 Волынский журналист Яцюк смертельно травмирован под Луцком в результате ДТП

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Район".

Трагедия произошла на трассе Устилуг - Луцк - Ривне сегодня, около 19:18. По информации издания, это произошло неподалеку рекреационного комплекса "Рестрапарк".

Водитель Volkswagen Passat, 1968 года рождения, сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. Мужчина-журналист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на журналистов осуществили 13 физических атак, - НСЖУ