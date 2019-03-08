 Рейтинг Путина установил в РФ новый антирекорд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные рейтинга, обнародованные 7 марта Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным центра, уровень рейтинга снизился по среднему значению за неделю с 25 февраля по 3 марта.
"Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский (лидер "ЛДПР" - ред.): 24,5% не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. Вторая и третья позиции в списке - у Сергея Шойгу (глава Минобороны РФ - ред.), - 14,6%, Сергея Лаврова (глава МИД РФ - ред.) – 13,4%", - сообщили во ВЦИОМ.
Рейтинг партии Путина "Единая Россия" за последнюю неделю находился на уровне 35,4%, у КПРФ – 15,3% поддержки населения, у ЛДПР – 11,4%, у "Справедливой России" – 6,1%.
"Показатель одобрения деятельности президента составляет 64,3%, премьер-министра и правительства РФ - 36,5% и 40,8% соответственно", - отметили социологи.
Когда иксодовый клещ, реагируя на тепло, прыгает с ветки на жертву, это тактика или стратегия? Это ни то и ни другое. У клеща и мозга то нет, а есть только цепочка ганглиев, где эта программа записана уже миллионы лет назад. И она работает, раз клещи до сих пор не передохли с голоду.
"Провокация должна вестись с обеих сторон" - начертал генерал Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ. Это стратегия или тактика? Нет. Это то же самое, что и поведение иксодового клеща - инстинкт паразита. Ослабить всех: США, Францию, Германию, Украину, всех, до кого можно дотянуться, для того, чтобы выжить. Расследования во многих странах и череда событий в нашей стране показывают, что это так.
Если вы ждете нападения путина, расслабьтесь. Он напал на нас еще в 2003, когда навязал нам искусственное разделение страны на юго-восток и северо-запад. Именно тогда был заложен фундамент всех событий 2013-14 годов. Сейчас он просто выбирает момент, когда сможет с максимальной эффективностью применить против нас свою недоделанную армию.
Разделение и разжигание внутреннего конфликта срабатывает везде. В США отношения между сторонниками демократов и Трампа примерно такие же, как у нас между "порохоботами" и "зрадофилами". Американцы сами в ужасе от этого, у них уже со времен Гражданской войны, в середине 19 века, не было такой взаимной вражды.
Чего хотели французские "желтые жилеты"? Оказалось, большинство из них было не способно сформулировать какие-то разумные требования, но жечь автомобили и бить витрины им это не помешало. Аналогичная ситуация была в Британии, при голосовании за Брекзит. Это все работа иксодового клеща из Кремля и его "высокоинтеллектуального" начштаба.
Да, некоторые работают на Кремль за деньги. Трудно скрыть этот факт, поэтому их имена нам известны. Но, большинство поддалось влиянию примитивного паразита-кровососа, и продолжает работать на него безвозмездно, то есть даром.
От тож і називається "російський кентавр"- це коли жопа з обох сторін.
Куда дел "оборонные"деньги Барыга??в Панаме??
Войны есть,но какието неправильные,не победоносные.