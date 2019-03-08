 Штормовое предупреждение на 9 марта объявлено в Киеве

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По прогнозам синоптиков, в ближайший час в столице ожидается гроза с порывами ветра 15-17 м/сек (первый уровень опасности, желтый), которая сохранится в течение 9 марта.
В КГГА призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации во время сильного ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
А теперь посмотрим кто угадал
https://www.ventusky.com/mariupol#webcams
Понятно, что нужно, в его поисковике набрать свой населенный пункт.
Наверное пукан у Пети рвет, и чем ближе к выборам, тем сильнее.
«Украинский синоптик раскритиковала Януковича . 12 мая 2011
Ведущая прогноза погоды Людмила Савченко в эфире Национального радио раскритиковала ситуацию в Украине. АУДИО.
Источник: https://censor.net.ua/v168573
Кстати, семь лет назад на Украине уже была подобная история - сурдопереводчица программы «Вести» Первого Национального канала Наталья Дмитрук заявила в прямом эфире: «Не верьте им. Наш президент - Ющенко». Хотя ведущий в это время поздравлял с победой на выборах-2004 Виктора Януковича.
Дмитрук после этого отстранили от эфира, но в течение следующего года она по всему миру собрала коллекцию наград за достижения в сфере свободы слова.»