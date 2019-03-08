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 Бывший эстонский военный, который был шпионом РФ, лишен всех званий

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила воинских званий военного, которого осудили за шпионаж в пользу российской военной разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.news.

У осужденного Дениса Метсаваса отобрали все звания, которые тот получил с 1999 до 2015 года - от прапорщика до майора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За шпионаж в пользу РФ в Эстонии осудили бывшего военного и его отца

Известно, что 11 февраля Харьюский суд приговорил 38-летнего Дениса и его 65-летнего отца Петра Волина к тюремному заключению за шпионаж. Денису присудили 15 лет и 6 месяцев тюрьмы, а его отцу - 6 лет тюрьмы. Срок отбытия наказания начался с момента их задержания в сентябре 2018 года.

Осужденные сын с отцом собирали и передавали России секретные сведения, засекреченную иностранную информацию и внутриведомственные сведения. Также Денис занимался преступной деятельностью на протяжении более 10-ти лет, а его отец исполнял роль связного.

Секретную информацию осужденные передавали лично при встрече и через канал связи. За свою "работу" они получали денежное вознаграждение.

Оба человека являются гражданами Эстонии, получив гражданство этой страны в 1990-е годы. Отец Дениса ранее работал в службе исполнения наказания Эстонии, а до того - в погранслужбе СССР. Сам же Девис имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии.

Источник: https://censor.net.ua/n3115629
 
 
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какие жестокие законы за шпионаж в лимитрофной эуропе - лишили медали и звания прапорщика уин эстонии Бывший эстонский военный, который был шпионом РФ, лишен всех званий - Цензор.НЕТ 6920
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У батька прізвище Волін, а у Сина прізвище Метсавас. Я знаю такий приклад з Лавровим, який не хотів мати прізвище батька - Калантаров😒
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У нас шпиён москвы спокойно ночью заезжает в будку №1 и ничего
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А когда в Украине раскроют всех агентов и стукачей СССР?
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Если б он подписал газовый контракт как Юля вообще бы расстреляли.
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Инфа неполная. Лишён всех званий - понятно. ...А может он "случайно" получил пожизненную пенсию??? И что тогда ?
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Фінське народне прислів'я : "Ryssä on ryssä vaikka voissa paistais!"
(Кацап є кацапом, хоч його в маслі підсмажуй).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБывший эстонский военный, который был шпионом РФ, лишен всех званий
 
 
 
 
 
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