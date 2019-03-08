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 Миссия ОБСЕ нашла в оккупированном Донецке лежавшие рядом с жилыми домами снаряды от "Града"

Представители миссия ОБСЕ обнаружили в оккупированном Донецке возле жилых домов неразорвавшиеся снаряды от системы залпового огня "Град".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 6 марта.

Отмечается, что два целых снаряда от "Града" обнаружили на улице Стратонавтов в Киевском районе города - один из них лежал на земле, а другой застрял в асфальте. Они находятся в 30 метрах от жилых домов.

"В том же районе команда СММ также обнаружила еще один взрывоопасный предмет, который лежал со стороны улицы Башкирской, ориентировочно в 10 м от жилых домов. Все три предмета были ограждены", — говорится в сообщении миссии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115622
 
 
 Топ комментарии
 
Пустое сообщение, ничего удивительного.
Ул. Стратонавтов в Донецке находится, если не ошибаюсь, смотреть неохота, в районе прилегающем к аэропорту.
Оттуда мочили наших в а/п.
Поэтому ничего удивительного, что этот район обстреливался.
Не надо было стрелять из жилых районов.
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Это хуйловский военторг не успел вывезти ...
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Это ********** военторг не успел вывезти ...
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Пустое сообщение, ничего удивительного.
Ул. Стратонавтов в Донецке находится, если не ошибаюсь, смотреть неохота, в районе прилегающем к аэропорту.
Оттуда мочили наших в а/п.
Поэтому ничего удивительного, что этот район обстреливался.
Не надо было стрелять из жилых районов.
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Другого выхода нет.
Там к а/п прилегает полностью жилые районы города, откуда велся обстрел ВСУ из минометов и артиллерии. Боевики же не выходили для боев в степь
Что вы предлагаете взамен? Не отвечать?
Жители должны были покинуть тот район при появлении боевиков, что в принципе и делалось. Либо уходили в др. районы, либо укрывались в подвалах.

Поэтому ничего здесь необычного нет.
Кстати, это идет еще со времен Ливанской войны 80-х, когда боевики в Бейруте из минометов обстреливали другу друга из жилых микрорайонов.
Выход был, отдать приказ штурмовать Донецк, но у власти не хватило политической воли.
Не думаю, что было бы много жертв.
Сейчас уже 10 тысяч погибших, во многом из-за нерешительности преза.
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Стрелять из жилых районов это такое же нарушение как и стрелять по жилым районам.
Хуг пребывая в Донецке не слышит как из Донецка стреляют?
Где оно все копится и мониторится.
Мне вот кажется что если бы мониторинговая миссия хоть раз заявила что :
1)
Нарушает перемирие российская сторона.
2)
Нарушает гуманитарные правила потому что стреляет из жилых районов

3)
у меня есть вопросы по упаденным нашим самолетам.
Почему миссия ОБСЕ ни разу не смотрела эти сбитые самолеты?
Например тот который был сбит перед Боингом на высоте 5 500 метров?
Они разве не должны были прибыть на место и составить хоть какой то отчет?
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Ага.
Так вот.
Если бы мониторы хоть раз написали в отчете что перемирие нарушили россияне ,то путину пришлось бы или пойти против ОБСЕ ( а он бы это не сделал) или сворачивать свои действия,потому что все у них строится на том что укропы обстреливают,а они защтщаются.
Поэтому отчет мониторов так важен.
Поэтому они и не пишут ничего ,что бы не поломать путину планы по продолжению войны.
А пунктик про самолеты просто подтверждение что они его и его войну покрывают.
Собственно наши европейские партнеры это уже и не скрывают подсовывая нам австро - российского пропагандона под видом рупора свободы слова.
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Какие там снаояды, ракеты! То рудничные стояки из шахты, крепь, так сказать. Почти что срепы материлиховавшиеся.
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Целый снаряд просто лежать на земле не мог. Если после взрыва даже пустая труба может в асфальт войти, то в грунт нее разорвавшийся войдет наверное полностью. Может в том который лежал еще и заряд пороховой, тоже целый? Тогда понятно - он предназначался для "Партизана", но не стрельнули и бросили его там.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ нашла в оккупированном Донецке лежавшие рядом с жилыми домами снаряды от "Града"
 
 
 
 
 
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