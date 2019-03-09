 Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей, - Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Кобзаря

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня особая дата - украинцы отмечают 205-ю годовщину рождения нашего великого Кобзаря - Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей", - написал Порошенко.
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"Справа про розкрадання в "оборонці": директора "Спецтехноекспорту" випустили із СІЗО під заставу."
Гірше ляха свої діти її розпинають".
Тарас Шевченко.
А в твоей истории украинцы выкопали Чёрное море и от Польши спас "славянский православный брат"?
Еще всю жизнь прожил, но только недвавно начало встречаться про черное море, скинь ссьіль на легенду.
Ты хотя бы знаешь - где находится Украина?
Добро всегда побеждает, а победить никак не может, потому что произошла подмена понятий: добро обязательно победит в отдалённом будущем.
Почему же зло не победило окончательно, раз оно так выгодно для выживания и процветания? Тут есть две причины:
1. Злодеи на верхушке социума не монолитны. Они постоянно конкурируют между собой. Дерутся за власть, за бабки, тратят свой потенциал на межусобицы. Если же злодеи прекращают конкуренцию и собираются в единую вертикаль власти под руководством одного Темного Властелина, то тогда горе всем - и своим и чужим. Такое в истории бывает при различных диктатурах - типа сталинского Совка или гитлеровской Германии.
2. Злодеев сравнительно мало и они не заинтересованы в увеличении своего числа. Ведь тогда на всех не будет хватать ресурсов. Поэтому злодеи, получая власть, через различные каналы влияния стараются воспитывать добрых (но при этом слабых) людей. Для этого служат телевизор, школа, церковь, которые буквально с детства вбивают нам голову определеные стандарты поведения - будь добрым и хорошим, прощай, подставляй щеку, не мсти, не твори насилия (даже если это оправдано). В итоге вырастает овечье стадо, которое не признает даже самообороны, и с которым можно творить что угодно.
Щоб позирнуть на тi дива.
Степи мої запроданi Жидовi...
Чигрине, Чигрине..,
Спи ж повитий жидовою...
Вже ж i Сiч їх бiсновата
Жидовою поросла.
Щоб крадене перекупать,
Як тi жиди...
...Якби вiн знав,
Яке-то лихо з його вийде,
З того лукавого Давида,
То, мов гадюку б, розтоптав
I ядовитую б розтер
Гадючу слину.
Як обкрадають бідних людей в Наркевицькій громаді. "Я влаштувався на роботу в шкільну електрокотельню..."
- будівельник, мля!
Ось так треба! Вчись!
Капрал Гаврилович Безрукий
Та унтер п'яний Долгорукий
Украйну правили. Добра
Таки чимало натворили,
Чимало люду оголили
Оці сатрапи-ундіра,
А надто стрижений Гаврилич
З своїм єфрейтором малим
Та жвавим, на лихо лихим,
До того люд домуштрували,
Що сам фельдфебель дивувались
І маршировкою, і всім,
І «благосклонні пребивали
Всегда к єфрейторам своїм».
А ми дивились, та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби,
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу. Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Не сотні вас, а міліони
Полян, дулебів і древлян
Гаврилич гнув во время оно;
А вас, моїх святих киян,
І ваших чепурних киянок
Оддав своїм прафосам п'яним
У наймички сатрап-капрал.
Вам і байдуже. А меж вами
Найшовсь-таки якийсь проява,
Якийсь дурний оригінал,
Що в морду затопив капрала ,
Та ще й у церкві, і пропало,
Як на собаці.
<Тоді, дурні, і вам було б
На його вийти з рогачами,
А ви злякалися…>*
Так-то так!
Найшовсь-таки один козак
Із міліона свинопасів,
Що царство все оголосив:
Сатрапа в морду затопив.
А ви, юродиві, тим часом,
Поки нездужає капрал,
Ви огласили юродивим
Святого лицаря! а бивий
Фельдфебель ваш, Сарданапал,
Послав на каторгу святого;
А до побитого старого
Сатрапа «навсегда оставсь
Преблагосклонним».
Більш нічого
Не викроїлось, і драму
Глухими, темними задами
На смітник винесли, а я…
О зоре ясная моя!
Ведеш мене з тюрми, з неволі
Якраз на смітничок Миколи,
І світиш, і гориш над ним
Огнем невидимим, святим,
Животворящим, а із гною
Встають стовпом передо мною
Його безбожнії діла…
Безбожний царю! творче зла!
Правди гонителю жестокий!
Чого накоїв на землі!
А ти, всевидящеє око!
Чи ти дивилося звисока,
Як сотнями в кайданах гнали
В Сибір невольників святих,
Як мордували, розпинали
І вішали. А ти не знало?
І ти дивилося на них
І не осліпло. Око, око!
Не дуже бачиш ти глибоко!
Ти спиш в кіоті, а царі…
Та цур їм, тим царям поганим!
Нехай верзуться їм кайдани,
А я полину на Сибір,
Аж за Байкал; загляну в гори,
В вертепи темнії і в нори
Без дна глибокії, і вас,
Споборники святої волі,
Із тьми, із смрада і з неволі
Царям і людям на показ
На світ вас виведу надалі
Рядами довгими в кайданах…
Все помнят фразу президента, брошенную в укор своим оппонентам, что они "и собачьей будки не построили".
Теперь эти слова звучат особым цинизмом, ибо стало известно, что он брал миллиардные займы в гос банках под 1 (один), а то и под 0.1 (одну десятую) процента годовых, пользуясь служебным положением.
Простому украинцу и под 25 процентов годовых кредит взять непросто...
Или строительная пирамида?