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Все про:драка (1711) конфликт (700) Одесса (5366) Нацполиция (9038)

 В развлекательном заведении Одессы ночью возник конфликт - пострадали шесть человек, четверо в больнице, открыто уголовное производство, - полиция

Шесть человек пострадали, из них четверо госпитализированы вследствие конфликта в ночь на пятницу возле одного из развлекательных заведений города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В медицинское учреждение были доставлены несколько лиц с колото-резаными ранениями. По предварительным данным, в результате конфликта, который случился возле одного из клубов в центре города, было ранено шестеро мужчин. Четверо из них госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести. Двое получили медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

Полиция начала по факту произошедшего уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 (покушение на преднамеренное убийство двоих или более лиц) Уголовного кодекса Украины, устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к нему. Ведется следствие.

В то же время  издание "Думская" со ссылкой на полицию уточняет, что конфликт произошел в баре Laila в Одессе на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской, и был межнациональным. "Группа представителей одной этнической группы пыталась зайти в заведение, принадлежащее представителям другой национальности. Их не пустила охрана. Завязалась драка, в которой приняли участие посетители ресторана", - рассказал собеседник изданию.

Конфликт вылился в поножовщину. У всех пострадавших - различные колото-резаные раны, в том числе грудной клетки и брюшной полости. Участники драки находились в нетрезвом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт между водителями закончился дракой и стрельбой: травмированы четыре человека, в том числе случайный прохожий, - полиция Харьковщины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3115626
 
 
 Топ комментарии
 
шведы с голландцами не поделили билеты в оперу
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Ну если всё раненные представители "этнических групп", то мне пофиг - их проблемы. Пусть учатся вести себя цивилизованно.
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Ну если всё раненные представители "этнических групп", то мне пофиг - их проблемы. Пусть учатся вести себя цивилизованно.
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А про этнические группы можно поподробнее.Кто с кем,чего не поделил?Очень уж интересно,что за зверушки бушуют на просторах Украины.Может пора на родину отправлять,нехай там друг друга режут.А то скоро рашистские сми начнут кричать о межнациональных войнах в Украине приплетая туда укро-фашистов вырезающих людей с другим цветом кожи.Им только дай прецедент.
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шведы с голландцами не поделили билеты в оперу
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Это пять! У розважальному закладі Одеси вночі виник конфлікт - постраждали шестеро людей, четверо в лікарні, відкрито кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 1964
А дворник-швейцарец их разнимал.
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Пару лет назад, на пляже в Хорватии меня поразило поведение нескольких голландских семей. Пришли компанией, устроили шум, гам, вели себя хуже, чем донбасские ватники на ставке. Так что не надо думать, что голландцы образец культуры поведения. Правда поляки вообще днище, но это другой разговор.
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Наскільки відомо, що в Голандії вже живуть більше вихідців з усього світу, а не голандців.
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Лена, марсиане с лунатиками. Одни зеленые, другие синие, вот и не сошлись во взглядах.
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дома им нельзя разборки устраивать - посадят.
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А кацапы принадлежат к этничным группам?
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Как отметил в комментарии УСИ советник начальника Одесской областной полиции Руслан Форостяк, конфликт произошел между пьяными представителями ромской национальности, один из них использовал нож.
"Серьезные травмы у одного человека, у остальных травмы незначительные", - уточнил Форостяк.
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у англичан часто терки с немцами бывают
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А с жабоедами? Столетиями ведь резались - у чьего короля корона крепче) и скипетр длинней.
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просмотрел концерт к 8 марта на канале россия 1 и это даже и не дно,а это уже днище)
серость и убогость,как по подбору исполнителей ,так и по исполнительскому мастерству самих исполнителей
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можете в ютубе посмотреть и сами сделаете выводы)
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зачем насиловать свой мозг и тратить драгоценное время на просмотр передач из лепрозория ? Есть очень большое количество передач заслуживающих внимания и даже очень качественных украинских продуктов! Понятно что на вкус и цвет все фломастеры разные но посмотрел сегодня Дзидзьо - в первый раз - очень красиво снято, с любовью к Украине. Да возможно однодневка но в душе не остается ощущения , что туда только что высрался кацап! Вcім доброго настрою!. Дівчата та жінки - будьте коханими та любіть гідних! Зі святом!
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вірмени мабуть азербайджанцями побилися один одного ненавидять з Карабаху.
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щяс вся дебильная шпана с ножичками ходит. в ютюбе насмотрятся ножевого боя, так называемого и выёживаются. в клубе пилюлька, алкоголь и понеслась.
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О чем ты? Это очередная разборка или грузин, или азеров, или чечен.
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одно другого не исключает. моё вышеуказанное утверждение соответствует действительности.
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конфликт был межнациональным Источник: https://censor.net.ua/n3115626 А у кого то были сомнения что тут не были замешаны иностранцы?
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в Одессе проживают представители более 130 национальностей
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Ресторани тримають грузини і азербайджанці, які в основному знаходять спільну мову. Що на цей раз було поки незрозуміло.
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1.Потребовали 30 грн чтоб оставить куртку, в обязательном порядке. При отказе категорически, сказали, что это дополнительная мера, и можно не платить. Тупо развоз начиная со входа.
2.Турецкая кухня
2. Ужаснейший администратор! (Блондинка) все впечатление испортила про Одессу! Хамка, не уважающая своих клиентов! Советую руководителям обратить внимание на работу персонала! Невероятно разочаровали...

Это- отзывы, про это заведение.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ развлекательном заведении Одессы ночью возник конфликт - пострадали шесть человек, четверо в больнице, открыто уголовное производство, - полиция
 
 
 
 
 
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