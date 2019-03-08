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 Четверо российских военных ликвидированы в Сирии, среди них командир бригады спецназначения Омаров. РФ меняет командующего всей группировки, - Тымчук

Командование Вооруженных сил РФ скрывает факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений и данные об обстоятельствах, которые приводят к потерям среди российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал  8 марта нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По данным группы ИС, 22 февраля 2019 года на территории Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четверо военнослужащих ВС России. Среди погибших – полковник А. Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой находится в городе Тольятти", подчеркнул он.

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По словам Тымчука, Омаров в феврале 2014 года был назначен на должность командира бригады с началом российской агрессии против Украины. Принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, занимался организацией подготовки диверсионно-разведывательных групп.

Он добавил, что из-за инцидента с гибелью военнослужащих командование ВС РФ приняло решение отстранить от исполнения обязанностей командующего межвидовой группировки ВС России в Сирийской Арабской Республике главнокомандующего Воздушно-Космических сил России генерал-полковника Сергея Суровикина.

"Генерал был назначен на должность менее месяца назад – в феврале этого года", – отметил Тымчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115624
 
   
 Топ комментарии
 
больше дохлой кацапни..меньше сюда припхается..
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Мочите свинособак сирийские братья!
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больше дохлой кацапни..меньше сюда припхается..
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Спасибі сірійським товаришам. Мертві москалі шкоди не несуть.
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если старый командующий, как то случайно от инфаркта скоро умрёт, то хорошо будет запустить и правого энота. "принцип чётности" - на кладбище не попадают в одиночку ))) чего и цветы туда парно носят )))
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От словосочетания "правый енот" представилось примерно вот это:

Чотирьох російських військових ліквідовано в Сирії, серед них командир бригади спецпризначення Омаров. РФ змінює командувача всього угруповання, - Тимчук - Цензор.НЕТ 8334
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))))))))) ну тогда другой, как то связан с "детской болезнью левизны в посткоммунизме"
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Перепили и перестреляли друг друга. Поэтому и пишут, что в результате инцидента, а не в бою.
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Як помирав комбриг, ноги не знайшли. Чотирьох російських військових ліквідовано в Сирії, серед них командир бригади спецпризначення Омаров. РФ змінює командувача всього угруповання, - Тимчук - Цензор.НЕТ 239
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ну если регулярые руцкие вайска так в Сирии отгребают-то у нас им будет "весело" вдвойне... Чотирьох російських військових ліквідовано в Сирії, серед них командир бригади спецпризначення Омаров. РФ змінює командувача всього угруповання, - Тимчук - Цензор.НЕТ 7139 а если серьёзно-то видимо уровень "военно-политический" у кацабов "ни к чёрту"...это радует-но расслабляться нельзя...орки-они и в "раю" орки...
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"кто к нам на донбас со спецназом придёт тот в сирии от инцендента и погибнет" ))
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Яка славнесенька новина!!!!
Омаров пішов на обід червячкам, хай і вони морепродуктів відвідають!
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Козлорилому чурбану Омарову воздалось за Украіну!
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Там больше лягут - меньше к нам припрется.
так что крепкого этим четверым здоровья.
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Вроде из этой бригады были два паРашкинца, которых взяли в плен и обменяли на Гадю.... Чотирьох російських військових ліквідовано в Сирії, серед них командир бригади спецпризначення Омаров. РФ змінює командувача всього угруповання, - Тимчук - Цензор.НЕТ 2407
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))))Итог сей истории...
у ГАДИ сегодня будут на ужин макароны...
а у этих козлорылых новые мусорные пакеты))))
и похороны под луной (если собак конечно хоронят...а не прикапывают)
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Не стоит - похороны под Луной это мрачно... атмосферно... не для свинособак, в общем.
...На всякий случай - nature sauvage (дикая природа) читается "натюр соваж".

люблю в ночном лесу прогулки
туман луна nature sauvage
вот кто-то ухает а ****
сова ж
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то что это брехня и нас не касается - процентов 99.
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помнится тимчука уличали во вранье из за сводок с донецких фронтов. урок пошел впрок - счас переключился на другие фронта.
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Тымчук)) Ни одного подтвеждения даже в Ино сми нет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧетверо российских военных ликвидированы в Сирии, среди них командир бригады спецназначения Омаров. РФ меняет командующего всей группировки, - Тымчук
 
 
 
 
 
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