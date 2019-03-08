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Все про:Путин (24631) рейтинг (1188) Россия (72223) социология (383)

 Рейтинг Путина установил в РФ новый антирекорд

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину снизился до рекордных 32%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные рейтинга, обнародованные 7 марта Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным центра, уровень рейтинга снизился по среднему значению за неделю с 25 февраля по 3 марта.

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"Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский (лидер "ЛДПР" - ред.): 24,5% не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. Вторая и третья позиции в списке - у Сергея Шойгу (глава Минобороны РФ - ред.), - 14,6%, Сергея Лаврова (глава МИД РФ - ред.) – 13,4%", - сообщили во ВЦИОМ.

Рейтинг партии Путина "Единая Россия" за последнюю неделю находился на уровне 35,4%, у КПРФ – 15,3% поддержки населения, у ЛДПР – 11,4%, у "Справедливой России" – 6,1%.

"Показатель одобрения деятельности президента составляет 64,3%, премьер-министра и правительства РФ - 36,5% и 40,8% соответственно", - отметили социологи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115636
 
   
 Топ комментарии
 
Хрін їм печений, а не зміна Петра біля руля Рейтинг Путіна встановив у РФ новий антирекорд - Цензор.НЕТ 5498
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завтра по первому- "Рейтинг Путина установил в РФ новый рекорд!"
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кацапне через жопы доходит только
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Значить скоро ***** скаже Шо Апять руЗЗЬГоізЬичних ущімляють прАклятиЄ бандьЄрАвци, так зразу вата Апять буіть еВо любить...
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По тем же причинам,что в РФ целыми днями про Украину!- и каких им ещё,бл@ь передач не хватает!?
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Весенний з̶р̶а̶д̶о̶ энцефалит

Когда иксодовый клещ, реагируя на тепло, прыгает с ветки на жертву, это тактика или стратегия? Это ни то и ни другое. У клеща и мозга то нет, а есть только цепочка ганглиев, где эта программа записана уже миллионы лет назад. И она работает, раз клещи до сих пор не передохли с голоду.

"Провокация должна вестись с обеих сторон" - начертал генерал Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ. Это стратегия или тактика? Нет. Это то же самое, что и поведение иксодового клеща - инстинкт паразита. Ослабить всех: США, Францию, Германию, Украину, всех, до кого можно дотянуться, для того, чтобы выжить. Расследования во многих странах и череда событий в нашей стране показывают, что это так.

Если вы ждете нападения путина, расслабьтесь. Он напал на нас еще в 2003, когда навязал нам искусственное разделение страны на юго-восток и северо-запад. Именно тогда был заложен фундамент всех событий 2013-14 годов. Сейчас он просто выбирает момент, когда сможет с максимальной эффективностью применить против нас свою недоделанную армию.

Разделение и разжигание внутреннего конфликта срабатывает везде. В США отношения между сторонниками демократов и Трампа примерно такие же, как у нас между "порохоботами" и "зрадофилами". Американцы сами в ужасе от этого, у них уже со времен Гражданской войны, в середине 19 века, не было такой взаимной вражды.

Чего хотели французские "желтые жилеты"? Оказалось, большинство из них было не способно сформулировать какие-то разумные требования, но жечь автомобили и бить витрины им это не помешало. Аналогичная ситуация была в Британии, при голосовании за Брекзит. Это все работа иксодового клеща из Кремля и его "высокоинтеллектуального" начштаба.

Да, некоторые работают на Кремль за деньги. Трудно скрыть этот факт, поэтому их имена нам известны. Но, большинство поддалось влиянию примитивного паразита-кровососа, и продолжает работать на него безвозмездно, то есть даром.

Рейтинг Путіна встановив у РФ новий антирекорд - Цензор.НЕТ 9029
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не треба трамадолом зловживати и метадоном, а то галюцінації.
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ти такий знавець - сам куштував чи в інтернеті видряпав інфу?
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Ну, 100 - не 100, а как для пятого года войни, вполне некислий. Особенно в олигофренических юго-западних областях "нашей необ"ятной родини" ) "Вилль-куль! Виль-куль!"
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з мінусом, але вже особливо лякливий заспамив, фобія, бачите
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Мне абсолютно по барабану все что происходит в РФ. Это никак не влияет на тот факт что кацапы реально долбанутые и подлежат изоляции как особый вид мудаков. Будет там *****, ***** 2, ***** 3 или ***** 4 никак не отразится на отношении к "епнутой бензоколонке". Решение принято. Они лезут, а мы посылаем их нах и изолируем поганцев за поребриком. И так до возвращения хапнутого и выплаты репараций всем пострадавшим от долбодятлов. Всех убивать не стоит так как в конце кто то ж должен расплатиться....
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Зато в космос летаем , ядерных ракет море .А в Люксембурге малюсеньком что ? Кацманавтов нет, ракет нет , армии и флота нет ( зачем им флот , если моря нет ха-ха -ха ). А что есть ? Жалкие 90 000 долларов США среднедушевого дохода на одного несчастного жителя. Несчастные...
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Вы ошибаетесь! В Люксембурге есть торговый флот, кстати- немаленький, для такой малютки-страны: более 2 миллионов тонн дедвейта! Чес слово. Я сам, в течение 6 месяцев контракта, в 2002-м году, работал под их флагом. Даже где-то, до сих пор есть паспорт моряка Люксембурга.
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Кстати и спутников в космосе у Люксембурга очень много. По крайней мере они числятся под его флагом, возможно как и флот
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имелся в виду военный флот ,к остальному нет претензий ?
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Никаких претензий у меня не было и нет. Я сам не знал, до смены флага на Люксембургский, что такое возможно. Однако! Небывалое- бывает. А о военном- вы просто не уточнили.
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Он имел в виду военно - морской флот. А в маленьких странах, большие торговые флота скорее правило. Вы это и сами должны знать.
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Мда...Умом кацапа не понять.На сайте ВЦИОМ:поддержка *утина-26%,а поддержка деятельности Президента-64%.***,скажите кацапам,что ***** и есть их президент,а то как-то несовпадос какой-то...
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нет. плугавый недомерок для мордвы и прочей русни кхан и тсар, и конечно педофильное божество.
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Люляботы совсем обезумели, бросились ровнять рейтинг ***** с рейтингом Порошенко...подкацапники думают что в Украине рейтинг президента должен быть как у сцаря на РаБсее не меньше 86%. Насколько ж электорат Люли и клоуна ментально близок к кацапам -- один нарот, не иначе.
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*****...Насколько же россейские алени-почитатели кремлевского ху..ла похожи в своей умственной одаренности с почитателями соево-бобовых...
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Почему то прочитав это, почти все еще минуты две будут это повторять. Рейтинг Путіна встановив у РФ новий антирекорд - Цензор.НЕТ 3136
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" Если рейтинг вдруг упал, не ленись, проверь подвал "

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Капительман (тимошенко), Зеленский, Бойко,Мураев должны знать что Украинский Народ не позволит вам превратить всю Украину в ДНР,ЛНР!!!
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че снизился до 99,99999? что за дебильная новость..
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Напрасно россияне кочевряжатся, нужно верить! А то Петя нападэ!
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и пустит воду через скк на крысм? сделает украинскую электрику и газ для крысьчан бесплатной?
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Ну тепер я спокоен, а то б ночь не спал, все гадал как там рейтинг путина. Даешь больше неовостей про рф!
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Якщо так низько впали рейтинги, значить куйло гтується ще кудись посунутися. Вже україни росіяни нажерлися, рейтинги падають.
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Не понятно как можно судить о мнении людей по рейтингу в стране дураков...
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у путіна два варіанти, або війна з Білоруссю, або серія терактів в растіковій федерасці
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Беларусь фактически оккупирована мацковией ,зачем ещё воевать ?
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Серiя терактів не допоможе. Війна з Белорусю? Навряд,самі в ру3и впадуть (можливо!).
От тож і називається "російський кентавр"- це коли жопа з обох сторін.
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Кто убил Катю Гандзюк??
Куда дел "оборонные"деньги Барыга??в Панаме??
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Нужна срочно маленькая,но победоносная войнушка!
Войны есть,но какието неправильные,не победоносные.
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