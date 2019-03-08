EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  1489  11
Материалы по теме:
Все про:война (3338) ОБСЕ (3568)

 Миссия ОБСЕ нашла в оккупированном Донецке снаряды от "Града", лежавшие рядом с жилыми домами

Представители миссия ОБСЕ обнаружили в оккупированном Донецке возле жилых домов неразорвавшиеся снаряды от системы залпового огня "Град".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 6 марта.

Отмечается, что два целых снаряда от "Града" обнаружили на улице Стратонавтов в Киевском районе города - один из них лежал на земле, а другой застрял в асфальте. Они находятся в 30 метрах от жилых домов.

"В том же районе команда СММ также обнаружила еще один взрывоопасный предмет, который лежал со стороны улицы Башкирской, ориентировочно в 10 м от жилых домов. Все три предмета были ограждены", — говорится в сообщении миссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, - представители ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3115622
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это ********** военторг не успел вывезти ...
 показать весь комментарий
 
 
Пустое сообщение, ничего удивительного.
Ул. Стратонавтов в Донецке находится, если не ошибаюсь, смотреть неохота, в районе прилегающем к аэропорту.
Оттуда мочили наших в а/п.
Поэтому ничего удивительного, что этот район обстреливался.
Не надо было стрелять из жилых районов.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, не надо было стрелять из жилых районов, но и не нужно было отвечать в жилой район, все это фиксируется и копится в досье по Украине наших европейских лучших друзей, которые в один прекрасный момент могут отказать в помощи, тем более, что украинский газовый транзит им со следующего года будет не важен, а других весомых интересов у них тут нет.
 показать весь комментарий
 
И такое может быть, если расстроить спонсоров.
 показать весь комментарий
 
Какие там снаояды, ракеты! То рудничные стояки из шахты, крепь, так сказать. Почти что срепы материлиховавшиеся.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ нашла в оккупированном Донецке снаряды от "Града", лежавшие рядом с жилыми домами
 
 
 
 
 
 вверх