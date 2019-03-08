EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  624  12
Все про:Австрия (427) запрет (1324) СБУ (13292) СМИ (3153) Европейский союз (3)

 Австрийскому журналисту Вершютцу запретили въезд в Украину. В ЕС отреагировали

Служба безопасности Украины на год запретила въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. В ЕС заявили, что ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Как сообщила в Facebook замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова, СБУ запретила въезд журналисту по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности", передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, Вершютц в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории России, чем нарушил украинское законодательство.

Кроме того, Червакова отметила, что журналист с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей"", которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и отрицают агрессию России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ обеспокоена олигархическими СМИ и угрозами применения силы на выборах в Украине

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пресс-секретаря ЕС отметил, что Евросоюз придает "огромное значение свободе выражения мнений и средств массовой информации".

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что ЕС "полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Защита национальной безопасности и граждан должна осуществляться в полном соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналист Братущак заявил о масштабной цензуре Порошенко на ТВ: "Это российская история. АП умеет находить подходы к владельцам СМИ"

Источник: https://censor.net.ua/n3115619
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Австрия в НАТО не входит - вот и боится цапов сильно - ну и денег хочется,конечно
 показать весь комментарий
 
 
Американський генерал Бен Ходжес коротко про мародерів:
Австрийскому журналисту Вершютцу запретили въезд в Украину. В ЕС отреагировали - Цензор.НЕТ 8274
 показать весь комментарий
 
 
именно по этому ,вместо выполнения Будапештского меморандума, они за 5 лет войны, дали аж несколько десятков джавелинов и даже снайперские винтовки не дали и не продают - да?
 показать весь комментарий
 
Эта мудило типа шарика-- вечно скулит и сопли размазывает по харе !!! Нахер он нужен Австрийскому журналисту Вершютцу запретили въезд в Украину. В ЕС отреагировали - Цензор.НЕТ 585
 показать весь комментарий
 
 
Чем меньше в Украине еврофашистов, тем лучше...
 показать весь комментарий
 
 
Что там они отреагировали, не ваше дело скоты.
 показать весь комментарий
 
 
Любой юридический документ в самом конце имеет маленький пунктик мелким шрифтом:
"Если это не противоречит законам страны"

Так что австрияки просто либерасторопейцы пусть утрутся
 показать весь комментарий
 
 
так они так и сделают - но выступить им надо было - а то граждане могут и не понять
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвстрийскому журналисту Вершютцу запретили въезд в Украину. В ЕС отреагировали
 
 
 
 
 
 вверх