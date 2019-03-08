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 Политика Украины, Общество
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 ПАСЕ обеспокоена олигархическими СМИ и угрозами применения силы на выборах в Украине

Делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы по итогам визита в Украину выразила обеспокоенность несбалансированным освещением выборов со стороны олигархических СМИ и угрозами некоторых наблюдателей применить силу.

Соответствующее заявление сделала делегация ПАСЕ после визита в Украину, который длился 6 и 7 марта, передает Цензор.НЕТ.

Делегаты пришли к выводу, что Центризбирком хорошо подготовился к голосованию, а Украина в целом готова к проведению свободных демократических выборов, но есть ряд критериев, которые нуждаются в улучшении.

В частности, в ПАСЕ считают, что беспрецедентно большое количество кандидатов и наблюдателей может создать проблемы в день голосования.

"Делегация сожалеет из-за того, что свобода слова в Украине ограничена тем, что СМИ, которые в основном принадлежат олигархам, вместо сбалансированного освещения предвыборной среды выступают как каналы связи с общественностью для отдельных кандидатов", — говорится в заключении ПАСЕ.

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Также делегация получила сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом, в частности о стирании граней между президентской и избирательной деятельностью.

"Делегация также очень обеспокоена слухами о интенсивных усилиях некоторых кандидатов по созданию систем подкупа избирателей", — рассказали в ПАСЕ.

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Кроме того, у парламентариев вызвали тревогу заявления "известных военизированных формирований", которые будут наблюдателями на выборах, о возможном применении силы в день голосования.

Также делегация с сожалением восприняла тот факт, что на выборах президента мало женщин-кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3115617
 
   
 Топ комментарии
 
Петя не олигарх,он мессия,солнцеликий царь))
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Чем ближе выборы, тем сильнее Путин нападает. А его армия у наших границ скоро сравняется с китайской по численности. Мечта шоколадной власти : Ввести пожизненный военный стан и жити вечно по-новому ПАСЕ обеспокоена олигархическими СМИ и угрозами применения силы на выборах в Украине - Цензор.НЕТ 3825
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Поставьте петю на место,совсем с катушек слетел.
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пэти даже имя надо присвоить церковное, нпапример- филапи*дуй солнцеликий
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до сих пор никто не знал, что народ гол как сокол и все принадлежит олигархам
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Поставьте петю на место,совсем с катушек слетел.
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"Гори, петроархат"(по мотивам сегодняшнего женского марша)
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Чем ближе выборы, тем сильнее Путин нападает. А его армия у наших границ скоро сравняется с китайской по численности. Мечта шоколадной власти : Ввести пожизненный военный стан и жити вечно по-новому ПАСЕ обеспокоена олигархическими СМИ и угрозами применения силы на выборах в Украине - Цензор.НЕТ 3825
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Ну, выходит что нужно выборы отменять иначе оно нападет...Пэця, ты согласен на такое мудрое решение?
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- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
🤗
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На ціх виборах з'явилось нове значення ПОПулізму, як стрижень улізму.
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Вы реально считаете, что кто-то обосрался там??? Что это- не очередной Цирк? Ну, поглядим. Время у нас пока есть.
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А после визита зам. госсекретаря США, петьке снятся американские клоуны, а они в амер. фильмах очень страшные ПАРЄ стурбована олігархічними ЗМІ і погрозами застосування сили на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 8030 ПАРЄ стурбована олігархічними ЗМІ і погрозами застосування сили на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 8030 ПАРЄ стурбована олігархічними ЗМІ і погрозами застосування сили на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 8030
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Да? Ну, всё может быть. А может- всё и наоборот. Лапшу народу вешать научились, на уши. Потому, я бы не торопился, с содержанием снов-ужастиков.
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А как ваш клоун обос@@лся перед Кадыровым? Та страшное дело!!!
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Делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы по итогам визита в Украину выразила обеспокоенность несбалансированным освещением выборов со стороны олигархических СМИ.... ПАРЄ стурбована олігархічними ЗМІ і погрозами застосування сили на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 4194 олигархи обеспокоены тем ,что не попадут в ДЕПУТАТЫ,и что могут потом потерять фсё ПАРЄ стурбована олігархічними ЗМІ і погрозами застосування сили на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 4194 Источник: https://censor.net.ua/n3115617
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Впевнена заява про те, що в Україні розквітає демократія і все, окрім олігархів та їхніх ЗМІ, знову готово до чесних-прозорих-демократичних виборів - це просто пєстня.
У традиційній боротьюі популізму з лібералізмом впевнено перемагає ідіотизм! ПАРЄ стурбована олігархічними ЗМІ і погрозами застосування сили на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 941
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просто любопытно, в какой западной стране есть СМИ, которые принадлежат нищим людям, не занимающимся политикой вообще?
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Покажи хоть одну "западную страну", где президенту принадлежат рад СМИ, которые он перед выборами кровно клялся продать?
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обращайтесь к внешним финансовым донорам..они это кодло подпитуют..
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А зачем на минских капитуляциях акцент ставится? ПАСЕ и ОБСЕ не хочет в открытую сказать? У сепаров содается искуственно проблема с л/с и бк, их москва спецом сковывает и подставляет под атаку ВСУ с полным разгромом колобрантов. Это будет поводом для вторжения и оккупации Украины, обвиняя нас в нарушении Минского договора в открытую, спасибо гаранту за то что воплотил план пуйла в жизнь. У военно-политического руководства не сил нет, а мозгов.
При минимальном количестве отребья дырляндии и недорогого их содержания, Украина при еле живой экономике держит постоянно войска в готовности тратя колоссальные ресурсы. Выбирайте дальше по рейтингам топ 3 спектакля разных соцпросов не мешайте дяде вове в кремле спокойно спать
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Не нужно указывать всем что делать, сп-2 ваша работа, санкции фигня
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Самое паршивое,що журналисты не уходят с каналов демаршем,а становятся украинскими Киселёвыми ПАРЄ стурбована олігархічними ЗМІ і погрозами застосування сили на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 4229
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А ПАСЕ не указала какой олигарх контролирует большинство СМИ ? ... кстати депутата ПАСЕ Арьева тоже ... ПАРЄ стурбована олігархічними ЗМІ і погрозами застосування сили на виборах в Україні - Цензор.НЕТ 4698
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Семочка вам передает привет, все планы кремля докладывает и знает. Пока у нас победа, зупынылы агресора там где он сам остановился. В этой стране не 54% "патриотов" а намного больше
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