 Министр обороны Чехии Метнар включил РФ в список главных угроз для НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Eurozpravy.
По мнению Метнара, на первом месте находится терроризм.
"На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место - угрозы, исходящие от России", - добавил он.
В случае с Россией он указал на модернизацию армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки укрепить влияние в европейских странах.
Кроме того, глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.
ДБЛ БЛД
Російська державна компанія "Російські залізні дороги", транспортують українську військову техніку на фронт.
P.S.Після такої новини, голова СБУ разом з Головнокомандувачем мали б повіситися на одному дереві
Словацький гурт Hrdza с лемківською піснею про Штефана
https://www.youtube.com/watch?v=ZALtzTmPz-E
10 год
Міністр закордонних справ Австрії засудила Київ за заборону в'їзду для журналіста телеканалу ORF Крістіана Вершютца, який незаконно відвідував окупований Крим і ОРДЛО./
Австрія - це країна, яка краще всіх у Світі вміє втрачати території, а також без жодного спротиву потрапляти під окупацію, хто б не побажав її окупувати.
Тепер ця країна прагне навчити цим вмінням Україну.
Нещодавно читала як депутат чеського парламенту під час відвідин Донбасу просила фото з пораненим бійцем, мотивуючи це тим, що їхні парламентарії не вірять, що в нас війна.
Та що про чехів казати, як самі українці про війну давно забули або не зважають, бо вона далека і не для всіх.