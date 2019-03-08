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 Польша официально выдвинула Цихоцкого на должность посла в Украине

Польша официально заявила о выдвижении заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого кандидатом на должность посла в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша передал Бартошу Цихоцкому документ о выдвижении его кандидатуры на должность посла Республики Польша в Украине", - заявили в МИД Польши.

Цихоцкий должен сменить на должности посла в Украине Яна Пекло. 

19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло — каденция посла завершилась 31 января 2019 года. Президент Польши отметил, что предложение освободить Пекло принадлежало главе МИД Польши.

Также читайте: Решение о замене посла в Украине является окончательным, - глава МИД Польши Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/n3115623
 
 
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8 марта 2019 Twitter / NASA

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане в 360 километрах от побережья Флориды. Видео момента опубликовало НАСА у в своем Twitter-аккаунте.
Перед приводнением корабль сопровождал самолет, а рядом ожидало спасательное судно, передает. Капсула доставила на Землю 136 килограммов груза, в частности, результаты научных экспериментов, проведенных экипажем Международной космической станции, сообщает.
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