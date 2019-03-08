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Все про:Вятрович (177) 8 марта (86)

 День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович

День, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович газете "Факты и комментарии" в интервью, которое было опубликовано 8 марта.

По словам Вятровича, 8 Марта превратилось в праздник, когда просто приветствуют одну часть общества – женскую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вятрович хочет разработать законопроект об "избавлении от имперского наследия"

"Надо понимать, что и в Украине, и в постсоветских странах речь не идет о дне борьбы за права женщин. Речь идет о так называемом Международном женском дне. Такая формулировка плюс статус выходного (который этот праздник имеет как раз на постсоветском пространстве, лишь в нескольких странах мира, как раз не отличающихся успехами в борьбе за права женщин) и привели к тому, что день, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение", – сказал он.

Директор Института национальной памяти отметил, что украинские власти отказались от идеи замены этого праздника.

"Осталось только предложение отмены выходного дня 8 марта. Наш законопроект предлагает вернуть ему первоначальное правозащитное значение. И прежде всего – изменить название, говорить именно о борьбе за права женщин", – сообщил чиновник.

Украина, по мнению Вятровича, – государство, которое нуждается в утверждении женских прав. Отмена выходного 8 марта должна помочь в этом, считает он. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун заявила, что не принимает поздравлений с 8 марта

Источник: https://censor.net.ua/n3115630
 
   
 Топ комментарии
 
Всіх жінок восьмим березня! До справжнього свята залишилось 23 дні!!!

День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8843
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Вятрович ,открой списки агентов и стукачей СССР и мы увидим там твоего деда стукача .
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свою жену и маму поздравляй с днём солидарности проституток...
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маму поховав, дружину привітав. і тебе вітаю!
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В этом году в Берлине 8-ое Марта выходной и больше половины населения поддерживает этот праздник ,может ты скажешь что в Берлине одни праститутки и гендерные узурпаторы узурпировали женщин?
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в Берлине такое же наследие совка как в паРаше - зараза, распространяющаяся и подавляющая человечность...
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Так ты понял в чем смысл этой заразы?
В том что она искажает смысл.
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Я то понимаю. Вопрос не конкретный, поэтому и ответ обобщённый:
жми: Окно Овертона. Теория Разрушения..
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смысл заразы - превратить людей в быдло, тупо выполняющее команды власть держащих...
хотя в том фильме переводят стрелки якобы на буржуинов - но это элемент паРашной пропаганды.

"Имеющие уши да услышат." ©Люди
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Выходной в берлине был в последний раз
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Вятрович ,открой списки агентов и стукачей СССР и мы увидим там твоего деда стукача .
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Уже- вряд ли. Пацанчик не зря был в архивы допущен, всё подчистил. Успел, наверняка. Теперь вот, с женским Праздником борется. Работа у него такая.
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"По словам Вятровича, 8 Марта превратилось в праздник, когда просто приветствуют одну часть общества - женскую."
А парень то умнее, чем я думал...
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Кто бы знал Вятровича,если бы не 8 марта,работать Вятрович не хочет,хочет делать заявления
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Вятрович бездельник типа Жиртиновского(Эдельмана)работать не хочет,а рассказывает интересные истории плебсу
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Ага, пусть попробует. Квадратная башка и сотрясение от сковородок ему обеспечены.
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у многих таки да! но отличный повод похвалить сотрудниц, сделать подарок в семье и просто мужикам нужен повод...да и женщинам тоже...
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трахнуть секретутку мона и без повода День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9466
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День влюбленных не подходит что бы любовницу поздравить?
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Гибридное 8 марта,такое же как гибридное 1 мая.
Бесправные трудящиеся поаздную день борьбы за свои права.
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"Украина, по мнению Вятровича, - государство, которое нуждается в утверждении женских прав. Источник: https://censor.net.ua/n3115630"

Что такое "женские права?" Есть права человека, и они не бывают "женскими и мужскими"
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Бывают. Женщины имеют право на приём у гинеколога, а мужчины - нет
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андролог называется...на медкомисии в армию обязательный врач...мож ты в школу еще ходишь или сдевочками не сближелся...у тебя еще все впереди
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Welle - ну он имеет ввиду наверное что пенсионный возраст должен быть таким же как и у мужчин...

И в армию призывать как мужчин...
И на работу на опасные участки ни каких исключений быть не должно...
Если равноправие, значит равноправие...
Правда дорогие женщины?
Только не пишите про детей пожалуйста - они вам нужны также как и мужчинам... - одинаковоДень, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович - Цензор.НЕТ 3871
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Щоб ти зьїв, щоб не звіздів. Ніби агент Пуйла розсваює народ України.
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П@зди дальше Вятрович, ответь только почему нынешняя Украина слабее раз в 100, чем Советская Украина. Разворовали??? А почему дали разворовать??? Может пора все национализировать, а дельцов с конфискацией в тюрьму???
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С россии надо начать,она же правоприемница СССР.
Начинайте конфискацию и содите в тюрьму путина и ко.
Как разбагатеете мы то же подтянемся.
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РФ как раз сильнее, чем была РСФСР. Не в 100 раз конечно, и даже не в 2 раза
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Украина по ВВП была на шестом месте в Европе. На каком сейчас месте Украина в Европе, а Вятрович. На то, что сейчас произошло приложили все предыдущие, значит и сидеть должны все. Эта свора в течение 28 лет уничтожила экономику Украины, значит должны сидеть все и этого будет рано или поздно.
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Срока давности нет, всем всё вспомнят, две они свалят за бугор.
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В 1989 в Україні було 52 легкових машин на 1000 жителів, зараз - 202 (і це не рахуючи блях).
В 2018 1,3 млн. людей з*їздило в Туреччину відпочити і мільйон в Єгипет. А при совку?

Плювать на той ВВП, якщо він не конвертується в блага для населення.
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Ви хочете сказати, що з 43 стран Європи Україна займала шосте місце, це після: Германії,Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Франції, Бельгії, Швейцарії, Австрії. А Бельгія, Австрія, Нідерланди, Швейцарія, Данія і ще десяток держав жили гірше нас? Вы бредите, батенька!
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Да, ну? Интересный поворот в мозгу вятровича День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8776
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А где там поворот?
Это всего лишь международный женский день.
Вы же кричали что его во всем мире празднуют.
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От чего же?
Можно даже 1 мая оставить,но не в том виде к которому вы привыкли.
Вы бы еще табличку из Освенцима девизом дня благодарности трудящихся своим эксплуататорам сделали.
Представляете несут трудящиеся портреты вождя и надпись на плакате : Труд освобождает.
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Т.е. в советском союзе 1 мая как то по другому праздновали?
Может тебе рассказать чем заканчивались выступления рабочих за свои права в совке?
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Всіх жінок восьмим березня! До справжнього свята залишилось 23 дні!!!


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Вытащили самого Вятровича, прямо как Вия. Капец восьмому марта.
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Украина, по мнению Вятровича, - государство, которое нуждается в утверждении женских прав. Отмена выходного 8 марта должна помочь в этом, считает он. """
Вятрович! Отменяя выходной, Вы нарушаете права женщин, за которые хотите бороться!!!
8-е Марта -- просто ЖЕНСКИЙ день, когда им во всём угождают, дарят цветы и подарки.
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Расскажи это в ООН что Украина это государство ,которое не нуждается в утверждении женских прав.
Короче Вятрович как всегда на высоте.
Трольнул совков.
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" Украина это государство ,которое не нуждается в утверждении женских прав."" я такое писАл???
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А вьі почему в єтот день отдьіхаете, вьі тоже женщина?
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День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник,.... так и 1 мая если сравнивать в годы совдепии( сейчас тоже так День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9927 ),когда ёпнутые трудящиеся ,которые получали мизерную одинаковую для всех зарплат,.шли радостные на майских парадах с портретами дедов, членов бюро и кричали да здравствует коммунистическая партия ,да здравствует членин!, сралин! ,хутин!,а на трибуне им хлопал хутин и медведев,которые стояли на длиной и высокой лавке
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Моя реформа 145, или какая там ?Я уже сбился со счета .
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Каких им (тебе) прав (реформ))) ..лять не хватает?! 😁
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Привет...!!!
Поздравляю с тем, что у тебя вагина...!!! День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5718
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У вятровича морда открытого дыбила и уверен именно из-за этого своего положительного качества он и был назначен потрохом управлять институтом памяти.
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Как ни странно но один известный депутат из БПП вчера в интервью заявил тоже самое.
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я не розумію з чим жінок вітають з 8 березня.
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а тебе западло лишний раз комплимент и внимание им подарить в этот день в связи с тем , что они от мужика отличаются умом и привлекательностью?
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Почему 8 марта?
Придумайте в другой день такой праздник и дарите и поздравляйте.
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Потому что 8 марта международный женский день борьбы за свои права.
Что за дикая упертость?
Весь мир празднует к примеру день луны,а совку надт праздновать день солнца,потому что у негт особый путь.
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сто лет так принято: 8-го марта...как тебе его провести, это твое личное дело...хочешь , прояви лишний раз уважение к женскому полу , хочешь пробухай...в каждой семье проводят его от состояния совести домочадцев...
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Та ні... Доки в цей день вулицями гасають дурнуваті феміністки і такі ж "вумні" патріархальні братчики Корчинського, це все ще політичне свято...
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патриархальный скорее ворюга пэдро - оно до сих пор не поняло что его вороватость не прикроешь ничем
индульгенций не будет - ни ему ни его куму прокуВору - никому!!!
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Да просто повод еще раз показать девушкам,женщинам,как мы их любим,без всякой политики.
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Не слабо,каждый день этим занимаемся)))Без слабо)))
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Без всякой политеги в политический день 8 марта?
Как же пропагандоны заморочилм украинцам головы...
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Уберите нах этого Вия!
Оно не помогает нашей стране, а наборот - топит ее в средневековом шовинизме.
Дайте уже под жопу ногою этому махровому шовинисту-националюге!
Куда эта куча националистического говна ( в худшем смысле этого слова) ведет нашу Украину?
Я туда не хочу...
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Зато как приветствуют, с лихим гиканьем, песнями и танцами..... Кстати, а что за праздник, напомните?
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Женский праздник от московской Орды пришёл к нам ,у нас до этих пор всё мордовское управление властью так и осталось .ничего не меняется в наше стране на лучшее...вот случай свежий...
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В бердянской колонии зафиксировали случай изнасилования участника АТО.Данная информация была подтверждена родителями парня, передает news.mspravka.info.По их словам, после случившегося мужчина хотел покончить жизнь самоубийством.Сейчас он находится в ужасном психическом состоянии.На скандальную ситуацию отреагировал и глава ОО «Майдан - Общественный контроль» Виктор Колбанцев, он заявил, что молодого человека изнасиловал заключенный по отмашке кого-то из администрации колонии.«Молодой человек 1995 г.р. поймал в зоне ООС какого-то сепара, доставил в полицию, а в итоге ему же дали три года тюрьмы. Этот боец накануне суда от страны получил орден «За мужество». А за это же мужество на фронте в колонии его растоптали и унизили. Если бы не врачи - мы бы в живых парня не увидели. У него ужасное психическое состояние. Он хотел несколько раз покончить жизнь самоубийством. Сейчас он даже маму свою по имени и отчеству называет. Я не понимаю: в какой стране мы живем, если своих героев в тюрьмах насилуем», - заявил Колбанцев.
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Я не понимаю мужскую часть населения, которые против празднования Женского дня. Вас что жаба давит подарить своей жене один раз в год кроме дня рождения цветы или духи, или не знаю, что вы там дарите ? Или хотя бы сделать своей жене кофе ? О чем речь вообще? Ну если кому- то приятно быть жлобом, то ненужно прикрываться якобы своей прогрессивностью(
Можете, кстати, и свой день рожде6ия в таком случае не праздновать, так как какой кому праздник в рождении такого зануды((
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У меня сегодня открытие, малоприятное, должен признаться: из четырех моих дворовых котов, трое оказались девочками. Точнее- двое. А также их мама. А мне казалось, что её потомство- оба коты. А вот и нет! Шо теперь делать??? Честно говоря- пока проблемы нет, она возникнет через пару месяцев. Но- возникнет, бо количество моих дворовых возрастет в геометрической прогрессии. Ну, такие вот дела, в общем и целом.
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Вы о женщине говорите или о матери? Если говорить просто о женщине ,которая хочет быть на ровне с мужиком,то это уже не женщина это больше похожа на совдеповского гермафродита День, присвячений боротьбі за права жінок, перетворився на свято, коли просто вітають жіночу частину суспільства, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 877 . Есть летом всемирный праздник ДЕНЬ МАТЕРИ ,вроде классный праздник
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Сегодня посмотрел монстрации неудовлетворённых в Украинских городах и запоребриковых.Под копирку.1 в 1!Я так понял, что и ИГИЛ и и сегодняшние события и события в Сирии,Европе,США инспирированы из одного источника-Ф_С_Б.Элементы гибридной войны . Клоп -Фекалия плешивая явно держит Верх.Даже Израиль потерпае,не говоря уже о Украине.
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У Вятровича каждый день 8 марта: выходной. Следующим отменённым "праздником" будет, вероятно субботий выходной. Гоните его в шею и пускай найдёт себе нормальную работу!
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Как совки сегодня разбушевались.
Правильно в перерывах борьбы с совком надо праздновать советские праздники.
А то можно устать от рвения.
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***
Є жінки - запрошення до сяйва,
До загадки, вгору, до зірок...
Є жінки, з якими слово зайве,
Все в очах, ступити варто крок...

Є жінки з душею, мов метелик,
Що летить на світло і вогонь...
Є такі, що у душі хурделить,
Їх сховати б в затишку долонь.

Є жінки, що схожі на стихію -
Як стрімкий веселий водограй,
Є красиві, аж зірки тьмяніють,
З ними і пустеля - справжній рай.

Є жінки, мов сонячна долина,
Чи торнадо, чи вечірній бриз…
Як Карпатське джерело неспинне,
Чи небесна кара, чи каприз.

Я не знаю, що в житті ще вдасться:
Успіхи, кар'єра ... майбуття,
Українкам всім я побажаю Щастя!!!
Українка - це моє серцебиття…
/////
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДень, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович
 
 
 
 
 
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