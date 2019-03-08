 С начала суток враг один раз нарушил перемирие, применив стрелковое оружие под Крымским, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник один раз обстрелял из стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское.

Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, не применялось.

Потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников".

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