 Таможенник Варцаба и пограничник Кондратюк пропустили автомобиль с рекордной партией героина в Румынию. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал Первый Кабельный в YouTube.
На видео видно, как автомобиль Renault сначала ожидает стандартной проверки в очереди на пункте пропуска Солотвино, однако после разговора с пограничниками транспортное средство с героином спокойно покидает очередь и переезжает на другую полосу.
На видео зафиксировано как пограничник проводит транспортное средство без очереди и контроля таможни. При этом водителя микроавтобуса, стоящего впереди, даже попросили уступить место. Таким образом, автомобиль с наркотиками без проблем покинул территорию Украины.
Позже стало известно, что 04.03.19 в 09:12 утра на таможенном посту "Солотвино" работником отдела таможенного оформления Варцабой В.Д. было проведено таможенное оформление легкового автомобиля марки "Рено Твинго" р/н Германии ACFB 2506. Водителем указанного транспортного средства был гражданин Нидерландов Kilic Ertugrul Nuri 23.06.1975 г.р., номер паспорта NSL390B01. В качестве пассажира с ним следовала гражданка Нидерландов Hassati Hasna 25.11.1990 г.р, номер паспорта NNLBH8120. Паспортный контроль производил старший прапорщик Кондратюк Святослав Сергеевич, инспектор пограничной службы 1 категории.
Напомним, 4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.
После этого спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что у украинских пограничников, в отличие от румынских коллег, нет сканеров, которые могут показать внутренности машины, что затрудняет выявление контрабанды наркотиков.
"Пограничники могли не заметить 84 килограмма героина во внутренностях авто и пропустить его в Румынию, потому что у них нет специальных сканеров. Об этом рассказал помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии одному из украинских телеканалов.
"Действительно, такой факт имел место быть. Сейчас мы изучаем все обстоятельства, которые связаны с данной ситуацией. А вообще, у нас много наркотиков задерживается. А то, что в этот раз, причина, наверное, в том, что этот автомобиль не проходил у нас по анализу рисков", - сообщил он.
По его словам, у пограничников не было оснований подозревать наличие тайников или незаконных веществ в автомобиле. Кроме того, Слободян отметил, что у украинских служащих нет сканеров, которые бы могли помочь увидеть внутренности автомобиля без его разбора."
Отчаянные парни.Будем надеяться,что коридор был % 10-15.
Ну, и тем более доход остался в стране.Поддержка экономики в действии.
Украина вновь становится страной лицемеров
-военные и сбушники,которые сдали крымскую область.
-мусора и сбушники,которые сдали донбасс.
-судейские,мусора и сбушники,которые реаабилитируют сепаров.
-разведка,командиры которой являются гражданами страны-агрессора.
-"власть",которая кормит сепаров.
-погранцы,которые пройобуют по всем направлениям
И ВСЕ ЭТО ЗА НАС СЧЕТ.
институт власти в ее нынешнем виде себя дискредетировал окончательно.
Это- работа у них такая...
Каждую пятницу можно проводить децимацию. Никак не ошибешся
А борьба с коррупцией, это явно не их конек.
Эта фраза как никогда актуальна, ибо кто б ни пришёл к власти : Зеля, Юля или полковник, они БУДУТ САЖАТЬ!!!
Запрос от народа на это просто огромный!!!
Якшо шістки так роблять - то глибоко до сраки,хто головний
Підарасам - смерть собача