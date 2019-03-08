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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Австрия (427) МИД (4915) СМИ (3156) Европейский союз (3)

 Австрия планирует обсудить в Брюсселе запрет на въезд в Украину журналисту Вершютцу

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда австрийского журналиста в Украину на обсуждение министров иностранных дел Европейского союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Kleine Zeitung, об этом сообщил представитель австрийского МИД Петер Гушельбауер.

По его словам, на следующей неделе в связи со скандалом вокруг журналиста Кристиана Вершютца глава МИД Австрии планирует вызвать на разговор посла Украины Александра Щербу. Поскольку сама Кнайссль находится в Москве, в Брюсселе с украинским дипломатом пообщается генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик.

Также Кнайссль хочет включить этот вопрос в повестку дня встречи министров иностранных дел ЕС 18 марта в Брюсселе.

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Напомним, СБУ на год запретила въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу из-за "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности". В ЕС заявили, что ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека. 

Источник: https://censor.net.ua/n3115625
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть нам Крым отвоюют, раз такие умные. А потом пустим хоть пропагандонов. А то что Крым аннексировали, эти ни у кого обсуждения не вызывает.
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За нашу атомну зброю вони не тільки це нам повинні...
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Уже не стесняются пихают своих пропагандонов.
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Пусть нам Крым отвоюют, раз такие умные. А потом пустим хоть пропагандонов. А то что Крым аннексировали, эти ни у кого обсуждения не вызывает.
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За нашу атомну зброю вони не тільки це нам повинні...
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та ніхто нічого нам не винен. Поки ми не навчимося самі відстоювати свої теріторії, до нас завди буде таке відношення. І за атомну зброю також. Слабких не поважають.
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Цілком вірно, але як би ми не віддали свою атомну зброю, то й у них вже був би повний п...
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там є одна маленька деталь, що оди запуску та активації українських ядерних ракет були у моковії у "ядерної валізі" президента рф. Україна могла їх запустити, але вони впали б як болванки без ядерного вибуху.
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І ще одна деталь: боєголовки старішають вже треба було їх міняти плутоній через 25 років з розпаду совка, паливо у ракети теж треба міняти воно токсичне дуже.
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Австрияк как империалам свербит вот отдайте кусочек Украины как впрочем и их союзнику Венгрии... аль забыли про Австро-Венгрию и ее руководство частью Западной Украины все что- то надо от Украины...в смысле земли территории... и России и Австриякам и Полякам и Словака и Румунам И Венгрии ВСЕМ кроме нас самим ОНИ в Еджопе решили-- что нам ничего не надо... а стояло бы у нас то самое никому типа не нужное (слава Идиотам Кравчуку и Кучме)-- ядерное пиф -паф ....о много чего в Украине было бы по иному как впрочем и в мире....
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Может тебе до пенсии они повинні платить европейскую зарплату? Сам работать не пробовал?
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Ні. Тільки відмивати вкрадене Фірташами, Азіровами, Сімонєнками і іншими гебнявими коммі бабло з України.
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Додайте сюди ще порошенками, свинурчаками,луценками, ревами. Яка країна- таке відношення.
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Дурепа зовнішня політика України при Порошенкові краща за всі роки незалежності і не мантруй як стара баба про бізнес на крові та іншу кацахляцьку хрінь.І дивись Українських блогерів а не лайно зі спутика.
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так, найкраща! чого тільки варті санкції накладені на кацапів за 24 полонених українських моряків...
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Австрія планує обговорити в Брюсселі заборону на в'їзд в Україну журналісту Вершютцу - Цензор.НЕТ 291Тобто, бізнес на крові тобі якось не пече?
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Да, есть в Украине идиоты, которые считают что им все должны. Паеазиты на теле Европы
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Уже не стесняются пихают своих пропагандонов.
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«Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве. Он действительно хороший танцор», - приводит слова Кнайсль Австрийское агентство печати.
По словам главы МИД Австрии, кроме Путина она однажды танцевала с британским министром иностранных дел Джереми Хантом. «Но при всем уважении к британскому министру иностранных дел, Путин - лучший танцор», - отметила Кнайсль.
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А вы больше пускайте австрияк в Украину лес рубить.
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Санкції за Керченську протоку москалям вже ввели, тепер за нас взялися.
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Чёрт, что-то генератор поэзии до сих пор не работает... но есть подборка заскриненных шедевров - и среди них кое-что в тему. Так вот, ИИ не против, чтобы этот "атональный" (т.е. фальшивый) пропагандон приехал - с намёком на то, что его тут по-бандеровски "сформируют", хе-хе-хе.
Интересно, а понурый бардак, который промок - что имеется в виду? Срусский мир или толерастически-подслеповатый ЕС...

Австрия планирует обсудить в Брюсселе запрет на въезд в Украину журналисту Вершютцу - Цензор.НЕТ 3719
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Приехал росиян в Украину. Видит, идут украинцы ему навстречу. Косит под украинца, спрашивает, - а де тут останівка? - Зупинка за рогом, а ти, москалику, вже приїхав...
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Ага, вот и с австро-ватником приблизительно так )))
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Что обсуждать? Нет значит нет хоть удавитесь импотенты.
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Ну как же.
А покрывать и прославлять наемников это разве не свобода слова?
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Вот там своему партнеру по танцам пусть и пожалуется.
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Вот наблюдателей из кацапиии не пустили на выборы, так они своих представителей через таких шпионов подсылают.
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На словах поддерживают территориальную целостность Украины, а на деле защищают сепаратиста.
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Наш МИД - сборище шариковых, которые плоски лбами и скудны мыслями.
Шо стоит один попугай климкин, возглавляющий эту всю международную импотенцию Украины от нашего имени. Я его туда не назначал.
Они думали, шо на хайпе Майдана сможут тянуть из международных спонсоров гроши еще лет 20. А ху-ху не хо-хо?..
Завтра немцы построят "северный поток" и про Украину совсем забудут.
И этот выродок кацапский, к этому руку, ногу и член свой тоже приложил, шобы у нас все так срослось.
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У МИДа нет полномочий запрещать кому-то въезд.
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А я писал не про полномочия МИДа, а про сам МИД.
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А тут в нікого нема ніяких палнамочій, крім одного єдиного палнамочія - варавать.
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нужное дело - пусть обсуждают, озабачиваются, снова обсуждают и сильнее озабачиваются.
надоест - перестанут...
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не дивно, що британці проголосували за вихід з цього лицемірного євросоюзу
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Молодец тётка! Просто вытереть плевок с пропутинской рожи она отказывается. Ей нужно вынести на обсуждение незаметное для большинства, но принципиальное решение Украины. Она хочет обсудить подробности, уточнить позиции...Получить еще сотню плевков, и размазать их по своей халдейской морде лица.. Чтобы вся Европа еще раз услышала, что никакая игнорирующая украинские законы пиз*ота не вправе болтаться на оккупированные Ордой территории, не спросив разрешение у Украины. Маладца!!! )))
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Конвенция по правам человека обязывает допускать пропагандонов?
СБУ должно выдвинуть против него уголовное обвинение.
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ну то есть, глава МИД Австрии хочет перехватить у СБУ функцию обеспечения безопасности Украины, и сама определять, кто из иностранцев представляет для Украины опасность а кто нет ? )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвстрия планирует обсудить в Брюсселе запрет на въезд в Украину журналисту Вершютцу
 
 
 
 
 
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