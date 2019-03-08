 С начала суток враг один раз нарушил перемирие, применив стрелковое оружие под Крымским, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник один раз обстрелял из стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское.
Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, не применялось.
Потерь среди наших защитников нет.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников".
Уже была эта новость. И сейчас только 18-23
"Шо снимаем, бл@ть?!": в ночь на 8 марта 2014 года беркутовцы жестоко избивают и грабят журналистов украинских телеканалов и российского "Дождя", которые находились возле севастопольской воинской части, которую 7 марта штурмовали оккупанты. Такой он - "референдум" по-российски https://www.unian.net/politics/894350-v-sevastopole-vozle-voinskoy-chasti-izbili-i-ograbili-jurnalistov.htmlХроники оккупации: 8 марта 2014 года у захваченного военкомата в Симферополе российские военные обстреляли из автоматического оружия группу украинских активистов. Прибывшие на место мусора не начали выяснять, кто стрелял (это и так было понятно), а устроили шмон обстрелянным. Подготовка к оккупендуму "без единого выстрела" была в полном разгаре https://www.youtube.com/watch?v=QX0HRjhBZmw Хроники оккупации: 8 марта 2014 года оккупационная армия, которая "ихтамнет", строит "избирательные участки" на Перекопском перешейке https://youtu.be/cdU611LWqwA Хроники оккупации: 8 марта 2014 года тысячи женщин по всему Крыму вышли на улицы с требованием к россии вывести войска и перестать нас "защищать" https://www.youtube.com/watch?v=AJ9tucmHhyM (видео) и https://www.youtube.com/watch?v=Q9m1tfDOKZc (видео). В Симферополе на такую акцию оккупанты свезли бухих и очень агрессивных гопников, которые напали на беззащитных женщин https://www.youtube.com/watch?v=V4BrTVvRb5g 8 марта 2014 года - "праздник", который крымчанки не забудут. Никогда, наверное. Роксолана предложила вспомнить, как это было https://ru.krymr.com/a/jenskiyu-den-v-okkupacii/29809361.htm В местах компактного проживания кырымлы участки на "референдуме" в 2014 году так и не открылись. Это Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы, Север Крыма. Кто об этом помнит? Только липовые "96%" - а-ля рашен пропаганда. Это помнят все! И дур в начёсанных беретах (32%). Типа это и есть Крым https://twitter.com/KrimRt/status/1103970882089738240P.S. На одной из мартовских акций 2014 года 80-летняя крымчанка обратилась к путину с такими словами: "Я - русская, я за свободную Украину без путина. Путин - это не наш друг. Братья так не поступают. Брат никогда не поднимет руку на ближнего человека. Я прошу - прочь от Крыма, прочь с Украины! Мы в своей стране найдем право и разберемся в своих проблемах. Мы - народ трудолюбивый и мирный. Мы не за то, чтобы воевать, мы хотим мира. Я старый человек, я прошла гитлеровскую войну. Я знаю, что такое война. Я люблю Крым, я люблю Украину, но я не люблю насилие. Насилие - это самое страшное, что может быть в нашей стране". Сегодня почти 30 тысяч женщин в рядах ВСУ защищают нашу страну от российского агрессора. Весна никогда не будет такой, как прежде…КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1