 ПАСЕ обеспокоена олигархическими СМИ и угрозами применения силы на выборах в Украине

Соответствующее заявление сделала делегация ПАСЕ после визита в Украину, который длился 6 и 7 марта, передает Цензор.НЕТ.
Делегаты пришли к выводу, что Центризбирком хорошо подготовился к голосованию, а Украина в целом готова к проведению свободных демократических выборов, но есть ряд критериев, которые нуждаются в улучшении.
В частности, в ПАСЕ считают, что беспрецедентно большое количество кандидатов и наблюдателей может создать проблемы в день голосования.
"Делегация сожалеет из-за того, что свобода слова в Украине ограничена тем, что СМИ, которые в основном принадлежат олигархам, вместо сбалансированного освещения предвыборной среды выступают как каналы связи с общественностью для отдельных кандидатов", — говорится в заключении ПАСЕ.
Также делегация получила сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом, в частности о стирании граней между президентской и избирательной деятельностью.
"Делегация также очень обеспокоена слухами о интенсивных усилиях некоторых кандидатов по созданию систем подкупа избирателей", — рассказали в ПАСЕ.
Кроме того, у парламентариев вызвали тревогу заявления "известных военизированных формирований", которые будут наблюдателями на выборах, о возможном применении силы в день голосования.
Также делегация с сожалением восприняла тот факт, что на выборах президента мало женщин-кандидатов.
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
🤗
У традиційній боротьюі популізму з лібералізмом впевнено перемагає ідіотизм!
При минимальном количестве отребья дырляндии и недорогого их содержания, Украина при еле живой экономике держит постоянно войска в готовности тратя колоссальные ресурсы. Выбирайте дальше по рейтингам топ 3 спектакля разных соцпросов не мешайте дяде вове в кремле спокойно спать