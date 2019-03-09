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Все про:контрабанда (1706) наркотики (1468)

 Появилось сенсационное видео, как украинские пограничники пропустили автомобиль с героином. ВИДЕО

В сети появилось видео, как закарпатские пограничники пропустили авто с рекордной партией героина.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал Первый Кабельный в YouTube.

На видео видно, как автомобиль Renault сначала ожидает стандартной проверки в очереди на пункте пропуска Солотвино, однако после разговора с пограничниками транспортное средство с героином спокойно покидает очередь и переезжает на другую полосу.

На видео зафиксировано как пограничник проводит транспортное средство без очереди и контроля таможни. При этом водителя микроавтобуса, стоящего впереди, даже попросили уступить место. Таким образом, автомобиль с наркотиками без проблем покинул территорию Украины.

Позже стало известно, что 04.03.19 в 09:12 утра на таможенном посту "Солотвино" работником отдела таможенного оформления Варцабой В.Д. было проведено таможенное оформление легкового автомобиля марки "Рено Твинго" р/н Германии ACFB 2506, водителем указанного транспортного средства был гражданин Нидерландов Kilic Ertugrul Nuri 23.06.1975 г.р. Номер паспорта NSL390B01. В качестве пассажира с ним следовала гражданка Нидерландов Hassati Hasna 25.11.1990 г.р, номер паспорта NNLBH8120.

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Напомним, 4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили. 

После этого спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что у украинских пограничников, в отличие от румынских коллег, нет сканеров, которые могут показать внутренности машины, что затрудняет выявление контрабанды наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3115651
 
   
 Топ комментарии
 
Вот если бы не пропустили,тогда была бы сенсация)))
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Це - "трудові будні" прикордонників. Хоча, мабуть, просто "донників". Все прогнило в силових структурах, за бабло і маму рідну продадуть.
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Совести у них нет, а не сканеров.Это подонки на госслужбе.
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Треба і їм зарплату як у Коболева дать « щоб уже не крали «.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоявилось сенсационное видео, как украинские пограничники пропустили автомобиль с героином. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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