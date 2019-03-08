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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1440) контрафакт (186) Нацполиция (9038) патрульная полиция (1230)

 Полицейские изъяли более тонны контрафактного алкоголя на Виннитчине. ФОТО

В селе Кременное Винницкой области правоохранители обнаружили у местной жительницы более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для его приготовления и разлива.

Об этом сообщила Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский сообщил, что контрафактный товар был обнаружен на территории собственности 80-летней местной жительницы района.

Полицейские изъяли более тонны контрафактного алкоголя на Виннитчине 01

Правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапаки с водкой и коньяком мировых брендов, а также оборудование и тару для фасовки алкогольных изделий.

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"Общий объем обнаруженного спиртного составляет около 1200 литров", - сообщил Жучковский.

Сама женщина заявила, что помещение, в котором производился контрафактный алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают местных жителей, которые снимали жильё у женщины.

Полицейские изъяли более тонны контрафактного алкоголя на Виннитчине 02

"В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Полицейские изъяли более тонны контрафактного алкоголя на Виннитчине 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3115627
 
 
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Винницкий "Чивас Ригал", произведенный на оборудовании фирмы "Бош".
(Клеевые пистолеты) Полицейские изъяли более тонны контрафактного алкоголя на Виннитчине - Цензор.НЕТ 967
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сори за офф:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=dNRR5iTzsNM
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Та да! А ребята серьезно готовились к его приезду!
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Этанол с чаем - хорошая вешь. Если этанол добротный, естественно...
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Я не жадный, но честно говоря, не ожидал, что у нас настолько быстро и не слабо подпрыгнут цены на всё вот такое и на сигареты. Особенно- на сигареты. Завтра рискну машинку взять, посмотрю- что там с бензином и дизелем. Ну, а пока- надо пойти за неконтрафактным чем-либо...
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Можливо ця 80-річна жителька собі приготувала ці спиртні напої?😵
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Усьо, хлопці, 8 березня на селі відміняється! Поліцейські вилучили понад тонну контрафактного алкоголю на Вінниччині - Цензор.НЕТ 7206
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Что там в канистрах по фото не видно, а тетра пакеты под прокуратурой насобирала! Так что это подстава!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские изъяли более тонны контрафактного алкоголя на Виннитчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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