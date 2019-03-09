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Все про:Трамп (2192) Манафорт (122)

 Я очень сочувствую, - Трамп о приговоре Манафорту

На следующий день после вынесения приговора Полу Манафорту, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что "очень сочувствует" своему экс-помощнику и вновь подчеркнул, что не имел сговора с русскими.

С таким заявлением президент США выступил в пятницу, перед вылетом в штат Алабама, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, это было очень, очень сложное время для него", - отметил президент Трамп.

Вместе с тем, он обратил внимание, что "очень уважаемый судья" Т.С. Эллис, который вел заседание, не связал решение заключить Пола Манафорта со сговором с россиянами.

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"Не было ничего общего с заговором, заговора не было, это охота на ведьм", - подчеркнул нынешний глава Белого дома.

В то же время, президент не упомянул о том, что судебный процесс над Манафортом, который состоялся в четверг, касался не "российского" расследования, а финансовых махинаций экс-помощника Трампа.

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В декабре 2018 присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.

Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.

По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.

В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.

С 15 июня политтехнолог содержится под стражей. Судебный процесс по "финансовому" делу Манафорта начался 31 июля. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3115645
 
 
 Топ комментарии
 
"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, это было очень, очень сложное время для него", - отметил президент Трамп.Источник: https://censor.net.ua/n3115645

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Манафорта визнали винним в ухилянні від сплати податків, а Трамп йому співчуває. Я очень сочувствую, - Трамп о приговоре Манафорту - Цензор.НЕТ 297
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чувак так спамить картиночки может только заинтересованный в этом человек) вы требуете ответов от Пороха окей я ж не против, но например требую ответов от Бигуса и вопросов я тебе скажу очень много с каждым новым днем)
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дятлы умирают от сотрясения мозга и кремля
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"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, это было очень, очень сложное время для него", - отметил президент Трамп.Источник: https://censor.net.ua/n3115645

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Манафорта визнали винним в ухилянні від сплати податків, а Трамп йому співчуває. Я очень сочувствую, - Трамп о приговоре Манафорту - Цензор.НЕТ 297
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Если на Трампа ничего не накопают, он Манафорта помилует! Он это прямо указал, что заговора не было и это охота на ведьм...
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Право на амнистию имеют все президенты, в том числе и Порошенко!
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Его конгресс просто закопает тогда.
И сенат... Несмотря, что он протрамповский...
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еще пару недель и барыге будем сочувствовать -недолго осталось
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Думаешь тебе картинки чем то помогут?)))) мокши такие мокши...
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а что лолита твердо уверовал в силу подкупа и подтасовки выборов?-зря!
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дятлы умирают от сотрясения мозга и кремля
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ты готовь палатку, теплые вещи и горло горланить вместе с королевой дебилов на майдане про фальшування))
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бигус продай бюст ленина и сталина по 2 штуки если можно
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куда ему до барыги который армию продал
Я очень сочувствую, - Трамп о приговоре Манафорту - Цензор.НЕТ 33
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чувак так спамить картиночки может только заинтересованный в этом человек) вы требуете ответов от Пороха окей я ж не против, но например требую ответов от Бигуса и вопросов я тебе скажу очень много с каждым новым днем)
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Насиров на 2 млрд нагрелся, да еще в президенты полез...
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Все ! Все, кто связывается с срузким миром, все вступают в коровью лепёшку и потом ооочень долго воняют . Неужели деньги и правда не пахнут, что высокопоставленные чиновники так рискуют не только репутацией, но и свободой. Ну и поделом им всем.
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лазаренко в сша тоже большой друг,отсидел в тюрьме 7 лет комфортно без юли тимошенко
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ очень сочувствую, - Трамп о приговоре Манафорту
 
 
 
 
 
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