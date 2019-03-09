 Враг с начала перемирия осуществил один обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт украинских сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское.

Отмечается, что вооружение, запрещенное минскими договоренностям, не применялось.

"Потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщатся, что с начала текущих суток враг позиции украинских сил не обстреливал.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Напомним, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.