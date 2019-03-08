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Все про:Закарпатье (1541) наркотики (1468) Аброськин (499)

 Банда наркоторговцев ликвидирована на Закарпатье, задержано 6 человек, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что на Закарпатье ликвидирована банда наркоторговцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин подчеркнул: "Несколько месяцев назад мы начали первые шаги по реформированию управления противодействия наркопреступности в Закарпатской области.

И уже сегодня, именно 8 марта, в ходе проведения специальных мероприятий были задержаны члены преступной организованной группы, наладившей из Венгрии поставку и сбыт метамфетамина.

В настоящее время задержаны 6 членов группы, идут розыскные мероприятия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Этническая группировка наркоторговцев задержана в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО

Банда наркоторговцев ликвидирована на Закарпатье, задержано 6 человек, - Аброськин 01
Банда наркоторговцев ликвидирована на Закарпатье, задержано 6 человек, - Аброськин 02
Банда наркоторговцев ликвидирована на Закарпатье, задержано 6 человек, - Аброськин 03
Банда наркоторговцев ликвидирована на Закарпатье, задержано 6 человек, - Аброськин 04

Источник: https://censor.net.ua/n3115637
 
   
 Топ комментарии
 
Ликвидирована - это если бы их сразу расстреляли, а так, просто временно задержаны, до тех пор, пока не откупятся
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а если не блатной, то по простому
пиковые в Киеве балдеют под чичиковскими 0095 и х ложили на этих ссыкунов
лизгинку чичетят на михайловской, перед церквой
лезут к лягавым в контору, а потм падают как шныри, на пузо и кричат
меня бьют, спасите власти
чурки скоро в арене халдеев заставаят только на чурбанском обслуживать
сич - ссыкуны
таких просто посылают нах, и те идут с низконаклонянной башкой
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Ликвидирована - это если бы их сразу расстреляли, а так, просто временно задержаны, до тех пор, пока не откупятся
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Так я тоже сначало обрадовался - расстреляли! А так их пожурят и выпустят.
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цыганва е..нная кругом они работать хер хотят ток шару
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А где в статье указано, что это цигане?
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И про банду "ликвидирована":
Директор "Спецтехноекспорта" Владислав Бельбас и еще двое бывших высокопоставленных сотрудников предприятия были освобождены из Лукьяновского СИЗО Киева под залог.

Об этом сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме Бельбаса на свободу вышли экс-глава этой компании Павел Барбул и бывший директор департамента Денис Панасенко.
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Аброськин подчеркнул: "Несколько месяцев назад мы начали первые шаги по реформированию управления противодействия наркопреступности в Закарпатской области. Источник: https://censor.net.ua/n3115637

За несколько месяцев поймали 6 человек, я бы сказал - не густо!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБанда наркоторговцев ликвидирована на Закарпатье, задержано 6 человек, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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