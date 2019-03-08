 Австрия планирует обсудить в Брюсселе запрет на въезд в Украину журналисту Вершютцу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Kleine Zeitung, об этом сообщил представитель австрийского МИД Петер Гушельбауер.
По его словам, на следующей неделе в связи со скандалом вокруг журналиста Кристиана Вершютца глава МИД Австрии планирует вызвать на разговор посла Украины Александра Щербу. Поскольку сама Кнайссль находится в Москве, в Брюсселе с украинским дипломатом пообщается генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик.
Также Кнайссль хочет включить этот вопрос в повестку дня встречи министров иностранных дел ЕС 18 марта в Брюсселе.
Напомним, СБУ на год запретила въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу из-за "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности". В ЕС заявили, что ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.
По словам главы МИД Австрии, кроме Путина она однажды танцевала с британским министром иностранных дел Джереми Хантом. «Но при всем уважении к британскому министру иностранных дел, Путин - лучший танцор», - отметила Кнайсль.
Интересно, а понурый бардак, который промок - что имеется в виду? Срусский мир или толерастически-подслеповатый ЕС...
А покрывать и прославлять наемников это разве не свобода слова?
Шо стоит один попугай климкин, возглавляющий эту всю международную импотенцию Украины от нашего имени. Я его туда не назначал.
Они думали, шо на хайпе Майдана сможут тянуть из международных спонсоров гроши еще лет 20. А ху-ху не хо-хо?..
Завтра немцы построят "северный поток" и про Украину совсем забудут.
И этот выродок кацапский, к этому руку, ногу и член свой тоже приложил, шобы у нас все так срослось.
надоест - перестанут...
СБУ должно выдвинуть против него уголовное обвинение.