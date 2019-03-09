 Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей, - Порошенко поздравил украинцев с днем рождения Кобзаря

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня особая дата - украинцы отмечают 205-ю годовщину рождения нашего великого Кобзаря - Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и зажиточных людей", - написал Порошенко.

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