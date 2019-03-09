 Министр обороны Чехии Метнар включил РФ в список главных угроз для НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Eurozpravy.

По мнению Метнара, на первом месте находится терроризм.

"На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место - угрозы, исходящие от России", - добавил он.

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В случае с Россией он указал на модернизацию армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки укрепить влияние в европейских странах.

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Кроме того, глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.