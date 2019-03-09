EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  316  11
Материалы по теме:
Все про:Пентагон (520) помощь (2990) США (14736) Купер (3)

 Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе провела встречу с чиновниками Пентагона о предоставлении военной помощи Украине

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантичнои интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе вместе с Послом Украины в США Валерием Чалым провели встречи с и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер и заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Фейсбуке украинского посольства в США

В сообщении отмечается: "В ходе встреч обсуждались вопросы предоставления безопасности помощи Украине и консолидации международных усилий в целях противодействия российской агрессии. Стороны обменялись мнениями относительно положений украинского законодательства, предоставляющего полномочия Министерству обороны Украины осуществлять закупку товаров и услуг оборонного назначения за рубежом и позволяет нашему государству стать полноценным участником программы Пентагона "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales, FMS).

Отдельное внимание было уделено ситуации в районе Черного и Азовского морей и вопросу освобождения украинских моряков, незаконно захваченных Россией. Чиновники Пентагона выразили солидарность с украинским народом, который борется с российской агрессией, и отметили, что вопрос усиления украинского флота приобретает особое значение в контексте углубления помощи в сфере беопасности нашему государству.

Американская сторона заверила, что предпримет все возможные меры, чтобы добиться скорейшего освобождения украинских моряков и усиление военно-морскую присутствия сил США и НАТО в акватории Черного моря".

Смотрите также: Прозрачность и гражданский контроль - условия, на которых США предоставляет Украине военную помощь, - Купер. ВИДЕО

Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе провела встречу с чиновниками Пентагона о предоставлении военной помощи Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115642
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас нет смысла о чем-то договариваться, все равно после выборов этот вопрос нужно будет согласовывать с Зеленским и пока мы не знаем что у него на уме
 показать весь комментарий
 
Ну разве что физически его устранят от участия...Но теоретически такое с каждым кандидатом может случиться в Украине
 показать весь комментарий
 
физически, теоретически... - ваш прогноз на практически?
 показать весь комментарий
 
В Штатах это тоже хорошо понимают, поэтому и послали на встречу помощника министра, а другую вообще - заместителя помощника...
 показать весь комментарий
 
 
А че там договкриваться, поменяем Петю на морячков, честно заслужил.
А вот что делать с Гросей и Коблем за мародерство народа во время войньі пока не знаю, тут нужно придумать что то более изощренное )))
 показать весь комментарий
 
 
Свинья с Симочкой еще не все Джавелини кацапам распродали?
 показать весь комментарий
 
На зустрічі говорилося про звільнення наших моряків. Цікаво те, що невідомо нічого про конкретні дії з їх звільнення😣
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВице-премьер Климпуш-Цинцадзе провела встречу с чиновниками Пентагона о предоставлении военной помощи Украине
 
 
 
 
 
 вверх