволо і я кось по-руські. Треба так - " Петро Олексійович за значенням для України посідає всі місця від першого до останнього. Ніякім шевченкам там місця немає! Мій голос за однозначно за предтечу Спасителя ( а може він і сам є Спасителем?),єдиного в трьох мордах (Пепе, Свинарчук, Насіров) ПорохаМальдівсько-їловайського!"
Ось так треба! Вчись!
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Кощунственно сравнивать какого-то поэтишку с одним из мировых лидеров и гением реформ нашим любимым Петром Алексеевичем! К тому же не будем забывать, что Шевченко долгие годы служил в армии оккупанта, против которой неустанно борется наш храбрый и незаменимый президент
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із вуст маланця-лихваря слова Шевченка звучать як блюзнірство
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Во дні фельдфебеля-царя
Капрал Гаврилович Безрукий
Та унтер п'яний Долгорукий
Украйну правили. Добра
Таки чимало натворили,
Чимало люду оголили
Оці сатрапи-ундіра,
А надто стрижений Гаврилич
З своїм єфрейтором малим
Та жвавим, на лихо лихим,
До того люд домуштрували,
Що сам фельдфебель дивувались
І маршировкою, і всім,
І «благосклонні пребивали
Всегда к єфрейторам своїм».
А ми дивились, та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби,
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу. Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Не сотні вас, а міліони
Полян, дулебів і древлян
Гаврилич гнув во время оно;
А вас, моїх святих киян,
І ваших чепурних киянок
Оддав своїм прафосам п'яним
У наймички сатрап-капрал.
Вам і байдуже. А меж вами
Найшовсь-таки якийсь проява,
Якийсь дурний оригінал,
Що в морду затопив капрала ,
Та ще й у церкві, і пропало,
Як на собаці.
<Тоді, дурні, і вам було б
На його вийти з рогачами,
А ви злякалися…>*
Так-то так!
Найшовсь-таки один козак
Із міліона свинопасів,
Що царство все оголосив:
Сатрапа в морду затопив.
А ви, юродиві, тим часом,
Поки нездужає капрал,
Ви огласили юродивим
Святого лицаря! а бивий
Фельдфебель ваш, Сарданапал,
Послав на каторгу святого;
А до побитого старого
Сатрапа «навсегда оставсь
Преблагосклонним».
Більш нічого
Не викроїлось, і драму
Глухими, темними задами
На смітник винесли, а я…
О зоре ясная моя!
Ведеш мене з тюрми, з неволі
Якраз на смітничок Миколи,
І світиш, і гориш над ним
Огнем невидимим, святим,
Животворящим, а із гною
Встають стовпом передо мною
Його безбожнії діла…
Безбожний царю! творче зла!
Правди гонителю жестокий!
Чого накоїв на землі!
А ти, всевидящеє око!
Чи ти дивилося звисока,
Як сотнями в кайданах гнали
В Сибір невольників святих,
Як мордували, розпинали
І вішали. А ти не знало?
І ти дивилося на них
І не осліпло. Око, око!
Не дуже бачиш ти глибоко!
Ти спиш в кіоті, а царі…
Та цур їм, тим царям поганим!
Нехай верзуться їм кайдани,
А я полину на Сибір,
Аж за Байкал; загляну в гори,
В вертепи темнії і в нори
Без дна глибокії, і вас,
Споборники святої волі,
Із тьми, із смрада і з неволі
Царям і людям на показ
На світ вас виведу надалі
Рядами довгими в кайданах…
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Нельзя в одной стране совместить свободный , зажиточный народ и клептократию , замешанную на тотальной коррупции. Это как масло и вода .
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Строим, строим - никак не построим...
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Кстати про строительство:
Все помнят фразу президента, брошенную в укор своим оппонентам, что они "и собачьей будки не построили".
Теперь эти слова звучат особым цинизмом, ибо стало известно, что он брал миллиардные займы в гос банках под 1 (один), а то и под 0.1 (одну десятую) процента годовых, пользуясь служебным положением.
Простому украинцу и под 25 процентов годовых кредит взять непросто...
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Долгострой, нє?
Или строительная пирамида? Як і заповідав Шевченко, будуємо Україну великою країною вільних і заможних людей, - Порошенко привітав українців із днем народження Кобзаря - Цензор.НЕТ 2357
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей, - Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Кобзаря
 
 
 
 
 
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