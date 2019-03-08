 День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович газете "Факты и комментарии" в интервью, которое было опубликовано 8 марта.
По словам Вятровича, 8 Марта превратилось в праздник, когда просто приветствуют одну часть общества – женскую.
"Надо понимать, что и в Украине, и в постсоветских странах речь не идет о дне борьбы за права женщин. Речь идет о так называемом Международном женском дне. Такая формулировка плюс статус выходного (который этот праздник имеет как раз на постсоветском пространстве, лишь в нескольких странах мира, как раз не отличающихся успехами в борьбе за права женщин) и привели к тому, что день, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение", – сказал он.
Директор Института национальной памяти отметил, что украинские власти отказались от идеи замены этого праздника.
"Осталось только предложение отмены выходного дня 8 марта. Наш законопроект предлагает вернуть ему первоначальное правозащитное значение. И прежде всего – изменить название, говорить именно о борьбе за права женщин", – сообщил чиновник.
Украина, по мнению Вятровича, – государство, которое нуждается в утверждении женских прав. Отмена выходного 8 марта должна помочь в этом, считает он.
В том что она искажает смысл.
із Святом всіх жінок України і особливо наших жінок-воїнів !!!!
жми: Окно Овертона. Теория Разрушения..
хотя в том фильме переводят стрелки якобы на буржуинов - но это элемент паРашной пропаганды.
"Имеющие уши да услышат." ©Люди
А парень то умнее, чем я думал...
Бесправные трудящиеся поаздную день борьбы за свои права.
Что такое "женские права?" Есть права человека, и они не бывают "женскими и мужскими"
И в армию призывать как мужчин...
И на работу на опасные участки ни каких исключений быть не должно...
Если равноправие, значит равноправие...
Правда дорогие женщины?
Только не пишите про детей пожалуйста - они вам нужны также как и мужчинам... - одинаково
Начинайте конфискацию и содите в тюрьму путина и ко.
Как разбагатеете мы то же подтянемся.
Точно.
Сильнее дурь у них.
В 2018 1,3 млн. людей з*їздило в Туреччину відпочити і мільйон в Єгипет. А при совку?
Плювать на той ВВП, якщо він не конвертується в блага для населення.
Это всего лишь международный женский день.
Вы же кричали что его во всем мире празднуют.
Можно даже 1 мая оставить,но не в том виде к которому вы привыкли.
Вы бы еще табличку из Освенцима девизом дня благодарности трудящихся своим эксплуататорам сделали.
Представляете несут трудящиеся портреты вождя и надпись на плакате : Труд освобождает.
Может тебе рассказать чем заканчивались выступления рабочих за свои права в совке?
Вятрович! Отменяя выходной, Вы нарушаете права женщин, за которые хотите бороться!!!
8-е Марта -- просто ЖЕНСКИЙ день, когда им во всём угождают, дарят цветы и подарки.
Короче Вятрович как всегда на высоте.
Трольнул совков.
Поздравляю с тем, что у тебя вагина...!!!
Придумайте в другой день такой праздник и дарите и поздравляйте.
Что за дикая упертость?
Весь мир празднует к примеру день луны,а совку надт праздновать день солнца,потому что у негт особый путь.
Вера Измайлова @veraizmaylova41 5 мин.5 минут назад
от паразіт !!!
индульгенций не будет - ни ему ни его куму прокуВору - никому!!!
Как же пропагандоны заморочилм украинцам головы...
Оно не помогает нашей стране, а наборот - топит ее в средневековом шовинизме.
Дайте уже под жопу ногою этому махровому шовинисту-националюге!
Куда эта куча националистического говна ( в худшем смысле этого слова) ведет нашу Украину?
Я туда не хочу...
Можете, кстати, и свой день рожде6ия в таком случае не праздновать, так как какой кому праздник в рождении такого зануды((
https://www.youtube.com/watch?v=41vVnR_W4ec
https://www.youtube.com/watch?v=DF3XjEhJ40Y
https://www.youtube.com/watch?v=M_kTSBqQkME
Правильно в перерывах борьбы с совком надо праздновать советские праздники.
А то можно устать от рвения.
Є жінки - запрошення до сяйва,
До загадки, вгору, до зірок...
Є жінки, з якими слово зайве,
Все в очах, ступити варто крок...
Є жінки з душею, мов метелик,
Що летить на світло і вогонь...
Є такі, що у душі хурделить,
Їх сховати б в затишку долонь.
Є жінки, що схожі на стихію -
Як стрімкий веселий водограй,
Є красиві, аж зірки тьмяніють,
З ними і пустеля - справжній рай.
Є жінки, мов сонячна долина,
Чи торнадо, чи вечірній бриз…
Як Карпатське джерело неспинне,
Чи небесна кара, чи каприз.
Я не знаю, що в житті ще вдасться:
Успіхи, кар'єра ... майбуття,
Українкам всім я побажаю Щастя!!!
Українка - це моє серцебиття…
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