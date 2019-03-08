 Софийский собор будет недоступен для богослужений с 18 марта из-за начала реставрационных работ, - Минкульт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала пресс-служба Министерства культуры в Фейсбуке.

Отмечается, что реставрационные работы, согласно технологических требований, будут проводиться в теплое время и начнутся с 18 марта.

"В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение 7 апреля 2019 в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", - говорится в сообщении.

"В 2019 году на I ярусе в центральной части Софийского собора предусмотрено установление лесов для инспектирования мозаик, фресок и масляной живописи для дальнейшей их реставрации. Также планируется проведение модернизации системы микроклимата Собора и реконструкция инженерных систем электроосвещения, пожарной и охранной сигнализации, установка системы видеонаблюдения. В план работ на текущий год внесены работы по археологическому исследованию ранее выявленных исторических фрагментов внутреннего убранства собора с устройством зондажей. Работы будут проводиться в теплое время года согласно соответствующих технологических рекомендаций", - сообщили в Минкультуры.

Установление системы контроля микроклимата Софийского соборазапланировано за счет грантовых средств ЮНЕСКО. Разработан и планируется к реализации проект устройства гидроизоляции цоколя, водоотведения и реставрации мощения вокруг Собора.

"Сегодня эксплуатация памятника осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе", - подчеркнули в Минкультуры.

Напомним, ранее Украинская греко-католическая церковь попросила правительство разрешить богослужения в Софийском соборе трижды в год: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля ежегодно), Сошествие Святого Духа (16 июня в 2019 году) и Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября ежегодно).