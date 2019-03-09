 Порошенко наградил нардепа Татьяну Чорновол орденом "За мужество" III степени

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в Указе главы государства №58/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня".

"Наградить орденом "За мужество" III степени:

Рудяк Галину Владимировну - инспектора пограничной службы - техника группы отделения пограничной службы "Красная Таловка" Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, прапорщика

Серегину Марину Владимировну - солдата

Тодер Елену Алексеевну - начальника медицинского пункта механизированного батальона 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, старшего лейтенанта медицинской службы

Чорновол - народного депутата Украины", - говорится в Указе Президента.

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Этим же указом Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени Неллю Ничкало, академика Национальной академии педагогических наук.

Чемпионка Олимпийских игр, спортсменка, выступающая в стрельбе из пистолета, Елена Костевич получила орден "За заслуги" І степени.

Напомним, муж Чорновол Николай Березовой погиб на войне в августе 2014 года под Иловайском

В 2018 году Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского.

В декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.