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 Волынский журналист Яцюк смертельно травмирован под Луцком в результате ДТП

Возле Луцка произошла смертельная авария, в которой погиб волынский журналист Юрий Яцюк.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Район".

Трагедия произошла на трассе Устилуг - Луцк - Ривне сегодня, около 19:18. По информации издания, это произошло неподалеку рекреационного комплекса "Рестрапарк".

Водитель Volkswagen Passat, 1968 года рождения, сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали. Мужчина-журналист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115641
 
 
 Топ комментарии
 
слов нет...
не теряйте башку ни водилы ни пешеходы - в праздники особенно...
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которые перебегали дорогу в неустановленном месте. Ну ёМаЁ Волынский журналист Яцюк был смертельно травмирован под Луцком в результате ДТП - Цензор.НЕТ 5709
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Ну, судячи з обставин - не "загинув" а "покінчив життя самогубством".
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которые перебегали дорогу в неустановленном месте. Ну ёМаЁ
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печальный исход, на фото ночь, но ведь у вас в 19:18 якобы не должно быть темно.
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"Трагедия произошла на трассе Устилуг - Луцк - Ривне сегодня, около 19:18"
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ТЕМНО С 18:15, ТРАГЕДИЯ В 19:18. Почему темно уже второму неясно.
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только подтвердил вашу мысль - темно уже в ето время на Волыни....
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слов нет...
не теряйте башку ни водилы ни пешеходы - в праздники особенно...
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Ну, судячи з обставин - не "загинув" а "покінчив життя самогубством".
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Ну журналист и ладно, а профессия какая у него была, что он делать умел?
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1.- заботитЬся.
2. -сам-то понял, чё писал...???
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идиотство
в ДТП и купании в пьяном угаре погибает в 100 раз больше людей, чем на войне
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВолынский журналист Яцюк смертельно травмирован под Луцком в результате ДТП
 
 
 
 
 
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