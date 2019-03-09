 Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе провела встречу с чиновниками Пентагона о предоставлении военной помощи Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Фейсбуке украинского посольства в США

В сообщении отмечается: "В ходе встреч обсуждались вопросы предоставления безопасности помощи Украине и консолидации международных усилий в целях противодействия российской агрессии. Стороны обменялись мнениями относительно положений украинского законодательства, предоставляющего полномочия Министерству обороны Украины осуществлять закупку товаров и услуг оборонного назначения за рубежом и позволяет нашему государству стать полноценным участником программы Пентагона "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales, FMS).

Отдельное внимание было уделено ситуации в районе Черного и Азовского морей и вопросу освобождения украинских моряков, незаконно захваченных Россией. Чиновники Пентагона выразили солидарность с украинским народом, который борется с российской агрессией, и отметили, что вопрос усиления украинского флота приобретает особое значение в контексте углубления помощи в сфере беопасности нашему государству.

Американская сторона заверила, что предпримет все возможные меры, чтобы добиться скорейшего освобождения украинских моряков и усиление военно-морскую присутствия сил США и НАТО в акватории Черного моря".

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