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 Суд оставил под стражей четверых фигурантов дела об убийстве черкасского журналиста Сергиенко

8 марта Городищенский райсуд Черкасской области оставил под стражей фигурантов дела об убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Романа Недыбалюка и Виктора Горбенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает INSIDER.

Издание отмечает, что срок действия меры пресечения в виде ареста без права залога истекал 6 марта. Ходатайство о продлении срока ареста суд рассматривал два дня. В совещательной комнате судьи находились с 19.00 четверга, 7 марта, до 16.00 пятницы, 8 марта.

Все это время в суде оставались активисты, которые хотели услышать решение суда.

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Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.

Источник: https://censor.net.ua/n3115633
 
 
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НАглое, жестокое убийство организованное местными князьками, должно быть заокончено огромными сроками.
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Бандитського плану вбивства ці. Слабка протидія знизу. Клас злодіїв є - він зверху, а клас борців за свободу відсутній. Результат убогості, мабуть.
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Удивительно, почему этих замечательных людей до сих пор не освободили?
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Ну не знаем... Сегодня суд оставил, а завтра суд отпустил.
Наши суды живут по своим законам, нам не ведомым, и общего с правом и справедливостью - ничего не имеющим.
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Дополнение для новости ниже! богданчика потеряли и сунули другого для торжественного захоронения, а сам виновник торжества закопан, как хирургические отходы
https://www.youtube.com/watch?v=jw8ewbxgalM
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хероя выбрали для патриотического спектакля и такой косяк

Суд оставил под стражей четверых фигурантов дела об убийстве черкасского журналиста Сергиенко - Цензор.НЕТ 4921
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Пять лет толкут воду в ступе. А ведь это даже не воровство - убийство, причем на виновников сразу указали. И ничего. Гнилая правоохранительная система, начиная с мусоров и заканчивая судьями.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд оставил под стражей четверых фигурантов дела об убийстве черкасского журналиста Сергиенко
 
 
 
 
 
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