 "Гори, патриархат": в Киеве состоялся Марш за права женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Марш начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади, после чего его участники спустились к Крещатику и прошли далее по Владимирскому спуску до Почтовой площади.
В то же время, на митинг против марша собрались активисты, отстаивающие традиционные ценности, среди которых были замечены праворадикалы Дмитрия Корчинского. Противники Марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и пр.
Конфликтных ситуаций, кроме нескольких инцидентов перед началом марша на Михайловской площади, не возникало.
Противники марша
Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский
Задержание радикально-настроенных противников марша
Видео, фото - Олег Богачук
Херсон сегодня
От воно все докупи і склалось.
А що, київський дурдом уже згорів?