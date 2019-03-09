 Я очень сочувствую, - Трамп о приговоре Манафорту

С таким заявлением президент США выступил в пятницу, перед вылетом в штат Алабама, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, это было очень, очень сложное время для него", - отметил президент Трамп.

Вместе с тем, он обратил внимание, что "очень уважаемый судья" Т.С. Эллис, который вел заседание, не связал решение заключить Пола Манафорта со сговором с россиянами.

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"Не было ничего общего с заговором, заговора не было, это охота на ведьм", - подчеркнул нынешний глава Белого дома.

В то же время, президент не упомянул о том, что судебный процесс над Манафортом, который состоялся в четверг, касался не "российского" расследования, а финансовых махинаций экс-помощника Трампа.

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В декабре 2018 присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.

Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.

По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.



В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.



С 15 июня политтехнолог содержится под стражей. Судебный процесс по "финансовому" делу Манафорта начался 31 июля. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.