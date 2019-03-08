 Директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас и два экс-сотрудника, подозреваемые в финансовых махинациях, вышли из Лукьяновского СИЗО под залог

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "5 каналу" сообщили в пресс-службе компании
Вместе с Бельбасом на свободу вышли предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.
Соломенский районный суд Киева 6-7 марта избрал меры действующему и четырем бывшим должностным лицам "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия.
. Для всех определили арест с возможностью залога, и лишь одному из фигурантов - домашний арест.
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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Клиент 300 лет ничего не ел, ни пил, все копил.
Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Документом вводится запрет для всех государственных структур на какие-либо действия, которые могут повлечь за собой признание де-юре или де-факто суверенитета России над полуостровом. Вместе с тем в законопроекте прописано право президента США на исключения в том случае, если глава государства решит, что это в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.»
Представляете себе?
Порошенко знал, что Гладковский ворует. Знал, мучился, видимо даже ночами рыдал в подушку, но ждал, когда следствие поставит точку в этом деле. А пока ждал, не трогал Гладковского, позволял ему воровать дальше, чтобы не вспугнуть птичку, видимо. Вернее, свинку.
…
https://goo.gl/E4YmyG
😢
https://goo.gl/YCy4db
🤔
Если ты -- президент и у тебя нет совести.
о разграблении государственного разграбление УкрЭксимБанка Порошенко-Свинарчуком
https://www.youtube.com/watch?v=0uNXRQTAK0U
Подивіться її фото комсомольської пори.
Госсекретарь Министерства сообщения покидает пост, как ему "урезали" зарплату
После уменьшения размера заработной платы госсекретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш принял решение покинуть занимаемый пост.
гастрабайтер?
тем шо вор с подельниками крадет везде?
это ты подлабузник и гастрабайтер, от слова гастроном
ты рекламируеш вора и своего кумира
ты тут среш на ветках и пытаешся своим имбицильным пердежом переубидить украинцев в том
шо кондитер - вор
я не менял ни родину ни фамилию
аргументов у тебя - не больше чем у сифилисной проститутки, по поводу откуда гной
всё свободен, нет желание сегодня с пяной ватой дискутировать.
как жывотное в стаде
а так, покалякали бы)))
InfoResistПодлинная учетная запись @InfoResist 4 ч.4 часа назад
СМИ: НАБУ открыло три уголовных производства против Денисовой https://inforesist.org/smi-nabu-otkrylo-tri-ugolovnyh-proizvodstva-protiv-denisovoj/ …
Кто такой Свинарчук-Гладковский и как клан Порошенко пытался захватить власть в 2006 году, а потом удачно в 2014 году
В сеть слили секретные данные о том, кто такой Свинарчук-Гладковский и как клан Порошенко пытался захватить власть в 2006 году, а потом удачно в 2014 году.
Многие будут плакать узнав правду о том, кого мы привели к власти в 2014 году путем собственной крови, собственного самопожертвования, собственными смертями и верой в светлое будущее по идентичным заповедям пролетариата.
Этот клан отличается подлостью, абсолютным пренебрежением к украинскому народу, наглостью, дерзостью и нечеловеческой жестокостью по отношению к простым людям.
Очень удобно занимать государственную должностью под одной фамилией, и вести свой бизнес под другой, особенно еще при этом имея в кармане дипломатический паспорт тропического оффшорного государства. Если вдруг тебя в чем-то уличат и решат привлечь к ответственности, то можно будет воспользоваться сложившейся неразберихой, и первым же рейсом улететь в любую безопасную страну мира.
Об этом пишут осведомители в сети
[Клан Порошенко: в сеть слили весьма конфиденциальные документы. ФОТО]: Посмотри! http://ua24ua.net/klan-poroshenko-v-set-slili-vesma-konfidentsialnie-dokumenti-foto/
🙄
тоесть - нисколько)))
На этой неделе «взорвалось» журналистское расследование коррупции на военных заказах, к которой причастны высшие должностные лица государства и их семьи. На самом деле это даже не вершина айсберга.
Такое убеждение высказал около часа назад в Фейсбуке оппозиционный политик Андрей Сенченко.
Значительная часть оборонного бюджета страны на 2019 уже запланирована к хищению.
Привожу только отдельные вопиющие примеры.
Государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс состоит из кунга, в котором смонтированы бак для воды на 500 литров, четыре душевые кабины, две стиральные машинки, обогреватель и генератор.
Сколько это может стоить? Максимум 50-60 тысяч долларов или примерно на уровне 1,5 миллиона гривен за один комплекс.
За сколько его собираются поставлять армии? Держитесь: за 9 миллионов гривен или 333 тысячи долларов США за единицу! В шесть раз дороже!
И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!
Но и это еще не все.
Лично Верховный Главнокомандующий Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в Государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров «Лань» по цене 3,8 миллиарда (!!!) гривен или 140 миллионов долларов за единицу.
В тему:
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Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, который имеет 76-мм пушку, 8 противокорабельных ракет NSM (с дальностью стрельбы 180 км) и оснащен современной системой управления боем и обмена информацией с кораблями НАТО DCN Senit 2000, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 миллионов долларов.
То есть, лично Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ее Вооруженными Силами пытаются только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год.
Именно для финансирования таких коррупционных сделок недавно состоялась манипуляция с зарплатой военнослужащих Вооруженных Сил и других вооруженных формирований.
По указанию Петра Порошенко правительство Гройсмана привязало денежные выплаты военнослужащим в 2019 году не к прожиточному минимуму, установленному на 1 января 2019 года, а к установленному на 1 января 2018 года.
В правой колонке таблицы каждый военнослужащий Вооруженных Сил, Службы безопасности Украины, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований может увидеть сумму, которую ему каждый месяц не додают для того, чтобы сэкономить деньги на коррупционные сделки Петра Порошенко и его подельников.
https://goo.gl/kACLKL
Кратко и без шуток.
https://www.youtube.com/watch?v=dNRR5iTzsNM
Дупа може бути опісля 31 березня ..коли побачим. хто ввійшов до другого туру .
Зеленский.
... Все время слово "тюрьма" звучит, "весна прийде - саджати будемо" написано на плакатах. Кандидатов много, а сидеть будет один.
То есть, Петр Алексеевич «лихо» придумал идею со своей благотворительностью.
С одной стороны, он пиарится на информации о том, что отправляет зарплату на благотворительность.
С другой же стороны, деньги идут в его же фонд, откуда затем направляются на подкуп избирателей - с целью сохранения власти самого же Порошенко.
В тему:
- Возглавляемый женой Порошенко фонд украл даже на закупках "Моршинской» - Дубинский
https://goo.gl/1165Va
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