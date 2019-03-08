 Полицейские изъяли более тонны контрафактного алкоголя на Виннитчине. ФОТО

Об этом сообщила Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский сообщил, что контрафактный товар был обнаружен на территории собственности 80-летней местной жительницы района.

Правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапаки с водкой и коньяком мировых брендов, а также оборудование и тару для фасовки алкогольных изделий.

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"Общий объем обнаруженного спиртного составляет около 1200 литров", - сообщил Жучковский.

Сама женщина заявила, что помещение, в котором производился контрафактный алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают местных жителей, которые снимали жильё у женщины.

"В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

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