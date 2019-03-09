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Все про:награда (1142) Чорновол Татьяна (486)

 Порошенко наградил нардепа Татьяну Чорновол орденом "За мужество" III степени

Народный депутат Татьяна Чорновол награждена орденом "За мужество" III степени.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в Указе главы государства №58/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня".

"Наградить орденом "За мужество" III степени:

Рудяк Галину Владимировну - инспектора пограничной службы - техника группы отделения пограничной службы "Красная Таловка" Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, прапорщика

Серегину Марину Владимировну - солдата

Тодер Елену Алексеевну - начальника медицинского пункта механизированного батальона 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, старшего лейтенанта медицинской службы

Чорновол - народного депутата Украины", - говорится в Указе Президента.

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Этим же указом Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени Неллю Ничкало, академика Национальной академии педагогических наук.

Чемпионка Олимпийских игр, спортсменка, выступающая в стрельбе из пистолета, Елена Костевич получила орден "За заслуги" І степени.

Напомним, муж Чорновол Николай Березовой погиб на войне в августе 2014 года под Иловайском

В 2018 году Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского.

В декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3115649
 
   
 Топ комментарии
 
типичная реакция воевавших на этот позор...

Порошенко наградил нардепа Татьяну Чорновол орденом "За мужество" III степени - Цензор.НЕТ 9108 Tyler Montag‏ @callsign_Kisa 16 ч.16 часов назад
Орден за Мужність 3 ступеню нашим парням давали за оборону ДАП.
Этой п-зде за что?
Вот вам и цена . Как и статуса участника БД.
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А за що? Хлопці на передку більше засдуговують на орден, проте нагороджують не їх, а штабних секретуток.

Є російська приказка:"Ванькє за атаку х#$ в ср@ку, Манькє за пі@#у красную звєзду". Зазделегідь вибачаюсь за нецензурщину.
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Ну треба дійсно мати мужність щодня бачити пику Пашинського...
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Бгарышиня только что Паршинского потеряла (срочно съехал с сынулей за храницу) шкандаль в "Оборон-проме" понимаешь... Вы-бы пасочуствовали что-ли медам, оргиазм от мендали конечно не такой как от "эбонитовой" палочки Паршинского, и всё же хоть какая то радость в жизни панимаешь!.. Порошенко нагородив нардепа Тетяну Чорновол орденом "За мужність" III ступеня - Цензор.НЕТ 8666
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как говорят кацапы:пацталом !!!
пэтро,дай ей героя 1 ой степени !!! Порошенко нагородив нардепа Тетяну Чорновол орденом "За мужність" III ступеня - Цензор.НЕТ 3579
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Ей не орден второй степени а инвалидность первой группы давать надо !
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Так где СОЕВЫЕ прокладки? С криками в крыму и на донбассе не враги а ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ! А таня за это Ж О П У рвала вот и награду получила!!!
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по@уй пляшем "синдром гіперактивності з ознаками шизофренічного розладу змішаного типу"
Порошенко нагородив нардепа Тетяну Чорновол орденом "За мужність" III ступеня - Цензор.НЕТ 5987
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мародер нагороджує "віддану" йому шушваль. "Віддану" - поки жруть з його корита.
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І скільки ж придурків поливає брудом все і всіх. Немає ні совісті ні поваги ні до кого, бо гроші не пахнуть, за які ви працюєте. Таких би побільше відчайдушних жінок, щоб диванні писаки зрозуміли, що вони проти Татьяни--ноль. Не всім подобається її дії, але вона мужня жінка.
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І скільки ж придурків поливає брудом все і всіх. Немає ні совісті ні поваги ні до кого, бо гроші не пахнуть, за які ви працюєте. Таких би побільше відчайдушних жінок, щоб диванні писаки зрозуміли, що вони проти Татьяни--ноль. Не всім подобається її дії, але вона мужня жінка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил нардепа Татьяну Чорновол орденом "За мужество" III степени
 
 
 
 
 
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