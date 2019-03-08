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 5 миллионов - не максимальная сумма взятки, которую мне предлагали, - Юрий Тимошенко

Кандидат в президенты Юрий Тимошенко заявил, что ему предлагали миллионы долларов за снятие своей кандидатуры с президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире "Прямого".

"Сумма в 5 миллионов гривен – это не максимальная сумма, которую мне предлагали в течение всего времени, когда я выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Было более десяти попыток со мной переговорить. И суммы озвучивались в миллионах долларов. Стоит заметить, что только моему помощнику, через которого пытались повлиять на меня, предлагали 3 миллиона долларов", - рассказал кандидат.

В частности Тимошенко отметил, что на него оказывалось давление, были попытки запугивания, из-за чего он был вынужден обратиться в правоохранительные органы

"Предыдущим переговорщикам достаточно было просто сказать:" Извините, нет. Не обижайтесь – но нет". И им этого хватало. А в последнем случае человек давил слишком активно, не собираясь отступать, убеждал, запугивал. Я понял, что если этот человек не слышит никаких аргументов, то мне придется обратиться в соответствующие органы с заявлением, чтобы они защитили меня от этого шантажа и подкупа", - сказал Тимошенко.

Кроме того, кандидат рассказал, что часть от предлагаемой ему суммы нашли в машине лидера "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука.

"Когда человек, который хотел меня подкупить, задекларировал 5 миллионов гривен, и эти средства потом СБУ в момент ареста перечисляла, то оказалось, что не хватает суммы, эквивалентной 4500 долларов. Затем эти средства нашли в машине Тараса Костанчука во время обыска", - отметил Тимошенко.

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.

Как оказалось попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3115638
 
   
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Да ладно вам, этот честнейший человек всю жизнь копил 2,5 ляма на залог чтоб стать кандидатом и ни за какие деньги не откажется от такого.))
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Кстати оно на ток-шоу сказало что деньги одолжил у друзей
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И они ему одолжили. Бери, говорят, хрен с деньгами, главное, что ты достойный человек в кандидаты президента.
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Да кто он такой вообще ???? Со своим рейтингом на выборах 0,000001. Пару человек проголосует.
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в думе будет точно!бабдо легко отобьет!
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Хомячка посадили в клетку, очевидно по собственному желанию, купили ему билет, в смысле заплатили залог, посадили в автобус, и тут приходят пацаны и предлагают ему , сидящему в клетке в автобусе , отказаться ехать ...... и кто эту фигню придумал?
5 мільйонів - це не була максимальна сума хабара, яку мені пропонували, - Юрій Тимошенко - Цензор.НЕТ 5368
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политолухи Поросёнко. В эту компанию он пожлобился на нормальных
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на следующих выборах, беру кредит 2 лимона, регюсь на преза, беру взятку, снимаюсь - профит на карман!)))
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Норм идея, нужно только поменять данные паспорта.))
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Хороший план, только не забудьте вначале сменить фамилию на Тимошенко, а то кредит будет нечем отдавать😁
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Что ты такое? Хто ти є, бл... ну й... го н..й! От реально вибачте, других слів не знайшлось.
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ЦЕНА ЭТОМУ СОЕВОМУ ЧМАРЮ 3 КОПЕЙКИ В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ!
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Не понимаю, почему агрятся на этого чувака, а не на тех, кому настолько насрать на их выбор, что они не отличают/не хотят отличить два разных имени в бюлетне?
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его используют для обсирания Юльки. Вот это чмо говорит, что ему миллионы давали и намекает на Юльку, хотя никто и нихрена ему не давал, он их и в руках не держал.
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Пройдут выборы, сядет юра на крылцо, обхватит своё я....голову, а ту т ещё жена со своей пилой: - ГОВОРИЛА ТЕБЕ ЮРА, БЕРИ ДЕСЯТЬ ЛЯМОВ, БЕРИ... А ТЫ ДУРАК Я ЧЕЕеееСТНЫЙ... 😂😅😂
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Юра Тимошенко - то такое существо, к которому один вопрос " что ты такое и зачем?" и только мега даун не поймет место тимошенка юрасика первого сзаду. Дибил!
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Смотришь на этого дятла и видишь что у него лицо не обезображено интелектом
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Начнем с малого - откуда деньги на предвыборный взнос?
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Так деньги по его же словам внёс какой-то человек. Типа, сумасшедший альтруист решил пожертвовать немалым баблом ради претендента, чьи шансы равны нулю в квадрате. Уже ничего не стесняются...
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Насправді замовником цього хабаря може бути тільки Юля, бо Юрій частину голосів у неї забере. Для Юлі навіть 1% голосів може бути критичним і в 2 турі її не буде.
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Ага, а как насчет честных выборов без всякого забирания части голосов граждан Украины из-за их невнимательности. Откуда у этого чумака нашлись лишние деньги на взнос.
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Чесні вибори? Де ви їх бачили? Ясно, що гроші йому дали, але це може бути також Зеленський. Чому? Так зеленський зможе виграти.
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Юля почала рекламу раніше. Це все, що треба знати про "чесні вибори".
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240 000 избирателй перепутуют кандидатов? Соя, вы подсказали о двойнике?
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Ответ и не нужен. Хотел показать глупость ваших размышлений, ведущий себя как соя.
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Ты, кстати, осторожнее. Меня админ уже предупредил, что за лайки и использование кнопки "не спам" по отношению к комментариям, на которые жалуются порохоботы, будут баны или даже деактивация ника, хоть это и не предусмотрено правилами форума. Такие теперь тут порядки.
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сенкс.
нема страху. сам скоро деактивируюсь. 5 мільйонів - це не була максимальна сума хабара, яку мені пропонували, - Юрій Тимошенко - Цензор.НЕТ 4875 с такими правилами... та... ради Бога!
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готов!
видел эту истеричку-троллиху, потому и лайкнул 5 мільйонів - це не була максимальна сума хабара, яку мені пропонували, - Юрій Тимошенко - Цензор.НЕТ 4244
Всегда буду делать и говорить то, что считаю нужным.
Хай деактивируют ни за фиг.
Просто уже на 146% буду знать фсе про "свободу слова" и "демократию".... как-то так....
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пошел полайкал все его посты
а просто так, бо хочу 5 мільйонів - це не була максимальна сума хабара, яку мені пропонували, - Юрій Тимошенко - Цензор.НЕТ 7304
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если завтра не выйду, то знай 5 мільйонів - це не була максимальна сума хабара, яку мені пропонували, - Юрій Тимошенко - Цензор.НЕТ 4619
ну... и фиг с ним 5 мільйонів - це не була максимальна сума хабара, яку мені пропонували, - Юрій Тимошенко - Цензор.НЕТ 1300
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Мне всегда отвечают... А вот толку?
Ты прав.
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"Давали миллионы баксов"... а не проще было бы подкрутить рулевое... машина в кювете, а там Юра, как живой?
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Насколько петя отупел....такое откровенное фуфло...в одном ряду с "мальчиком в трусиках" убогих ты себе попутчиков выбрал петя.
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пожалел денег на нормальных политолухов
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Все достижение его жизни,это то что у него фамилия и инициалы совпадают с фамилией и инициалами Юльки)))Видающийся деятель))
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федька, ну нельзя такое димону-кацмотанконавту...
он же от злости еще в какой танк забьется и 2я попытка облить его солярой и вытащить
оттуда будет точно неудачной - бо растит димон задницу и харю не по детски...
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удивляет точность разсчётов, даже при спуске с парашютами, приземляется в радиусе одного километра.
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все еще идут испытания, насколько я понимаю....
и астронавты в том Драгоне полетят и разгонная ступень приземлится куда надо.
но.... после всех испытаний.
ето тока русня могла комарова в срань плохо завареную запихать и фитиль поджечь.
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Вы так пишете, как будто рогозин в одном ряду с этими американскими инженерами. Но это же совсем не так. Он, да и весь народ нарасиси по сравнению с ними даже не жалкий ремесленник, даже не неудачник-инженер, а просто пустое место.
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Черт побери, почему я не Ю. Тииошенко? Я бы даже поделился, если что, как в садике учили.
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Больше фамилии Тимошенко в новостях - больше рекламы Юле.
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верно конечно, но не Цензор, при всем к нему уважении, делает умы избиратей - тв каналы....
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Отбеливая косатую ботоксную старушку, юлеботы протупили, что в статье написано : жулькин бегунок-заноситель скрысятничал с 180 тыс баксов 4500 баксов! заныкал у себя в машине--думал, что пересчитывать не будут ----весь в свою патронессу)))
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До речі цей момент дійсно важливий, бо підкреслює наміри цього Костанчука. Зрозуміло, що такі гроші Костанчука могла дати лише Юля.
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Якщо б жулька почувалася впевнено зі своїм рейтінгом, то не пропонували хабарів, а так бабЮля нервує, боротьба буде за кожен голос, і Зе не знявся з виборів на користь Ю, К грає на 2 фронти.
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СБУ "слушала" конспиративную квартиру ФСБ, которая оказалась координационным центром по срыву выборов. Безмозглый Вазелин там засветился, и засветился не один, а с человеком из окружения Авакова. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1193872667453632&set=a.489054744602098&type=3&theater
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В Украине подорожает всё. Потому, что нифига не работает, а у Порошенко с Гройсманом руки как у снегоуборочной машины- гребут только к себе.
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Азаров: "Мы будем поддерживать всех кандидатов кто будет выступать против Порошенка. Главная задача не допустить Порошенка во второй тур". Відео https://www.facebook.com/groups/IsupportThePresidentPoroshenko/permalink/2106203049670435/
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киля ща спалил 28-29 катдидатов своей подписаной кацчистухой.....
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Для того, чтобы ктото попутал Юру с Юлей нужно Юре номерок выдать красивше юлькиного, поскольку по алфвавиту до Юры могут не дойти.
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Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией. Политический и государственный деятель Украины, премьер-министр Украины в феврале-сентябре 2005 и декабре 2007-марте 2010, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999-2001). Руководитель партии «Всеукраинское объединение "Батькивщина"» Тимошенко Юлія Володимирівна
https://myrotvorets.center/criminal/timoshenko-yuliya-vladimirovna/
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А что вам соевым остаётся, только волать о том, как вас сношают. Скоро соя будет орать: пьютин помоги!
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Сношают вас. А ти волай скільки тобі влізе, ні пьютін ані ***** вже нічим тобі не допоможе.
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Можно ссылочку на странички с медведчуком и трухановым на мифотворце?
Нет таких? Тогда с мифотворцем все ясно.
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Что прикольно, соевому Юре соевый сбушник предлагает бабло, а виновата как всегда Юлька за то, что фамилию не сменила.
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Я думаю что Юре уже столько дали "за фамилию", что перекупить его просто невозможно. Ведь мало взять! Нужно еще и умудриться сохранить взятое и тут кидалово первого (основного) заказчика ну очень плохо закончиться. Вот сейчас за сдачу взяткодателей получит премию "за честность" и все - на старость уже заработал. На следующих выборах Юльки уже точно не будет, так что больше денег не поднять. Это в последний раз. Хотя может "изгальнуться" и шустро сменить ф.и.о. Чем черт не шутит?! На следующие выборы этому провокатору как раз 64 будет - можно "балотироваться".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины5 миллионов - не максимальная сумма взятки, которую мне предлагали, - Юрий Тимошенко
 
 
 
 
 
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