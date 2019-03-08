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Все про:Киев (17259) штормовое предупреждение (103)

 Штормовое предупреждение на 9 марта объявлено в Киеве

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в течение ближайшего часа.

 Об этом  Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозам синоптиков, в ближайший час в столице ожидается гроза с порывами ветра 15-17 м/сек (первый уровень опасности, желтый), которая сохранится в течение 9 марта.

В КГГА призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в связи с ремонтом ограничат движение на Южном мосту в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3115639
 
 
 Топ комментарии
 
Даже тут зрадофил выискал зраду...В зеркало когда смотришь зрада не мерещица??? Смотри привыкнешь...
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прогнозы погоды от Укргидрометцентра такая же брехня, как и всё остальное. Завтра в Киеве +6 и ветер 4 метра в секунду. Офигенный шторм!
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Это Петя виноват! Штормове попередження на 9 березня оголошено в Києві - Цензор.НЕТ 1354 После 31 марта этот бардак закончится, и прогнозы Укргидрометцентра станут достоверными на 99,9%!
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прогнозы погоды от Укргидрометцентра такая же брехня, как и всё остальное. Завтра в Киеве +6 и ветер 4 метра в секунду. Офигенный шторм!
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Это Петя виноват! Штормове попередження на 9 березня оголошено в Києві - Цензор.НЕТ 1354 После 31 марта этот бардак закончится, и прогнозы Укргидрометцентра станут достоверными на 99,9%!
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Весьма странно. Ни один погодный сайт не дает больше, чем 5 м/с.
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это они периодически просыпаются и что-то вякают, чтоб просто напомнить о себе.
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Как бы этот каприз природы не помешал Петру Алексеивичу возложить цветы к памятнику Шевченко, ответить на вопросы сограждан и потрепать по щекам согражданок
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Даже тут зрадофил выискал зраду...В зеркало когда смотришь зрада не мерещица??? Смотри привыкнешь...
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Вы против Петра Алексеевича? Вы агент Кремля?
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Вы полагаете, что он помнит фокус с венком Яныка? Да, то было не слабо.
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И солдат между прочим в обморок не падал. Его порывом ветра снесло
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Штормовое предупреждение на 9 марта объявлено в Киеве Перевожу на человеческий язык: если на Вас упадет дерево - вы сами будете виноваты, так как вас предупреждали не выходить на улицу. Именно так, поскольку невозможно выйти на улицу и избежать: держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;Источник: https://censor.net.ua/n3115639
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По Киеву переменная облачность до вечера, преимущественно солнышко. После 17-18 часов обласность. Ближе к 21 небольшой дождик, как и сегодня. Ветер в теченее дня 4-6 м/с ближе к вечеру и того меньше.
А теперь посмотрим кто угадал
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Кстати, мне, вот именно тут, на Цензоре, более года назад порекомендовали вот этот ресурс. После чего я его неоднократно проверил. Отменный ресурс. Настоятельно рекомендую:
https://www.ventusky.com/mariupol#webcams
Понятно, что нужно, в его поисковике набрать свой населенный пункт.
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Штормовое предупреждение

Наверное пукан у Пети рвет, и чем ближе к выборам, тем сильнее.
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Да прогноз погодьі в Украине неслабая весчь:


«Украинский синоптик раскритиковала Януковича . 12 мая 2011
Ведущая прогноза погоды Людмила Савченко в эфире Национального радио раскритиковала ситуацию в Украине. АУДИО.
Источник: https://censor.net.ua/v168573

Кстати, семь лет назад на Украине уже была подобная история - сурдопереводчица программы «Вести» Первого Национального канала Наталья Дмитрук заявила в прямом эфире: «Не верьте им. Наш президент - Ющенко». Хотя ведущий в это время поздравлял с победой на выборах-2004 Виктора Януковича.
Дмитрук после этого отстранили от эфира, но в течение следующего года она по всему миру собрала коллекцию наград за достижения в сфере свободы слова.»
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Шапки завтра не одевайте - сдует *** догонишь.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиШтормовое предупреждение на 9 марта объявлено в Киеве
 
 
 
 
 
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