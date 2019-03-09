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Все про:Италия (865) санкции (7287) Конте Джузеппе (5)

 Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что правительство в Риме работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом Конте объявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе.

"Мы работаем для достижения этой цели", - заявил Конте в пятницу, 8 марта, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.

По его словам, введенные в 2014 году антироссийские санкции не должны быть самоцелью.

Кроме того, премьер Италии отметил, что ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Отметим, итальянский премьер не впервые высказывается в пользу отмены санкций против РФ.

В своей первой в должности речи перед Сенатом Италии он призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении России и большей открытости к Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте

Источник: https://censor.net.ua/n3115644
 
 
 Топ комментарии
 
Работает нефтебабло «Газпрома».
Так вернее.
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Он просто не знает как заработать на контрабанде высотомеров.
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Вот она - нация, у которой принципиальность в крови!
Напомню, что итальянцы 2/3 второй мировой войны воевали за ручку с Гитлером, а последнюю треть - против него.
Ничтожества!
----------------------
PS. люди - не покупайте Фиат. Это - дерьмо, а не машина...
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Работает нефтебабло «Газпрома».
Так вернее.
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Он просто не знает как заработать на контрабанде высотомеров.
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Сергей Панченко 9eed5309 - наверное хочет последовать примеру Украины - наращивать торговлю с рашей из месяца в месяц....

Может безвиз как у нас с ними сделает....
Подлые, продажные макаронники одним словом ...
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Товарооборот Украиньі с Россией в период с 2014 по 2018 годьі, УМЕНЬШИЛСЯ с 44% до 8%.
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- У каждого гитлера есть свой муссолини..
- "Второй муссолини" подмазывает "второму гитлеру".....
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замечательбый премьер Италии.
доня бы пожал ему не только руку и не только рукой.....
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Рим работает.... - уже смешно....
где и когда Рим работал?
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Он хотел сказать, что Рим уже обрабатывает в этом вопросе и других...
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Италия третий донор EC, после Германии и Франции. Так что, как не смешно, но Италия содержит EC ))
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А что так трудно посмотреть бюджет EC?
Итальянцы сидят в минусе и оплачивают праздник Испании, Польше, Венгрии и т.д
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ты же утвеждаешь - ты и предoставляй....
шо еще за тебя сделать?
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Я и так тебе помог, а дальше уже твое дело, писать то, что образованного человека вызывает недоумение или заняться самообразованием.
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Моя дочка була кілька місяців тому в Італії. З сільського господарства лише виноградники та лимони. Звичайно, що є автомобільне виробництво, але воно відстає від японців, китайців... Не дуже там гарна економіка Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций - Цензор.НЕТ 9101
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У них аграрный Юг, там да, не очень богатые, а вот Север довольно высокоразвитый и технологичный. Экономика у них лучше чем у многих в EC, лучше той же Испании например, которая иждивенец в EC а не как Италия донор.
В Италии давно зреет недовольство тем что в EC у них одни убытки и ничего более.
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Италия ВВП на душу 30000 долл.
Украина ВВП на душу 2500 долл.
"Не дуже там гарна економіка" Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций - Цензор.НЕТ 2824
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Больше, в 2019 у Италии ВВП на душу $34.877.
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первый и самый бесполезный иждевенец,
шо в ес, шо в НАТО - ето италия - второй - испания...
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В дупі у тебе •шеколад• скоморох гебнявий
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ты шестерка кремлевской шестерки марадера армии
Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций - Цензор.НЕТ 9863
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Странно, Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив, Премьер Италии работает над отменой антироссийских санкций. Везде друзья россии ( или друзья денег ). Кто же воевал против СССР во вторую мировую ?
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Тут синдром дружбьі побежденньіх.
Германия проиграла США в 1945, а СССР в 1992.
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Раніше казали про таких "конті": працюю я і трактор😊
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Добра,Али.Эта статья ,кстати, очень хороший пример и показательна для тех,кто хочет Пороха на переправе поменять (у кого конечно голова не рыбу глушить)..Эти жирные еврокотики Контеки и бывшие шрёдеры-берлусконики ,тоже спят и видят,как снять санкции..Другим они НИЧЕГО не обещали.
И ничего личного-деньги и бизнес.Будем честны ,Украине бы тоже были не интересны проблемы Германии,Франции или Италии.....Одно их пока сдерживает,пендель американских друзей.
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Если бы в Украине был Президент а не барыжное ублюдошное недоразумение, то пару матерных словей в адрес Ытальянского недомафиози звучали гармонично.....но учитывая что мы имеем хрен зна шо а не президента, то ждем когда Климкин пукнет, просто пукнет!
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Ну канешно...не то, шо если бьі Юля/Зєля с двух пуканов дали залп, так того «Ытальянского недомафиози» ваще бьі смело с политических подмостков....

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Вы когда пишите ,думаете хоть. А кто добился всех санкций?
Назовите ИМЯ кандидата,кто Вас устроит и удовлетворит все ваши прихоти? Постарайтесь без грубостей
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Итальянцы не иждивенцы в EC, они доноры.

"пару матерных словей в адрес Ытальянского недомафиози" и Италия снимет санкции за пару недель, с посланием в пешее путешествие всех недовольных этим решением.
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А що потім? Ви розумієте, що буде відповідь?
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Как не цинично звучит, но, ничего не будет потом. Италии не холодно и не жарко, от любых событий в Украине.
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сейчас зеленского выберем, и итальянцам можно будет уже и не работать над этим
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История Европу ничему не научила... Будут торговать и заискивать пока медведь не нападет лично на их границу.
А нам давно бы пора сделать правильные выводы что мы одни и рассчитывать можем только на самих себя .
И с пуском северного потока риск обострения войны будет более чем реален, поскольку европа будет в тепле, и сможет издалека выражать обеспокоенность боевыми действиями, без риска не получить газ.
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Дон Сильвио Берлускони уже давно бы снял все санкции и ни у кого не спрашивал . Этот ещё молодой, неотёсанный, очкует пока. Но, судя по всему оплату за все это мероприятие от ху#ла уже получил .
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Вот она - нация, у которой принципиальность в крови!
Напомню, что итальянцы 2/3 второй мировой войны воевали за ручку с Гитлером, а последнюю треть - против него.
Ничтожества!
----------------------
PS. люди - не покупайте Фиат. Это - дерьмо, а не машина...
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Приплюсуй туда же и япошек с немцами...и все их автомобили!
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фиат - работает так же как рим.... - вечный ремонт - как и форд кстати.... Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций - Цензор.НЕТ 7317
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как европейский форд - да. но ведь есть еще американские машины с таким названием.
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а я именно про американский форд и говорил....

ford - fix or repair daily..
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и нормальные офроады этой марки можно сравнить с паркетниками типа куги?
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тебе придется меня просветить - хто у нас куги? Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций - Цензор.НЕТ 2070
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ты меня потерял, велик..
форд куга - ето шо модель такая?
если да - то такой в Америке не видел ни разу....
может шо форд ваяет чисто для Европейского покупателя? - так тут я не в курсе...
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да это модель для европы .немецкая сборка.
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Ford Escape?
на дорогах их достаточно много - шо за машина? - не знаю.....
не интересовался.
маленькая она - не рассматривалась...
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нормальная машина - не заморачивайся даже...
тебе служит хорошо?
и все - нет вопросов.
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трачки еще ничего...
все остальные модели форда - считай бабло на ремонт,
не считая недозаработанного пока ремонтируется,
бабла на ремонт и потерянного времени ....
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5 год на форд фокусе - вообще ничего не ломалось, уже 110ткм , у знакомых и куги и фиесты, тоже жалоб практически нет, а вот тойоты да ниссаны сыпятся, про всякие фиаты и логаны вообще не говорю.
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здорово - шо б тока все было...
кому какая машина нужна - тот на ту и смотрит...
кому трак, кому семейный вен, кому двухместная на без вопросов
лиш бы ездили....
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Форд Фокус, начиная с первого поколения и его без проблемность, это итог сотрудничества с Маздой. До этого европейский Форд был хуже некуда, как Пежо и Ситроен.
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Возможно, более ранние не пробовал, был в конце 90х Форд Скорпио, тоже был ну практически неубиваемый, сейчас уже наверное его и не выпускают
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ну наверно...
хромая коняка тоже транспорт, но не каждый день,
а нужно каждый день....
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к стати не только фиат но и альфа такое же гавно. И что самое прикольное их комплектующие и запчасти несовместимы ни с одной другой машиной. цыганские машины очень близки по духу старым совковым ( качество почти такое же). а громкие бренды типа бугатти или ламборджини давно выкуплены или американцами или европейцами.
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Соглашаясь с нарушениями международных законов все эти друзья путина уничтожают самих себя. И придет время когда они горько пожалеют.
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Еще пару сделок с "высотометрами" от друзей рошена и большая часть Европы так же заговорит.
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нет. это первый этап воронежа.
Где ты видел цыган которые говорят правду и делают что говорят?
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Жуля с Зелей тоже работают над снятием санкций.
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И что? А путин работает над освоением Марса...
Джузеппе, ты с этой "работой" осторожно! Говорят, от неё волосы на ладошках растут! ))
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зерро хоть и комик,зато наш очередной янукович
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Премьеру страны, у которой есть свой Крым (Тироль) надо говорить осторожно . Закон бумеранга еще никто не смог отменить.
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А КОГДА УЖЕ ЭТО БУРАТИНО НОСОМ ХОЛСТ ТКНЕТ !?)
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сильвио берлускони был и в крыму и на алтае в гостях у путина.не волнуйтесь,италия давний союзник ссср
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надпись на марке - два народа один лагерь (союз).
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ну они как раз работают над пактом с третьей страной ))
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любой договор с россией не стоит ломаного гроша.северный поток,это новый договор молотов-рибентроп нового времени
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Ще не було справжнього випробування у ЄС , а він вже тріщіть по швах. Бо неможливо поміняти свідомість людей. В не дуже розвинутих суспільствах люди обирають популістів.
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новороссия,новоиталия,нововенесуэла,все по новому
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Это безяйцовое ничтожество может над чем то работать?
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Слово Fiat в переводе означает - да будет так.
Так вот эти сраные фиаты цыгане производят на украинской электроэнергии.

И что интересно по поводу авто фиат - все они очень быстро почему-то сгнивают.А Италия это единственная страна которая поднялась за счёт Евросоюза.
В той же Германии почти все автомобильные заводы принадлежат Дженерал Моторс.
Послевоенную Германию и Японию также подняла Америка.
Что интересно - Америка поднимает, а ********* в гавно опускает.
Почему то китайцы ну ни как не хотят с Америкой ссорится, потому что там бабло + технологии. Кстати, вежливые желтые человечки уже говорят что в ******** притесняют китайский язык. И вот поэтому сейчас на полигонах Китая появились макеты сруцких танков, на которых отрабатываются элементы ближнего боя.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций
 
 
 
 
 
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