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Все про:контрабанда (1706) наркотики (1468)

 Таможенник Варцаба и пограничник Кондратюк пропустили автомобиль с рекордной партией героина в Румынию. ВИДЕО

В сети появилось видео, как закарпатские пограничники пропустили авто с рекордной партией героина.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал Первый Кабельный в YouTube.

На видео видно, как автомобиль Renault сначала ожидает стандартной проверки в очереди на пункте пропуска Солотвино, однако после разговора с пограничниками транспортное средство с героином спокойно покидает очередь и переезжает на другую полосу.

На видео зафиксировано как пограничник проводит транспортное средство без очереди и контроля таможни. При этом водителя микроавтобуса, стоящего впереди, даже попросили уступить место. Таким образом, автомобиль с наркотиками без проблем покинул территорию Украины.

Позже стало известно, что 04.03.19 в 09:12 утра на таможенном посту "Солотвино" работником отдела таможенного оформления Варцабой В.Д. было проведено таможенное оформление легкового автомобиля марки "Рено Твинго" р/н Германии ACFB 2506. Водителем указанного транспортного средства был гражданин Нидерландов Kilic Ertugrul Nuri 23.06.1975 г.р., номер паспорта NSL390B01. В качестве пассажира с ним следовала гражданка Нидерландов Hassati Hasna 25.11.1990 г.р, номер паспорта NNLBH8120. Паспортный контроль производил старший прапорщик Кондратюк Святослав Сергеевич, инспектор пограничной службы 1 категории. 

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Напомним, 4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили. 

После этого спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что у украинских пограничников, в отличие от румынских коллег, нет сканеров, которые могут показать внутренности машины, что затрудняет выявление контрабанды наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3115651
 
   
 Топ комментарии
 
Вот если бы не пропустили,тогда была бы сенсация)))
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Це - "трудові будні" прикордонників. Хоча, мабуть, просто "донників". Все прогнило в силових структурах, за бабло і маму рідну продадуть.
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скоріше за все у румунів інши служби знали та пасли їх..може у румунів агентура серед наших прикордонників..і вони оперативну інфу дали
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Да, когда Петр Алексеевич и его технический кандидат Насыров (таможня), проиграют выборы.
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Журналисты показали автопарк украинских судей ,Судья Апелляционного суда Киевской области Светлана Копаничук заявила, что авто на котором она сейчас ездить принадлежит племяннику двоюродной сестры её брата, а мне недавно знакомый рассказал ,что судится уже 9 лет за его квартиру,так судья одного из судов спрашивала его , А ВАМ ДЕНЕГ ХВАТИТ НА СУДЫ? Ну как можно жить в таком государстве где всё продаётся? З'явилося сенсаційне відео, як українські прикордонники пропустили автомобіль із героїном - Цензор.НЕТ 2299
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Слободян по шоколадному решил отморозиться, но тут прилетел нежданчик )
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Потужність реформ Петра перед виборами набрала сенсаційних обертів.
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Мабуть дійсно, істеріка ************** напередодні виборів набирає обертів)))). Хіба це не "Петіни хлопці" спіймли контрабандистів та їхніх поплічників??
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послушайте "отмазку" этих пи*оров - у них "нет сканеров")))))))))))))))))))))
"Пограничники могли не заметить 84 килограмма героина во внутренностях авто и пропустить его в Румынию, потому что у них нет специальных сканеров. Об этом рассказал помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии одному из украинских телеканалов.
"Действительно, такой факт имел место быть. Сейчас мы изучаем все обстоятельства, которые связаны с данной ситуацией. А вообще, у нас много наркотиков задерживается. А то, что в этот раз, причина, наверное, в том, что этот автомобиль не проходил у нас по анализу рисков", - сообщил он.
По его словам, у пограничников не было оснований подозревать наличие тайников или незаконных веществ в автомобиле. Кроме того, Слободян отметил, что у украинских служащих нет сканеров, которые бы могли помочь увидеть внутренности автомобиля без его разбора."
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84 кг - це 2 великих мішка героїну)) Прикордонників могли тупу обманути, сказали, що везуть контрабандні цигарги, та дати хабаря як за цигарці...а насправді везти героїн..АЛЕ)) тих що возять цигарки, а ще там возять , чомусь покришки , сам бачив , вони всіх знають як облуплених...а тут їхали голандці)) що вже саме по собі повинно було насторожувати...якщо вони типа "з Буковелю" то повинні були б бути лижи чи борди та ін. Але, голандці з відпочинку не повинні знати "схему" за якою прикордонники постійно пропускають без черги місцевих дрібних контрабандистів...Знову ж таким товаром не ризикують..
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це як із Свинарчуками, розказували що контрабанда для фронту, а насправді крали))
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А шо так можно было ?!
Отчаянные парни.Будем надеяться,что коридор был % 10-15.
Ну, и тем более доход остался в стране.Поддержка экономики в действии. З'явилося сенсаційне відео, як українські прикордонники пропустили автомобіль із героїном - Цензор.НЕТ 7252
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Совести у них нет, а не сканеров.Это подонки на госслужбе.
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Треба і їм зарплату як у Коболева дать « щоб уже не крали «.
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видно шо место там на моленное, сколько от резины с того старта при поворотах полос))
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а спыкэр Слободян еще не выступал после видео ?
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только не надо нам о спецоперациях Госдепа.
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..
-военные и сбушники,которые сдали крымскую область.
-мусора и сбушники,которые сдали донбасс.
-судейские,мусора и сбушники,которые реаабилитируют сепаров.
-разведка,командиры которой являются гражданами страны-агрессора.
-"власть",которая кормит сепаров.
-погранцы,которые пройобуют по всем направлениям
И ВСЕ ЭТО ЗА НАС СЧЕТ.

институт власти в ее нынешнем виде себя дискредетировал окончательно.
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Ха. Ха. Ха. И так ещё много раз. Обожравшиеся сои та рошенок, привычно орут зраду- ура, зрада! Там вояка что то украл, там полицай отвзяточничался, а там нарик кого то ограбил... Зрада? Еще какая! Там мелкие кого толпой побили, где то продавец проворовался, список можно до бесконечности- пойдет все. А так вот... *****, невозможно передать в текст змеиного шипения- а так вот, навскидку- что объединяет всех, мной описанных? А если подумать? Подойдет ли одно слово- "народ"? Злочинна влада не пересажала ВСЕХ, вот всех, правда неизвестно, кто тогда вертухаями будет, но зрада ведь! А зрадогниды- они отдельная каста, они не позиционируются ни с народом, ни с государством- ни ни, они отдельно, виновны все, они ни при чем. Правда, на вопрос "а шо вы тогда здесь забыли"? тут же ответ- ПОРОХОБОТ!!!
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Это- не сенсация...
Это- работа у них такая...
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Погранцы за взятки наркоту пропускают, преподаватели за взятки зачёты ставят, учителя на ремонт класса постоянно собирают, врачи уже практически полулегально оформили взяточничество в открытую..,газовщики в ЖЕКе за взятку могут газовый счётчик открутить на 0. А потом всё это вышеперечисленное кодло вечером дома припрёца в интернет и начнёт строчить гневные каменты про "злочину владу" , плохого президента, и тяжкую жизнь....
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Ты считаешь, что плохой народ Порошенке попался?
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это далеко-далеко не все случаи ловли крупных партий наркоты ,которые после украинских погранцов находят соседские.Погранслужба в Украине насквозь прогнила.ВСЁ руководство,вплоть до небольших групп,нужно немедленно вначале протащить через сито проверок,а потом,того,чьи дела не были отданы в суд,направить на работы,где нельзя устроить наживу.ВСЕХ контролирующих погранцов сотрудников внутренней безопасности и иных организаций-то же самое.абор есть из кого провести-у нас юристов как собак на свалках.
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Какие проверки?
Каждую пятницу можно проводить децимацию. Никак не ошибешся
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5ый год "Потужних реформ"! Митник Варцаба і прикордонник Кондратюк пропустили автомобіль із рекордною партією героїну в Румунію - Цензор.НЕТ 2804 Ничего удивительного, таможня - это бизнес.
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Зато власть научилась регулярно повышать тарифы и цены, гнобить народ.

А борьба с коррупцией, это явно не их конек.
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"Тебя посодют, а ты не воруй" (с)
Эта фраза как никогда актуальна, ибо кто б ни пришёл к власти : Зеля, Юля или полковник, они БУДУТ САЖАТЬ!!!
Запрос от народа на это просто огромный!!!
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таможня заточена на **** приграничной мелкой торговли и евробляхеров...про герыч они не в теме...
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Пограничная служба и таможня Украины конторы больших возможностей... Митник Варцаба і прикордонник Кондратюк пропустили автомобіль із рекордною партією героїну в Румунію - Цензор.НЕТ 5685 вероятно что схема контрабанды отработана спланирована заранее и одобрена начальством.
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Хто там у нас головний прикордонник? Митник?Налоговик? ... крадії і злодії аж до президента включно. Для них не існує термінів "сором", "ганьба", "зневага", Україна їм не болить і себе вони в ній не бачать. А той шапки знімає і носи людям крутить...
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До сраки,хто головний.
Якшо шістки так роблять - то глибоко до сраки,хто головний
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Хтось вмирає на сході,а підараси набивають кишені на заході?
Підарасам - смерть собача
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Ага. Расскажите мне, что пропустить герыча на 8 лимонов баксов решились пешки без одобрения начальства...
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Сканеров нет? Совести и чести у вас бл"дей нет и не было.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТаможенник Варцаба и пограничник Кондратюк пропустили автомобиль с рекордной партией героина в Румынию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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