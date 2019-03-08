 Четверо российских военных ликвидированы в Сирии, среди них командир бригады спецназначения Омаров. РФ меняет командующего всей группировки, - Тымчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал 8 марта нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.



"По данным группы ИС, 22 февраля 2019 года на территории Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четверо военнослужащих ВС России. Среди погибших – полковник А. Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой находится в городе Тольятти", подчеркнул он.

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По словам Тымчука, Омаров в феврале 2014 года был назначен на должность командира бригады с началом российской агрессии против Украины. Принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, занимался организацией подготовки диверсионно-разведывательных групп.



Он добавил, что из-за инцидента с гибелью военнослужащих командование ВС РФ приняло решение отстранить от исполнения обязанностей командующего межвидовой группировки ВС России в Сирийской Арабской Республике главнокомандующего Воздушно-Космических сил России генерал-полковника Сергея Суровикина.



"Генерал был назначен на должность менее месяца назад – в феврале этого года", – отметил Тымчук.

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