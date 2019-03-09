EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1034  25
Все про:киберпреступление (499) НАТО (6257) Россия (72223) терроризм (18022) угрозы (601) Чехия (854) Метнар (1)

 Министр обороны Чехии Метнар включил РФ в список главных угроз для НАТО

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар назвал терроризм, киберугрозы и Россию главными угрозами НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Eurozpravy.

По мнению Метнара, на первом месте находится терроризм.

"На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место - угрозы, исходящие от России", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия превратила Крым в ракетный авианосец, это огромная угроза для всего трансатлантического сообщества, - директор департамента МИД Макеев

В случае с Россией он указал на модернизацию армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки укрепить влияние в европейских странах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и президент Чехии Бабиш выступили за продолжение санкций против РФ и выразили поддержку территориальной целостности Украины

Кроме того, глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.

Источник: https://censor.net.ua/n3115647
 
 
 Топ комментарии
 
Терроризм , киберугрозы и рассея - и где туттретье место? Когда первые два - это тоже рассея ((
 показать весь комментарий
 
Славо богу на западе остаются адекватные люди.Это оставляет для нас шанс.
 показать весь комментарий
 
Нет ,мы сами,но поддержка нужна в борьбе с ордой.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Славо богу на западе остаются адекватные люди.Это оставляет для нас шанс.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
заграница нам поможет
 показать весь комментарий
 
Нет ,мы сами,но поддержка нужна в борьбе с ордой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это понятно,а кто поможет беспризорны детям?
 показать весь комментарий
 
Костя, там среди политиков большинство адекватных, популисты и просто продажные воду мутят, но не более.
 показать весь комментарий
 
"ДБЛ БЛД" можу і тобі сказать... Од того, що техніку буде транспортувать "суперамериканський локомотив", що недавно пройшов тестуванння, ніхто не побачить цю техніку, чи не визначить напрямку її перекидання? Якщо "смальцю" в голові нема", хоч не ганьбись тут... Той локомотив може буть хоч десять разів "РЖД", однак, локомотиви працюють на окремих перегонах... Це не "літерний", що тягне ешелон від точки завантаження, до самого кінця... Пройшов перегін, добрався до "вузлової", там його відчепили, і він тягне далі інші вагони. А платформи з технікою військовою, по Полтавщині, везе вже "щироукраїнський локомотив", з пофарбованим в жовто-блакитні кольори, корпусом... От же "зрадолюби"! Де-завгодно "гімно" знайдуть!
 показать весь комментарий
 
 
Свого часу приходилося багато подорожувати потягами. Був здивований як багато людей впевнені, що машиністи і локомотив від початкової і аж до кінцевої станції лишаються ті самі, як далекобійники, або пілоти. І коли їм пояснюєш, що вони тягнуть 3 - 5 годин по своєму перегону, а потім тягнуть назад інший потяг по тому ж перегону і що 20 хвилин зупинки то для заміни локомотиву, а не щоб вони встигли пиво у бабусь купити, то для них це як відкриття Америки.
 показать весь комментарий
 
 
Терроризм , киберугрозы и рассея - и где туттретье место? Когда первые два - это тоже рассея ((
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это произвол
 показать весь комментарий
 
Добрий ранок, хунта.
Словацький гурт Hrdza с лемківською піснею про Штефана
https://www.youtube.com/watch?v=ZALtzTmPz-E
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
как там Свинарчук,тоже поет и танцует с Порошенко?
 показать весь комментарий
 
А министр из Италии работает над тем , чтобы снять с орков санкции . Ребята из НАТО у вас завёлся орловский шпиён .
 показать весь комментарий
 
 
они завелись там лет двадцать назад
 показать весь комментарий
 
Korchynskyi Dmytro
10 год
Міністр закордонних справ Австрії засудила Київ за заборону в'їзду для журналіста телеканалу ORF Крістіана Вершютца, який незаконно відвідував окупований Крим і ОРДЛО./

Австрія - це країна, яка краще всіх у Світі вміє втрачати території, а також без жодного спротиву потрапляти під окупацію, хто б не побажав її окупувати.
Тепер ця країна прагне навчити цим вмінням Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Є ще нормальні люди.
Нещодавно читала як депутат чеського парламенту під час відвідин Донбасу просила фото з пораненим бійцем, мотивуючи це тим, що їхні парламентарії не вірять, що в нас війна.
Та що про чехів казати, як самі українці про війну давно забули або не зважають, бо вона далека і не для всіх.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистр обороны Чехии Метнар включил РФ в список главных угроз для НАТО
 
 
 
 
 
 вверх