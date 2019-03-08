 Банда наркоторговцев ликвидирована на Закарпатье, задержано 6 человек, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин подчеркнул: "Несколько месяцев назад мы начали первые шаги по реформированию управления противодействия наркопреступности в Закарпатской области.

И уже сегодня, именно 8 марта, в ходе проведения специальных мероприятий были задержаны члены преступной организованной группы, наладившей из Венгрии поставку и сбыт метамфетамина.

В настоящее время задержаны 6 членов группы, идут розыскные мероприятия".

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