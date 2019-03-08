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 5 миллионов - это не была максимальная сумма взятки, которую мне предлагали, - Юрий Тимошенко

Кандидат в президенты Юрий Тимошенко заявил, что ему предлагали миллионы долларов за снятие своей кандидатуры с президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире "Прямого".

"Сумма в 5 миллионов гривен – это не максимальная сумма, которую мне предлагали в течение всего времени, когда я выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Было более десяти попыток со мной переговорить. И суммы озвучивались в миллионах долларов. Стоит заметить, что только моему помощнику, через которого пытались повлиять на меня, предлагали 3 миллиона долларов", - рассказал кандидат.

В частности Тимошенко отметил, что на него оказывалось давление, были попытки запугивания, из-за чего он был вынужден обратиться в правоохранительные органы

"Предыдущим переговорщикам достаточно было просто сказать:" Извините, нет. Не обижайтесь – но нет". И им этого хватало. А в последнем случае человек давил слишком активно, не собираясь отступать, убеждал, запугивал. Я понял, что если этот человек не слышит никаких аргументов, то мне придется обратиться в соответствующие органы с заявлением, чтобы они защитили меня от этого шантажа и подкупа", - сказал Тимошенко.

Кроме того, кандидат рассказал, что часть от предлагаемой ему суммы нашли в машине лидера "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука.

"Когда человек, который хотел меня подкупить, задекларировал 5 миллионов гривен, и эти средства потом СБУ в момент ареста перечисляла, то оказалось, что не хватает суммы, эквивалентной 4500 долларов. Затем эти средства нашли в машине Тараса Костанчука во время обыска", - отметил Тимошенко.

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.

Как оказалось попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3115638
 
 
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Сегодня верят про вклады,вчера верили про освобождение Донбасса за две недели и посадку двух друзей,про доллар по десять гривен и зарплату солдатам по тысяче в день. 5 мільйонів - це не була максимальна сума хабара, яку мені пропонували, - Юрій Тимошенко - Цензор.НЕТ 1037
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Ринат Амедов - я допусти верю...

Чел достойный... - вытаскивает добрбатов из под ареста ... - ходит по судам все время...
Да и в его биографии ничего не достойного нет... - даже совсем наоборот...
Так что он не олень...
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Лео ты же не порохобот, надеюсь ты понял о чем я.
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Ринат Амедов - я вообще ни чей...

А мужик этот достойный.....- мое вот такое мнение....
Твое что он олень...., потому что Юльке перешел дорогу....
Ну и все на этом.....
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Получается он топит за пороха, кто он после этого.
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Я тоже думаю, что с фамилией Тимошенко это совпадение и этот достойный мужик просто сам случайно решил податься в президенты
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Странно. То, что опубликовал цензор об этом юрии, так он чистой воды авантюрист, где его только не носило.
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Пэтя подбирает себе уродов уникальных,просто один клеще другого.
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ЭТО ПОДСАДНУЮ УТКУ , КОТОРУЮ СЕЙЧАС АКТИВНО ПИАРЯТ СОЕВЫЕ ЧМЫРИ , ДАВНО ПОРА ПОСАДИТЬ НА КОЛ !
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Больше шрифт используй тебя не видно!
Вы о нём ничего не знаете судите чисто на рефлексах. Оно и понятно с вашей предвыборной промывкой мозгов олигархами. Это достаточно известный человек в правильных кругах, борется с судейским безпределом... Освобождает добровольцев, атошников от сфабрикованных по сепарским наклёпам дел... Сам бывший доброволец, но кому это интересно... Ведь все знают это Петя...
Видос от 21 февраля.
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/vb.100001666240285/2093719824026872/?type=2&theater

5 миллионов - это не была максимальная сумма взятки, которую мне предлагали, - Юрий Тимошенко - Цензор.НЕТ 9183
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"то не хватает суммы, эквивалентной 4500 долларов Источник: https://censor.net.ua/n3115638" скрысятничал, взял процент!! какой шакал! 5 миллионов - это не была максимальная сумма взятки, которую мне предлагали, - Юрий Тимошенко - Цензор.НЕТ 2395
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Этого долбаного шантажиста на поводке у соевого хряка нужно было не покупать а кастрировать бесплатно.
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Так-так... Уже становится веселее. Кто-то явно читает и анализирует ИНЕТ. Даже подозреваю- какая контора. Никто не поверил в эту смехотворную, по меркам ставок- сумму- сраных 4 ляма гривен. Чувачка подправили. Он запел уже о миллионах долларов. А куда ему деваться?! Ставки сделаны. При этом- явно не им сделаны.
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Везде ушки Жульки безбудочной торчат.
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Смотрел только что по телевизору.На всех он обиделся.
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Редактор, признавайся, хто тобі замовив оцю лабуду.
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Ой Юра не гони , ты столько не стоишь ... 5 миллионов - это не была максимальная сумма взятки, которую мне предлагали, - Юрий Тимошенко - Цензор.НЕТ 5799
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Что бы не сделала соя, это ей не поможет. Рейтинг мальдивского главнокомандующего рухнул окончательно и бесповоротно - мародерство во время войны собственного военного бюджета украинцы не простят. В понедельник будут новые цифры - и барыги начнут искать себе новые места, т.к. БПП и НФ обречены.
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Та мародерство то фигня, просто еще один повод, они так и не поняли ничего.
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Я так понимаю, предлагали все кроме естественно Пети)
Топить так топить)))
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Честный парень альтруист. Мало того, что почувствов в себе президентские амбиции, потратил все свои сбережения на залог в 2 с половиной миллиона, так ещё и взятку не взял! Значит среди кандидатов все таки не один неагент путина, а два! Петр Алексеич и Юрий Владимирович!
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І чисто случайно виявився теж Ю.В. Тимошенко. Ага,вірю.
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Взятку могут предлагать чиновнику (либо другому ответственному лицу) за ненадлежащее исполнение обязанностей. У Юрия есть какие-то обязанности участвовать в выборах? Нет, это его право. Может ли человек ограничить себя в правах за материальное вознаграждение? Конечно. Не вижу состава преступления.
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Когда Пэтро выиграет выборы, Жульке найдут казенную будку, она своей не построила.
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Адреса її будки відома. Качанівка. Але Педро милосердна людина, може прилаштує жулю в якесь ПТУ нешляхентих дівчат училкою суспільствознавства і політології.
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Петр Алексеич верный ученик и последователь Виктора Януковича! Посадит заразу не хуже своего шефа!
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Да ладно! Он сам кого хочешь научит!
Янек по сравнению с Петей жалкий шапочник.
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Дряни хуже этого клоуна,лично я не встречал,мерзавец он законченный.
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Навіщо взагалі він йшов в президенти,не було куди діти 2.5 млн?
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Ёшкин кот, порошенковский продажный " ветеран " пошёл чисто техничным кандидатом исключительно для того, чтобы отобрать часть голосов от Тимошенко Юлии Владимировны. Грязнейшая и разщитана для тупых технология АП. И тут всплывает ещё и " скандал" который тоже, скорее всего разыгран той же АП. Но нет, нужно мусолить эту темку, отвлекать внимание от истории Укроборонпрома с убытками миниум в 250 лямов баксов
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Что оно из себя стоит, да кому оно нужно. Кусок дерьма которому если повезет удастся оторвать пару десятых процента за счет невнимательных людей.
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Все адекватные понимают, что он де факто на хер никому не нужен и единственное его задание, это технологически запутать электорат Тимошенко и отобрать ее голоса... И я уверен на 100% что команда хенерала Педро уже нормально ему отстегнула за такую аферу на кануне выборов, так что было, как минимум, тупо со стороны команды Юльки пытаться перекупить его... 5 мільйонів - це не була максимальна сума хабара, яку мені пропонували, - Юрій Тимошенко - Цензор.НЕТ 2059
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Юрий прячься!!! порохня тебя завалит, чтобы на Юлю повесить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины5 миллионов - это не была максимальная сумма взятки, которую мне предлагали, - Юрий Тимошенко
 
 
 
 
 
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