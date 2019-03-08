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Все про:мера пресечения (37) Спецтехноэкспорт (5) Бельбас (1)

 Директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас и два экс-сотрудника, подозреваемые в финансовых махинациях, вышли из Лукьяновского СИЗО под залог

Директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и двое экс-чиновников предприятия вышли из Лукьяновcкого СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "5 каналу" сообщили в пресс-службе компании 

Вместе с Бельбасом на свободу вышли предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.

Соломенский районный суд Киева 6-7 марта избрал меры действующему и четырем бывшим должностным лицам "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показывают рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия

. Для всех определили арест с возможностью залога, и лишь одному из фигурантов - домашний арест.

Читайте также - Следственные действия в отношении чиновников "Спецтехноэкспорта" не связаны с расследованием о хищениях в оборонке, - "Укроборонпром"

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115631
 
 
 Топ комментарии
 
Откуда залог и кто его внес.Фсбу ау,или вы только на Михо заточены.
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Руки рубать будем.Цитаты великих балаболов.
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«Порошенко знал, что Гладковский ворует. Знал, мучился и даже ночами рыдал в подушку»
Представляете себе?
Порошенко знал, что Гладковский ворует. Знал, мучился, видимо даже ночами рыдал в подушку, но ждал, когда следствие поставит точку в этом деле. А пока ждал, не трогал Гладковского, позволял ему воровать дальше, чтобы не вспугнуть птичку, видимо. Вернее, свинку.

https://goo.gl/E4YmyG
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Откуда залог и кто его внес.Фсбу ау,или вы только на Михо заточены.
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Залог - это честно заработанные денюжки.
Клиент 300 лет ничего не ел, ни пил, все копил.
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«Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским.
Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Документом вводится запрет для всех государственных структур на какие-либо действия, которые могут повлечь за собой признание де-юре или де-факто суверенитета России над полуостровом. Вместе с тем в законопроекте прописано право президента США на исключения в том случае, если глава государства решит, что это в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.»
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після відміни статті за незаконне збагачення вже немає ніякого сенсу, хто вніс заставу і звідки гроші. Відміна цієї статті амністувала і легалізувала в Україні всі капітали сумнівного походження станом на вчора і до сьогодні. І так триватиме доти, поки не буде прийнятий новий закон про безпідставне збагачення і сумнівні доходи. І то, новий закон не буде мати зворотньої сили, тобто на сьогодення наприклад від не буде діяти . Тобто сьогодні плати скільки хочеш, декларуй чи не декларуй будь-які кошти і майно - ніхто не має право за це запитати чи осудити, чи наприклад звідки взялися ці кошти.
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Руки рубать будем.Цитаты великих балаболов.
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Ну ниче. Пускай еще три недели погуляют. Потом Петя не то что их крышевать не сможет а и сам в бега подастся
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«Порошенко знал, что Гладковский ворует. Знал, мучился и даже ночами рыдал в подушку»
Представляете себе?
Порошенко знал, что Гладковский ворует. Знал, мучился, видимо даже ночами рыдал в подушку, но ждал, когда следствие поставит точку в этом деле. А пока ждал, не трогал Гладковского, позволял ему воровать дальше, чтобы не вспугнуть птичку, видимо. Вернее, свинку.

https://goo.gl/E4YmyG
😢
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Экс-глава Укрспецэкспорта рассекретил финансовые схемы Порошенко
https://goo.gl/YCy4db
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Я так понимаю к Свинарчурам вообще вопросов нет, отгребут как обычно мелкие шестерки.
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Если Свинарчуку отрубить руки, то эти руки будут красть еще 20 мин
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Конешно можно "строить успешный бизнес", если ГОСбанк даёт тебе миллиардный кредит под 1 процент , а то и под одну десятую процента годовых.
Если ты -- президент и у тебя нет совести.
о разграблении государственного разграбление УкрЭксимБанка Порошенко-Свинарчуком

https://www.youtube.com/watch?v=0uNXRQTAK0U
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"Как роса на солнце" - то бишь, сами собой? Это вряд ли...
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Пусть "чесный" резидент просто опобликует,где его окружение проводит праздник.Почему ж не в Украине.
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руда переможниця покриває кучерявого переможеного ... символічно !
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Юля по масті ЧОРНА.
Подивіться її фото комсомольської пори.
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Просто вопрос - верите, у вас такое тоже будет (задумаитесь о корупцие - я думаю, в принцыпе отсуствует)

Госсекретарь Министерства сообщения покидает пост, как ему "урезали" зарплату

После уменьшения размера заработной платы госсекретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш принял решение покинуть занимаемый пост.
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Израиля не было 2000 лет, но уже 70 лет как он есть и борется за своё существование, когда вокруг все враги. И столько же будет бороться, пока соседи не привыкнут. У Израиля свой ВПК, намного мощнее нашего и без ОПГ Порошенко-Свинарчуков у них всё получается. И у нас без них всё будет ОК!

Директор "Спецтехноекспорту" Бельбас і два екс-співробітники, підозрювані у фінансових махінаціях, вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу - Цензор.НЕТ 8931
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аха, болит что порох возрождает армию, болит и бомбит и это хорошо, так и должно быть.
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это как???
гастрабайтер?
тем шо вор с подельниками крадет везде?
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что понимаешь под словом гастербаитер, кстати не зависимо от твоего пояснения, это лучше чем отприск окупанта скулящии о вяликой раисие
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нееее)))
это ты подлабузник и гастрабайтер, от слова гастроном
ты рекламируеш вора и своего кумира
ты тут среш на ветках и пытаешся своим имбицильным пердежом переубидить украинцев в том
шо кондитер - вор
я не менял ни родину ни фамилию
аргументов у тебя - не больше чем у сифилисной проститутки, по поводу откуда гной
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ты по ходу немношко переотмечал 8 марта, хе, а как ты себя выдал что ты отприск окупанта, на раз-два вас лишнехромосом можно об палец обмотать - ведь начал ты оправдыватся, хоть в тексте я сравнил две категории а не тебя - палишся ватан, палишся.
всё свободен, нет желание сегодня с пяной ватой дискутировать.
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жаль ты прячешся
как жывотное в стаде
а так, покалякали бы)))
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Ну и где рекция Пэпа?Вот эта вся фуйня-это все плоды его разрекламированной судебной реформы.В США все эти Барабасы сели бы лет так на 250 с конфискацией майна,а у нас выпустили под залог.Потом когда все утихнет,залог снизят на пять копеек,и по итогу дадут в лучшем случае условный срок.Или вообще оправдают как Кернеса(оказывается он патриот ,а я думал,что сепар).Еще он во всю топит за Пэцю.
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Сажать нада весь Кабмин, там все при деле
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Кабмін + всю АП + верхівку ВР і більшість влади на місцях ... тільки тоді можна щось змінити
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набу это евробляхеры? Так если она попадет к ним в руки то никаких производств открывать не придется. сразу ее отреформируют мыролюбно.
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Клан Порошенко: в сеть слили весьма конфиденциальные документы. ФОТО.

Кто такой Свинарчук-Гладковский и как клан Порошенко пытался захватить власть в 2006 году, а потом удачно в 2014 году

В сеть слили секретные данные о том, кто такой Свинарчук-Гладковский и как клан Порошенко пытался захватить власть в 2006 году, а потом удачно в 2014 году.

Многие будут плакать узнав правду о том, кого мы привели к власти в 2014 году путем собственной крови, собственного самопожертвования, собственными смертями и верой в светлое будущее по идентичным заповедям пролетариата.

Этот клан отличается подлостью, абсолютным пренебрежением к украинскому народу, наглостью, дерзостью и нечеловеческой жестокостью по отношению к простым людям.

Очень удобно занимать государственную должностью под одной фамилией, и вести свой бизнес под другой, особенно еще при этом имея в кармане дипломатический паспорт тропического оффшорного государства. Если вдруг тебя в чем-то уличат и решат привлечь к ответственности, то можно будет воспользоваться сложившейся неразберихой, и первым же рейсом улететь в любую безопасную страну мира.

Об этом пишут осведомители в сети
[Клан Порошенко: в сеть слили весьма конфиденциальные документы. ФОТО]: Посмотри! http://ua24ua.net/klan-poroshenko-v-set-slili-vesma-konfidentsialnie-dokumenti-foto/

🙄
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кто бы сомневался, при чем руки на месте
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Куча друзей на фронте говорят,что не проголосовав за петю мы их предаем.Вас предало одно рыговское чучело..
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Наверное у каждого из этих перцев, есть свой "тревожный чемоданчик" с баблом, поэтому они так и быстро - под залог ....
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Невижу Я гаранта президентом -- хочеться верить что все разберут и каждый получит по заслугам !!! Срок конфискацию и вернуть все до копейки в бюджет Директор "Спецтехноекспорту" Бельбас і два екс-співробітники, підозрювані у фінансових махінаціях, вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу - Цензор.НЕТ 9079
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А размер залога и не указали. Украли 55 миллионов (это только из выясненых), а залог какой нибудь миллион. Теперь погуляют до суда (если он вообще будет) где их наш "самый гуманный суд в мире" оправдает и еще присудит компенсацию чувакам за пропуск на работе и маральнавый ущерб. Отакая барьба с карупцыей и "жыты па новаму"
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Сей час члены секты порошенко нам расскажут что виноват клоун Зеленский.
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Порошенко может и знает, а виноват Зеленский ）））
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Коррупция на военных заказах: откуда деньги на откаты - новые доказательства
На этой неделе «взорвалось» журналистское расследование коррупции на военных заказах, к которой причастны высшие должностные лица государства и их семьи. На самом деле это даже не вершина айсберга.

Такое убеждение высказал около часа назад в Фейсбуке оппозиционный политик Андрей Сенченко.

Значительная часть оборонного бюджета страны на 2019 уже запланирована к хищению.

Привожу только отдельные вопиющие примеры.

Государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс состоит из кунга, в котором смонтированы бак для воды на 500 литров, четыре душевые кабины, две стиральные машинки, обогреватель и генератор.

Сколько это может стоить? Максимум 50-60 тысяч долларов или примерно на уровне 1,5 миллиона гривен за один комплекс.

За сколько его собираются поставлять армии? Держитесь: за 9 миллионов гривен или 333 тысячи долларов США за единицу! В шесть раз дороже!

И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!
Но и это еще не все.

Лично Верховный Главнокомандующий Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в Государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров «Лань» по цене 3,8 миллиарда (!!!) гривен или 140 миллионов долларов за единицу.

В тему:

- Завод Порошенко делает бракованные бронекатера для ВМС Украины

- «Порошенковские катера никому на хрен не нужны» - комбат
Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, который имеет 76-мм пушку, 8 противокорабельных ракет NSM (с дальностью стрельбы 180 км) и оснащен современной системой управления боем и обмена информацией с кораблями НАТО DCN Senit 2000, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 миллионов долларов.

То есть, лично Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ее Вооруженными Силами пытаются только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год.

Именно для финансирования таких коррупционных сделок недавно состоялась манипуляция с зарплатой военнослужащих Вооруженных Сил и других вооруженных формирований.

По указанию Петра Порошенко правительство Гройсмана привязало денежные выплаты военнослужащим в 2019 году не к прожиточному минимуму, установленному на 1 января 2019 года, а к установленному на 1 января 2018 года.

В правой колонке таблицы каждый военнослужащий Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований может увидеть сумму, которую ему каждый месяц не додают для того, чтобы сэкономить деньги на коррупционные сделки Петра Порошенко и его подельников.

https://goo.gl/kACLKL
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Якщо по-справедливості, то "залог" не повинен бути меншим ніж сума, в розкраданні якої звинувачують.
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Владимир Александрович Зеленский.
Кратко и без шуток.

https://www.youtube.com/watch?v=dNRR5iTzsNM
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Голосувати за Порошенка наразі - усе одно, що голосувати за корупцію проти ЄС.
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Оця вся катавасія - корупціонерів взяли, корупціонерів відпустили. Як мене оберете - то я вам дам показуху боротьби з корупцією, а як не обираєте, то заберу все - це примітивний шантаж від Порошенка. Мало того, що народ шантажує, ще й розводить ту корупцію зі своїми друзями.
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Шо-то у меня какие-то смутные предчувствия. Непонятные. Особенно, если не только на страничку Цензора заглянуть. Что-то напоминают такое, в принципе- симпатичное. Но! Это- если в буквальном смысле. А в просторечьи- Жопу. Вот жы ж, привиделась такая Жопа... И никак не отстанет, зараза... В понедельник, наверное, совсем большая привидится. День свершений вероятен...
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ПОПа ? ... Директор "Спецтехноекспорту" Бельбас і два екс-співробітники, підозрювані у фінансових махінаціях, вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу - Цензор.НЕТ 3273 .Та ладна .Погладь своїх котиків та заспокойся..
Дупа може бути опісля 31 березня ..коли побачим. хто ввійшов до другого туру . Директор "Спецтехноекспорту" Бельбас і два екс-співробітники, підозрювані у фінансових махінаціях, вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу - Цензор.НЕТ 1310
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Та не. Не ПОПа, а вот именно Задница. Наверное, я так и сделаю, котами обложусь. Должно помочь. Спасибочки, за совет своевременный.
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.ПС ))..Мій * ласкавий зверь * (кац) вже дрихне .
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Да здравствует самый гуманный савэцкий суд Директор "Спецтехноекспорту" Бельбас і два екс-співробітники, підозрювані у фінансових махінаціях, вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу - Цензор.НЕТ 6919
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Без вариантов -- Зеленский Наш Президент !!! Только на него вся надежда-- совместно С Народом Украины изменить настоящее и будущее Директор "Спецтехноекспорту" Бельбас і два екс-співробітники, підозрювані у фінансових махінаціях, вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу - Цензор.НЕТ 9258
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А разве в Уркаине есть независимый суд?
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риба гниє з голови! де відрубані руки?! де генпридурок 3-го тисячоліття ловлячий велику гибу?! де реформованиі суди?! 3,14дораси!!! зрадили все! ідеали МАЙДАНУ, очікування людей на краще і справедливе життя! живемо по-новому?! по розкраданню наших податків провладними мажорами і їх покровителями?! по нових тарифах на виживання! по протоптаній схемі чучми-януковоча знищення малого бізнесу фіскалами! генбарига, щоб ти здох!!!
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Правительство Финляндии подало в отставку из-за провала медицинской реформы... Директор "Спецтехноекспорту" Бельбас і два екс-співробітники, підозрювані у фінансових махінаціях, вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу - Цензор.НЕТ 6540
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Пальчевский: У людей вокруг Порошенко нет "плана Б", кандидатов много, а сидеть будет один! - Polit Journal

... Все время слово "тюрьма" звучит, "весна прийде - саджати будемо" написано на плакатах. Кандидатов много, а сидеть будет один. Директор "Спецтехноекспорту" Бельбас і два екс-співробітники, підозрювані у фінансових махінаціях, вийшли з Лук'янівського СІЗО під заставу - Цензор.НЕТ 2086
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Тут би їх лінчувати,як було в Румунії.
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Внашій країні дуже вигідно красти мільйонами,як показує практика...головне,щоб заставу своєчасно заплатили...
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Порошенко перечисляет зарплату на благотворительность своему же фонду.

То есть, Петр Алексеевич «лихо» придумал идею со своей благотворительностью.
С одной стороны, он пиарится на информации о том, что отправляет зарплату на благотворительность.
С другой же стороны, деньги идут в его же фонд, откуда затем направляются на подкуп избирателей - с целью сохранения власти самого же Порошенко.
В тему:
- Возглавляемый женой Порошенко фонд украл даже на закупках "Моршинской» - Дубинский
https://goo.gl/1165Va
🤑
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор "Спецтехноэкспорта" Бельбас и два экс-сотрудника, подозреваемые в финансовых махинациях, вышли из Лукьяновского СИЗО под залог
 
 
 
 
 
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