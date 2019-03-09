EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия
  683  13
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7669) Донбасс (18091) перемирие (1068) операция Объединенных сил (1008)

 Враг с начала перемирия осуществил один обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, потерь нет, - штаб ОС

8 марта российские оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт украинских сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское.

Отмечается, что вооружение, запрещенное минскими договоренностям, не применялось.

"Потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Есть! Братан, красавчик!", - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

Также сообщатся, что с начала текущих суток враг позиции украинских сил не обстреливал.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Напомним, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

Враг с начала перемирия осуществил один обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115646
 
 
 Топ комментарии
 
Не верю, бо судя по последнему фото Чепушилы кормят его отменно. Как говорриццца на убой.
Враг с начала перемирия осуществил один обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2071
 показать весь комментарий
 
Хорошие новости.Но не радует что всеравно среляют гады.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 



Мр Мурык‏ @muryk412 16 ч.16 часов назадЕщеСевернее Донецка пошло погромыхивание. Пока редко.
Исус Навин‏ @subwayriwer 11 ч.11 часов назадЕщеРегулярно бахает, хоть и редко.

 показать весь комментарий
 
 
Смерть расіянським окупантам!!!! ці виродки мокшанські ще понапиваються та знов почнуть, ми Усі пам'ятаємо, як рогаті дотримуються обіцянок!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не верю, бо судя по последнему фото Чепушилы кормят его отменно. Как говорриццца на убой.
Враг с начала перемирия осуществил один обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2071
 показать весь комментарий
 
 
В лигу сексуальных меньшинств или Спортлото.
 показать весь комментарий
 
Хорошие новости.Но не радует что всеравно среляют гады.
 показать весь комментарий
 
 
потерь - НЕТ !!!
спасибо что живые!
в перемирие не верю - у бешеной собаки не бывает выздоровления...
 показать весь комментарий
 
 
Очередная победа нашей переговорной группы. Ворог від початку перемир'я один раз обстріляв позиції ЗСУ в районі Кримського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1478
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг с начала перемирия осуществил один обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, потерь нет, - штаб ОС
 
 
 
 
 
 вверх