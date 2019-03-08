 5 миллионов - не максимальная сумма взятки, которую мне предлагали, - Юрий Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире "Прямого".

"Сумма в 5 миллионов гривен – это не максимальная сумма, которую мне предлагали в течение всего времени, когда я выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Было более десяти попыток со мной переговорить. И суммы озвучивались в миллионах долларов. Стоит заметить, что только моему помощнику, через которого пытались повлиять на меня, предлагали 3 миллиона долларов", - рассказал кандидат.

В частности Тимошенко отметил, что на него оказывалось давление, были попытки запугивания, из-за чего он был вынужден обратиться в правоохранительные органы

"Предыдущим переговорщикам достаточно было просто сказать:" Извините, нет. Не обижайтесь – но нет". И им этого хватало. А в последнем случае человек давил слишком активно, не собираясь отступать, убеждал, запугивал. Я понял, что если этот человек не слышит никаких аргументов, то мне придется обратиться в соответствующие органы с заявлением, чтобы они защитили меня от этого шантажа и подкупа", - сказал Тимошенко.

Кроме того, кандидат рассказал, что часть от предлагаемой ему суммы нашли в машине лидера "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука.

"Когда человек, который хотел меня подкупить, задекларировал 5 миллионов гривен, и эти средства потом СБУ в момент ареста перечисляла, то оказалось, что не хватает суммы, эквивалентной 4500 долларов. Затем эти средства нашли в машине Тараса Костанчука во время обыска", - отметил Тимошенко.

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.

Как оказалось попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук.