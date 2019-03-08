 Миссия ОБСЕ нашла в оккупированном Донецке снаряды от "Града", лежавшие рядом с жилыми домами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 6 марта.

Отмечается, что два целых снаряда от "Града" обнаружили на улице Стратонавтов в Киевском районе города - один из них лежал на земле, а другой застрял в асфальте. Они находятся в 30 метрах от жилых домов.

"В том же районе команда СММ также обнаружила еще один взрывоопасный предмет, который лежал со стороны улицы Башкирской, ориентировочно в 10 м от жилых домов. Все три предмета были ограждены", — говорится в сообщении миссии.

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