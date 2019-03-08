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 Общество, Здоровье
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Все про:лекарства (782) рецепт (6) Супрун Ульяна (457)

 Антибиотики без рецепта продавать не будут - Супрун

Лекарства, которые рекомендуется принимать только по рецепту врача, будут продаваться также по его рецепту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  написала в Фейсбуке и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, объясняя национальный план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

"Чтобы преодолеть эту проблему (устойчивости к противомикробным препаратам - ред.), Минздрав Украины вместе со специалистами Центра общественного здоровья разработали план... Что должно измениться к концу 2020 года: антибиотик только по рецепту; ограничим применение антибиотиков в сельском хозяйстве в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве); медицинские работники получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков", - отметила она.

Супрун подчеркнула, что в плане никоим образом не предусмотрено ограничение доступа к антибиотикам. Он также не повлияет на их стоимость. "План направлен на усиление контроля за продажей антибиотиков — то есть лекарства, которые рекомендуется принимать только по рецепту врача, будут продаваться также по рецепту врача. В большинстве европейских стран получить антибиотик без рецепта врача практически невозможно. Хотя правила отпуска различаются", - добавила и.о. министра.

Она призвала как можно скорее приступить к выполнению плана действий.

"Антибиотики, противогрибковые препараты и другие противомикробные средства перестают действовать, ибо из-за чрезмерного и необоснованного употребления таких лекарств микроорганизмы вырабатывают своеобразный "иммунитет": они изменяются и становятся нечувствительными к лекарствам. То есть становятся антибиотикорезистентными", - подчеркнула Супрун.

То есть, фактически появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами. Эта проблема уже признана одной из глобальных угроз для здоровья и жизни людей. Основная причина такой ситуации - самолечение и использование антибиотиков в животноводстве.

Также читайте: Ситуация, когда люди тратят бешеные деньги на лекарства, неприемлема, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3115620
 
 
 Топ комментарии
 
антибиотик нужно, при необходимости, принимать немедленно. А так нужно будет записаться к врачу, сходить к нему, с воспалением лёгких, потом в аптеку, и так, с опозданием на сутки, начинать лечиться. Не очень разумно.
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Будут. Только дороже.
Но дешевле, чем с рецептом...
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Браво Супрун, теперь на очереди зелёнка, йод, бинты, вата, ну и так далее...
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В чем зрада? Во всем мире антибиотики только по рецептам.
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Нісенітниця,якщо заборона не діятиме у відношенні до зоотехнії
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в зоотехнике запрещены "человеческие" антибиотики.
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Самолечение это как раз микроскопическая часть проблемы. Основной фактор паталогическая жадность производителей стремящихся максимально продлить сроки хранения товара и иметь наименьшие потери при выращивании молодняка. Именно они накачивают антибиотиками все что производят. Запрет продаж антибиотиков без рецепта никак, ну вообще никак! не повлияет на уменьшение видов антибиотикорезистентных бактерий. И они таки доконают человечество! Это результат импотентности ООН и МООЗ в плане ограничения рождаемости. Нас уже 7 миллиардов, громадная часть из которых существует на пособие и имеет низкий уровень продолжительности жизни. Бесконтрольное размножение недоразвитых народов - это дурная бесконечность ведущая к гибели всего человечества. Еще Мальтус утверждал, что никто раньше не заводил детей не имея средств к их обеспечению. А сегодня есть такая страна - целая страна! - как Гаити, где все население собрано в 10 концлагерей куда поступает гуманитарная помощь от воды, пищи, одежды, топлива и до последней зубочистки. Они ничего, абсолютно ничего не производят кроме кучи детей, и паразитируют на ООН. Средняя продолжительность жизни там 32 года и рожать зверюшки начинают с 12. И такие анклавы появляются в разных концах света... Это гуманизм? Сомневаюсь.
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Та ну, в США це не допомогло зупинити виникнення резістентних штаммів бактерій. Доктора приписують ці антибіотики як вітаміни. Лише гроші заробляють. Оце неприємна реформа для людей - на дім лікар не приїде вже, треба хворим йти в срану поліклінику і там сидіти де всі чихають. -1 до карми.
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Маладєс супрунка. Минулої осені стикнувся з подібною проблемою в Туреччині. Знадобилося одна доза простого антибіотика, український лікар прислав скан рецепта (все латинкою), я перекинув скан знайомій дівчині-киргизці, яка працювала касиркою в турецькій аптеці, але її Насяльник-бей сказав "нє положено, тільки за рецептом турецького лікаря".
Пішов до готельної лікарки (жадібної до грошей), кажу що огляду-консультації не потребую, тільки рецепт. Та каже "Тен юро!" і нашкрябала. Я здогадався попросити дві дози, краще би попросив чотири. Бо в Україні доза препарату коштує 220 грн, а в Туреччині в еквіваленті 56 грн. "Тен юро" не відбив. Але препарат італійського виробництва, за словами українського лікаря, набагато чистіший і кращий за індо-голандський, який продається у нас.
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- Доктор,я болею,выпишите мне антибиотик.
- а как дорогуша ваш организм на него реагирует?
- нормально.
- справка это подтверждающая есть?если нет,то вот вам десять направлений на исследования и консультации,таковы инструкции министра из америки.
И потекло бабло по минздавовским трубам,а там супруша и её агентура на каждой сидит и работает,этим мразям слава свинарчуков и коболева не даёт покоя,все хотят жирно монетизировать свои теплые должности.
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а звідки пацієнтка знає, що їй потрібен саме антибіотик? В нас і насмарк і звичайну простуду антибіотиками лікують, це не нормально.
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Сейчас настолько тупые врачи, что доверять им нельзя. Я много раз сталкивался с неадекватно назначаемым лечением. Перепроверяю назначения врачей через интернет.Я сам разбираюсь в своем здоровье, лучше чем любой врач. И хочу иметь возможность, самому назначать себе лечение, а не слушать врачей предпенсионного возврата с деменцией и маразмом.
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Правильно, но в каждую аптеку придётся прикрепить по одному врачу, который в срочном порядке выпишет рецепт. А по факту, аптеки забьют на указы Супрун и будут продавать антибиотики без рецепта, как они всем подряд отпускают психотропы.
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Рецепты - это прямые коммиссонные врачу от аптечных сетей. В результате больные потеряют кучу времени в очередях и дороге, позаражают других, и заплатят больше.
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Много писать не буду но эта полная куета ! Аптек валом за ваши деньги всё для вас хоть и мёртвый уже. Но нет там врачей разных уголках Украины где нужно ! Не вздумайте пропихивать бумажный бред.
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Скорее уже б эти выборы. Терпеть их уже нет никаких сил.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАнтибиотики без рецепта продавать не будут - Супрун
 
 
 
 
 
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