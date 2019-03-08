 Банда наркоторговцев ликвидирована на Закарпатье, задержано 6 человек, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин подчеркнул: "Несколько месяцев назад мы начали первые шаги по реформированию управления противодействия наркопреступности в Закарпатской области.
И уже сегодня, именно 8 марта, в ходе проведения специальных мероприятий были задержаны члены преступной организованной группы, наладившей из Венгрии поставку и сбыт метамфетамина.
В настоящее время задержаны 6 членов группы, идут розыскные мероприятия".
пиковые в Киеве балдеют под чичиковскими 0095 и х ложили на этих ссыкунов
лизгинку чичетят на михайловской, перед церквой
лезут к лягавым в контору, а потм падают как шныри, на пузо и кричат
меня бьют, спасите власти
чурки скоро в арене халдеев заставаят только на чурбанском обслуживать
сич - ссыкуны
таких просто посылают нах, и те идут с низконаклонянной башкой
Директор "Спецтехноекспорта" Владислав Бельбас и еще двое бывших высокопоставленных сотрудников предприятия были освобождены из Лукьяновского СИЗО Киева под залог.
Об этом сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.
Кроме Бельбаса на свободу вышли экс-глава этой компании Павел Барбул и бывший директор департамента Денис Панасенко.
За несколько месяцев поймали 6 человек, я бы сказал - не густо!