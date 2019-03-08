 В развлекательном заведении Одессы ночью возник конфликт - пострадали шесть человек, четверо в больнице, открыто уголовное производство, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В медицинское учреждение были доставлены несколько лиц с колото-резаными ранениями. По предварительным данным, в результате конфликта, который случился возле одного из клубов в центре города, было ранено шестеро мужчин. Четверо из них госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести. Двое получили медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

Полиция начала по факту произошедшего уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 (покушение на преднамеренное убийство двоих или более лиц) Уголовного кодекса Украины, устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к нему. Ведется следствие.

В то же время издание "Думская" со ссылкой на полицию уточняет, что конфликт произошел в баре Laila в Одессе на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской, и был межнациональным. "Группа представителей одной этнической группы пыталась зайти в заведение, принадлежащее представителям другой национальности. Их не пустила охрана. Завязалась драка, в которой приняли участие посетители ресторана", - рассказал собеседник изданию.

Конфликт вылился в поножовщину. У всех пострадавших - различные колото-резаные раны, в том числе грудной клетки и брюшной полости. Участники драки находились в нетрезвом состоянии.

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