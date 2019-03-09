 Волынский журналист Яцюк смертельно травмирован под Луцком в результате ДТП

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Район".
Трагедия произошла на трассе Устилуг - Луцк - Ривне сегодня, около 19:18. По информации издания, это произошло неподалеку рекреационного комплекса "Рестрапарк".
Водитель Volkswagen Passat, 1968 года рождения, сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.
В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. Мужчина-журналист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
не теряйте башку ни водилы ни пешеходы - в праздники особенно...
2. -сам-то понял, чё писал...???
в ДТП и купании в пьяном угаре погибает в 100 раз больше людей, чем на войне