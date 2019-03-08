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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:женщины (548) Киев (17259) марш (503) Богачук Олег (812)

 "Гори, патриархат": в Киеве состоялся Марш за права женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш женщин, на который сегодня вышло несколько сотен человек под лозунгом "Солидарность и разнообразие. Вместе против насилия!", прошел от Михайловской до Почтовой площади в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади, после чего его участники спустились к Крещатику и прошли далее по Владимирскому спуску до Почтовой площади.

В то же время, на митинг против марша собрались активисты, отстаивающие традиционные ценности, среди которых были замечены праворадикалы Дмитрия Корчинского. Противники Марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и пр.

Конфликтных ситуаций, кроме нескольких инцидентов перед началом марша на Михайловской площади, не возникало.

Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 01

Противники марша

Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 02

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский

Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 03
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 04
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 05

Задержание радикально-настроенных противников марша

Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 06
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 07
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 08
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 09
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 10
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 11
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 12
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 13
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 14
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 15
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 16
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 17
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 18
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 19
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 20
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 21
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 22
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 23
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 24
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 25
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 26
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 27
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 28
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 29
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 30
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 31

Видео, фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3115616
 
   
 Топ комментарии
 
Женский марш... Бессмысленный и беспощадный.
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"Моє тіло - моє діло! - ну, и кто мешает заниматься своим делом?... Украина настолько толерантная страна, что Ойропе многому еще учиться у нас надо...
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Ни о чём. Отметились девочки... Наверное, потом в ведомости расписались... Тьфу! "Гори, патриархат": в Киеве состоялся Марш за права женщин - Цензор.НЕТ 4470
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Чому для охорони цього заходу не мобілізували жінок-поліціянток? Хотів би яподивитися як обидва "табори" тягяють зза волосся одне одного?
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це докір нам чоловікам ...от бачите що відбувається з жінками якщо ми їх "некохаємо" ...
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А Ви хочете кохати цих рожевих ідіоток? Так вони все одно лесбійки!
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Лучше бы все выступили под лозунгом "Гори олигархат!" 😁
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Фемінізм в своїй сутності нічим не відрізняється від чоловічого сексизму. Це крайнощі і просто хвороба переосмислення статевої поведінки в ********* світі. Що далі? Далі ера біархату. Не рівноправності, а рівнозначимості чоловічої і жіночої частин людства. Ми "різні звірі" і маємо специфічні особливості як фізіологічні так і ментальні з якими потрібно рахуватися і використовувати їх на користь обом статям, а не займатися дурацькою "війнушкою".
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Не нервуйтеся так. То марширували не жінки. Відкрийте будь-яку тему про гейпаради і придивіться до облич. Ті ж самі.
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Збіговисько лівацьких феміноідіоток. Патріархат створив цивілізацію і усе чим ви користуєтеся, суфражистки. Білі здорові чоловіки нормальної орієнтації правили і будуть правити світом. Як би не істерили з цього приводу рожеві дурепи - активістки. Патентовані борці зі здоровим глуздом
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Эта акция проплаченная была целью показать противостояние
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А шо они хотели??? Тоже какие то права качают?
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у скольких участниц "марша" есть дети..? у скольких есть три и больше..? спасибо..
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Рада Украины до сих не ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия над женщинами.

Херсон сегодня
"Гори, патріархат": у Києві відбувся Марш за права жінок - Цензор.НЕТ 4669
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Український патріархат ,він такий патріархат - "Як оце батько сказав, так вон по матиреному і буде"
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"Мое тило - мое дило". Интересно, такие за равноправие? Или требования в обществе только для мужчин, не для женщин? Почему есть обязательный призыв в армию исключительно для мужчин?
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Хочешь не готовить борщ - не готовь, зачем митинговать за это?
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Не поїла борщу - голодна. Голодна - скаженіє. А тут ще гормони грають - весна настала. А ще таргани в голові закопошилися - весна ж бо...
От воно все докупи і склалось.
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Провокатори роблть марш, поровокатори його блокують, провокатори його знімають і викладають в мережу. А до чого тут українці?
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Вони борються за не зайнятість, було б господарство, або діток купа, то не було б коли бульки пускать, а ще щоб не сидіти дома. Да просто весна і хочиться на свіже повітря. Розгін фантазії без меж.
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«Где вам, бл@дь,ещё прав не хватает?» -Порошенко поздравил украинок с праздником "Гори, патріархат": у Києві відбувся Марш за права жінок - Цензор.НЕТ 3958
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Весна, загострення...
А що, київський дурдом уже згорів?
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Барышни на этой акции с каким-то лесбийским душком, не? Если , что я натурал, но не гомофоб.
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Схоже, що так. Але більше схоже, що з головами в них неславно. Хоча, одне не виключає іншого; ба більше, ці речі взаємопов'язані і взаємозумовлені.
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Нормальна жінка цілком щаслива з того що вона жінка.
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......ёлочка мне нравится ????? ЁЛОЧКА мне , ......ть , НРАВИТЬСЯ ????!!!!!
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Жизнь женщин в Украине никогдане была так хороша, как сейчас - это факт. Мужчина так или иначе должен добывать деньги. Женщина может пойти любым путем - карьера, мать, содержанка-проститутка, дочка богатых родителей, блогерша-путешественница и т.д. За что митингуют женщины? Перед ними открыты все пути.
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Митингуют шоб их начали по закону официально содержать, я давно заметил что у них феминизм крайне хитросракий, в одну сторону работает как нипель - туда всё, назад ничего! Феминистки это называют - равноправием. За такое "равноправие" и борюца.
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Переконаний, що це все фігня шпигуна Мародера, щоб про нього меньше думали
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почему бохиня не возглавила парад - непорядок и упущение...)))
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ФСБшни сатанисты шастают улицами Киева,а полиция их охороняе.ФСБ шные мухи во рту СБУ ведутся и гадят.Одни ФСБшные погоны кругом.Шпилятся ,как в Солсбери ,тока с участием украинских идиётов
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Гори, патриархат": в Киеве состоялся Марш за права женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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