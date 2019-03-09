 Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом Конте объявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе.
"Мы работаем для достижения этой цели", - заявил Конте в пятницу, 8 марта, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.
По его словам, введенные в 2014 году антироссийские санкции не должны быть самоцелью.
Кроме того, премьер Италии отметил, что ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Отметим, итальянский премьер не впервые высказывается в пользу отмены санкций против РФ.
В своей первой в должности речи перед Сенатом Италии он призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении России и большей открытости к Москве.
Так вернее.
Может безвиз как у нас с ними сделает....
Подлые, продажные макаронники одним словом ...
- "Второй муссолини" подмазывает "второму гитлеру".....
доня бы пожал ему не только руку и не только рукой.....
где и когда Рим работал?
в кацапоподержке? - верю...
Итальянцы сидят в минусе и оплачивают праздник Испании, Польше, Венгрии и т.д
шо еще за тебя сделать?
В Италии давно зреет недовольство тем что в EC у них одни убытки и ничего более.
Украина ВВП на душу 2500 долл.
"Не дуже там гарна економіка"
шо в ес, шо в НАТО - ето италия - второй - испания...
Германия проиграла США в 1945, а СССР в 1992.
И ничего личного-деньги и бизнес.Будем честны ,Украине бы тоже были не интересны проблемы Германии,Франции или Италии.....Одно их пока сдерживает,пендель американских друзей.
Назовите ИМЯ кандидата,кто Вас устроит и удовлетворит все ваши прихоти? Постарайтесь без грубостей
"пару матерных словей в адрес Ытальянского недомафиози" и Италия снимет санкции за пару недель, с посланием в пешее путешествие всех недовольных этим решением.
А нам давно бы пора сделать правильные выводы что мы одни и рассчитывать можем только на самих себя .
И с пуском северного потока риск обострения войны будет более чем реален, поскольку европа будет в тепле, и сможет издалека выражать обеспокоенность боевыми действиями, без риска не получить газ.
Напомню, что итальянцы 2/3 второй мировой войны воевали за ручку с Гитлером, а последнюю треть - против него.
Ничтожества!
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PS. люди - не покупайте Фиат. Это - дерьмо, а не машина...
ford - fix or repair daily..
форд куга - ето шо модель такая?
если да - то такой в Америке не видел ни разу....
может шо форд ваяет чисто для Европейского покупателя? - так тут я не в курсе...
на дорогах их достаточно много - шо за машина? - не знаю.....
не интересовался.
маленькая она - не рассматривалась...
тебе служит хорошо?
и все - нет вопросов.
все остальные модели форда - считай бабло на ремонт,
не считая недозаработанного пока ремонтируется,
бабла на ремонт и потерянного времени ....
кому какая машина нужна - тот на ту и смотрит...
кому трак, кому семейный вен, кому двухместная на без вопросов
лиш бы ездили....
хромая коняка тоже транспорт, но не каждый день,
а нужно каждый день....
Где ты видел цыган которые говорят правду и делают что говорят?
Джузеппе, ты с этой "работой" осторожно! Говорят, от неё волосы на ладошках растут! ))
Так вот эти сраные фиаты цыгане производят на украинской электроэнергии.
И что интересно по поводу авто фиат - все они очень быстро почему-то сгнивают.А Италия это единственная страна которая поднялась за счёт Евросоюза.
В той же Германии почти все автомобильные заводы принадлежат Дженерал Моторс.
Послевоенную Германию и Японию также подняла Америка.
Что интересно - Америка поднимает, а ********* в гавно опускает.
Почему то китайцы ну ни как не хотят с Америкой ссорится, потому что там бабло + технологии. Кстати, вежливые желтые человечки уже говорят что в ******** притесняют китайский язык. И вот поэтому сейчас на полигонах Китая появились макеты сруцких танков, на которых отрабатываются элементы ближнего боя.